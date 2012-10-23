

Владимир Гостюхин в новом сериале «Казаки» на канале НТВ.

Режиссер: Стас Мареев. В ролях: Антон Пампушный, Полина Сидихина, Владимир Гостюхин, Евгений Сидихин, Алексей Гришин, Олег Морозов, Андрей Ильин, Константин Исаев, Денис Старков, Андрей Полищук.

Майор полиции Егор Даурский прибывает в станицу Краснодарского края, чтобы разобраться в деле о смерти своего друга и его супруги. Но местный бандит Суровый всеми силами пытается помешать расследованию. Тогда атаман казачьего войска Пётр Лазарев вызывается помочь Даурскому. Благодаря казакам столичный майор не только выходит на след убийцы, но и пытается спасти город от банды Сурового, а еще находит любовь.

Понедельник, 28 ноября 1-4-я серии

Супруги Смысловы, направлявшиеся на отдых в Сочи, погибают от рук бандитов. На место преступления выезжает Егор Даурский - майор полиции и друг убитого. Прибыв на место, он сталкивается с коррумпированными полицейскими, которые делают все, чтобы выжить его из города. На помощь приходят казаки во главе с атаманом Лазаревым.

Даурский выясняет, что убийство Смысловых - дело рук некого Цыгана, правой руки криминального авторитета Сурового. Он задерживает Цыгана с поличным и остается служить в станице в должности старшего оперуполномоченного. Вместе с казаками он надеется избавить местечко от Сурового и его банды.

Вторник, 29 ноября 5 - 8-я серии

На границе казаки останавливают наркокурьера, при попытке задержания его ранят, в больнице он умирает. Сомов наказывает Даурского, перекинув его на дело о краже овец. Но именно это и помогает сыщику понять, как именно бандиты переправляют наркотики - с помощью овец! В очередной раз Даурский рушит планы Сурового, ставя под угрозу его бизнес. И тогда оперативнику подбрасывают героин и берут его за хранение наркоты. Даурскому удается бежать...

Среда, 30 ноября 9-12-я серии

Из тюрьмы сбегают трое заключённых: Удав, Антоха и Пашавелка. Удав - безжалостный убийца, был карающей дланью Сурового. Шесть лет Суровый не вспоминал о своем помощнике, но теперь Удав стал ему необходим. Однако у того свои планы: он берет Сурового в заложники, требуя денег и камуфляж, чтобы уйти «за кордон». Но разногласия Егора с казаками приводят к тому, что Удав погибает - Суровый в очередной раз избегает возмездия.

Четверг, 1 декабря 13-16-я серии

При столкновении с контрабандистами погибает Фрол Акимов. Все казаки принимают участие в расследовании его убийства. Мальчишки находят в лесу старинную монету, которая приводит Даурского в лагерь археологов - удается задержать всю группу в момент перевозки контрабанды.

В личной жизни Даурского грядут большие перемены - он делает Дарье предложение руки и сердца, она принимает его и все казачество гуляет на их свадьбе. В разгар веселья появляется Цыган...



НТВ, понедельник–четверг



Фото: PR-служба НТВ



Поделись с друзьями

Предыдущая Следующая









