«Тайны следствия - 16»



Швецова вновь расследует запутанные дела.

Россия, 2016 г. Режиссер-постановщик: Ольга Кандидатова. В ролях: Анна Ковальчук (Швецова), Вячеслав Захаров (Ковин), Игорь Николаев (Кораблев), Александр Новиков (Курочкин), Ольга Павловец (Колонкова), Мирослав Малич (Луганский), Игорь Григорьев (Филонов), Юлия Яковлева (Зоя), Андрей Шарков (Панов), Дмитрий Поднозов (Буевич) и др.

Мария Сергеевна Швецова, майор юстиции, старший следователь Следственного отдела по Заневскому району города Санкт-Петербург, продолжает нести свою службу на благо общества. Начиная каждое новое расследование, Швецова педантично и скрупулёзно собирает мельчайшие детали очередной головоломки. Она знает, что факты и улики вещи упрямые. Но если интуиция ей подсказывает, что в деле всё не так прямолинейно и просто, она не спешит с выводами. Как бы руководство не торопило её с закрытием дел, Швецова знает, главное в жизни - это выдержка и терпение. Ведь каждая ошибка следствия отдаляет поимку настоящего убийцы и может сломать жизни невинных людей. Расследования Швецовой не должны оставлять нераскрытых тайн.



А тайн и интриг в её работе предостаточно. Первое же дело в новом сезоне заставит Марию Сергеевну «поломать» голову. Странным образом отравлена молодая женщина. Из количества подозреваемых можно составить целый список: дамочка вела весьма фривольный образ жизни. Но что связывает эту жертву с другой убитой женщиной, скромной вдовой и затворницей? Ответ придется искать очень тщательно. Кроме того, Швецовой предстоит погрузиться в разбор семейных тайн в расследовании двойного убийства несостоявшихся тещи и зятя. А поиски убийцы юной студентки заставят её задуматься о потустороннем мире. Тень погибшей девушки наваждением будет преследовать Марию, заставляя её думать о деле днём и ночью. Сохранить критический взгляд на происходящее и не потерять свой рабочий энтузиазм Швецовой помогают её коллеги и старые друзья - Ковин, Колонкова, Курочкин и Кораблёв. А чёрный юмор патологоанатома Панова приободрит в самых тупиковых ситуациях. Ждёт Швецову и долгожданное признание заслуг - присвоение нового звания. Правда, придётся Швецовой вдохнуть глубже и проявить чудеса выдержки при общении с новым проверяющим Буевичем. Да, бывший стажёр Петя Буевич стал Петром Анисимовичем и теперь на всё имеет своё мнение. Сразу видна «рука наставника» - Филонов хорошо натаскал своего протеже. Но Швецова всегда могла поставить на место зарвавшихся хамов и карьеристов.



Кроме терпения и выдержки, в новом сезоне сериала Швецовой понадобятся ещё удача и силы для борьбы за своё личное счастье и благополучие. Если за будущее своих детей Мария спокойна, они получают достойное образование в престижном колледже, то будущее её супруга очень зыбко. Луганский заверяет Марию, что с ним и его бизнесом всё в порядке, он уверен в победе своей компании в крупнейшем строительном тендере. Но интуиция подсказывает Марии, что всё не так уж хорошо. Швецову мучают ночные кошмары и преследуют дурные знаки. Беда не заставляет себя долго ждать. Сначала Швецова получает «предупреждения» от неизвестных лиц о том, чтобы её муж был осмотрительней, а чуть позже Луганский оказывается главным обвиняемым в убийстве человека. Семейное счастье Марии, её оплот и надежный тыл, стремительно рушится. Луганский перешел дорогу очень серьезным людям. Попытки разобраться в случившемся приводят к тому, что Швецова оказывается в смертельной опасности. Луганский готов сдаться и смириться с судьбой, лишь бы его семья была невредима. Но Мария не для того столько лет посвятила себя службе, чтобы сдаться без боя. Она 15 лет раскрывала истинные причины преступлений и находила убийц, и сейчас не намерена отступать.

5 декабря - «Черный список».

1-я серия.

Мария Сергеевна временно замещает Ковина, однако не забывает и о своих основных обязанностях. Первое же дело заставит Швецову изрядно поломать голову. Погибшую, Елену Фролову, отравили бытовым газом в ее же собственной квартире. Под подозрение сразу попадает сестра Фроловой, у которой с погибшей были неприязненные отношения, а также приятель Фроловой, Степанов. У Степанова оказывается железное алиби. Однако выясняется, что он у Фроловой далеко не единственный, девушка была «близко знакома» чуть ли не с половиной автосервиса, в котором работала.

Кораблеву с Курочкиным удается заполучить фотографию вероятного убийцы, засветившегося на камерах видеонаблюдения. И хотя лица на этом снимке не видно, заметен брелок на поясе в виде волчьего хвоста. На вскрытии Панов устанавливает, что Фролову сначала напоили алкоголем с фенобарбиталом, а затем уже отравили газом. Он вспоминает, что не так давно ему довелось вскрывать труп девушки, погибшей ровно при таких же обстоятельствах...



2-я серия.

Студент Земцов рисует по памяти портрет тайного поклонника Евсеевой, у которого на поясе был брелок с волчьим мехом. Жиров, Кораблев и Колонкова перелопачивают базы и список клиентов автосервиса. Однако поиск не дает результатов. Буевич устраивает Колонковой выволочку за то, что она проглядела убийство Евсеевой. И выдвигает свою версию - Евсееву убил безнадежно в нее влюбленный студент Земцов. Тем временем Земцов в байкерском клубе пытается разузнать о парне с волчьим брелоком. По настоянию Буевича в квартире Земцова проводится обыск, опера находят респиратор, а также фенобарбитал. Земцова задерживают. Буевич предлагает ему написать чистосердечное, Земцов упорствует и рассказывает о некоем байкере Максиме с брелоком в виде волчьего хвоста, но Буевич его и слышать не хочет.

Маша с Колонковой не верят, что Земцов виновен, они решают поднять историю гибели мужа Евсеевой, и узнают, что тот погиб в аварии, спасая жизнь мотоциклисту Максиму Свиридову. Именно он был тем таинственным поклонником Евсеевой и Фроловой...

6 декабря - «Заколдованный круг».

1-я серия.

В жизни Марии Сергеевны происходит что-то странное - непонятные звонки, а тут еще ваза, подаренная Луганским, разбилась. Маша просит Луганского не вести дел с Ветровым, но муж ее не слушает. Машу мучают нехорошие предчувствия.

В парке найден труп женщины. Смерть наступила от удара тяжелым тупым предметом по голове. Ни документов, ни телефона, ни даже сумочки при убитой не найдено. Зато на месте преступления найдена мужская запонка с инициалами. Жиров обнаруживает еще и орудие убийства - палку, испачканную в крови.

Курочкин находит свидетельницу, которая видела погибшую с каким-то мужчиной в черном пальто.

В Заневское отделение приходит мужчина, чтобы заявить об исчезновении жены, Кругловой Ольги Николаевны, хозяйки ресторана. И узнает, что его жена найдена убитой в парке. Круглов отказывается говорить, где был в ночь убийства, и вообще ведет себя странно...



2-я серия.

Семин узнает от жены, что его разыскивает полиция. Он заметно нервничает, быстро уходит с работы, заскакивает домой за вещами, собирается сбежать. Однако поджидающим его у дома операм, удается Семина задержать. Семин уверяет, что невиновен, однако не может объяснить, почему в тот вечер оказался в парке.

Курочкин узнает от официантки ресторана Кругловой, что у хозяйки был роман с мужем сестры, управляющим Константином Галкиным. Галкин не отрицает и даже рассказывает операм, чем на самом деле занимался в тот вечер. По его словам, он пошел за Кругловой и наткнулся на ее труп в парке. Маша уверена, что Галкину очень выгодна эта смерть - он избавляется от надоевшей любовницы и получает в наследство ресторан. Однако на орудии убийства найден отпечаток не Галкина, а Семина.

К Маше приходит любовница Семина, она утверждает, что в вечер убийства он был с ней, они вместе гуляли в парке. Получается, что в тот вечер буквально все видели труп Кругловой, но никто ее не убивал...

7 декабря - «Любовь должна быть счастливой».

1-я серия.

Нервы Швецовой на пределе: все эти непонятные звонки, угрозы, а на днях ей вообще показалось, что за ней следят. Маша приходит на работу в ужасном настроении и узнает радостную новость - ей присвоено звание подполковника юстиции.

В Заневском районе новое убийство - в собственном офисе повешена Алевтина Шмакова, хозяйка брачного агентства. По мнению Панова, Шмакову задушили, когда она еще сидела в кресле, а затем уже подвесили. Одна из версий - ограбление, у покойной исчезла из сумочки приличная сумма. Секретарша агентства уверена, что это сделал бывший муж потерпевшей, Клюев. Она слышала, как Клюев накануне ругался с Алевтиной Петровной, просил у нее денег.

Найти Клюева не удается, похоже, он ударился в бега...



2-я серия.

Задержанный Гараев наотрез отрицает свою причастность к убийству Шмаковой. Он не скрывает конфликта с покойной, возникшего по вине сына Шмаковой, но убивать Алевтину ему было совершенно незачем. Она собиралась «сосватать» девочку для клуба Гараева.

Патруль замечает находящегося в розыске бывшего мужа погибшей, Клюева. Но ему удается сбежать, он прячется у своей молодой любовницы, работающей в том же ресторане, где раньше любила обедать Шмакова.

Клюеву приходится скрываться по друзьям, но полиция в итоге выходит на его след. Он утверждает, что не убивал свою бывшую. Алиби у Клюева нет, Мария Сергеевна принимает решение задержать его по подозрению в убийстве...

8 декабря - «Тень из прошлого».

1-я серия.

В сквере на скамейке найден труп юной девушки, оперативно-следственная группа выезжает на место преступления. Кошелек и документы погибшей на месте, а вот телефон исчез, возможно, его забрал убийца. По версии Панова девушку задушили ее же собственным шарфом, жертва сопротивлялась, под ногтями осталась кровь убийцы. Швецова поручает операм отрабатывать знакомых и родственников убитой.

Кораблев замечает, что с Марией Сергеевной что-то не так. Маша переживает из-за Луганского, ей снова позвонил неизвестный и потребовал, чтобы муж был посговорчивей.

Кораблев выясняет, что убитая, студентка академии искусств Валерия Егорова, жила одна, ее отец живет за границей, а мать давно умерла. В квартире Егоровой опера обнаруживают портрет пожилого мужчины, некоего профессора Ланского...



2-я серия.

Швецова находит на видеозаписи осмотра места преступления странного молодого человека в толпе зевак. По словам Курочкина, парень вел себя нервно и довольно быстро уехал. Швецова дает задание его разыскать.

Загнанный в угол Ланской рассказывает о том, где был в ночь убийства - он хотел скрыть, что посещает закрытый «клуб». В «клубе» подтверждают его алиби. Маша пытается разобраться в обнаруженной ею записи из дневника Егоровой, в которой она угрожает неизвестному молодому человеку рассказать всю правду его девушке. Маша опрашивает некоего Михаила Хаита, по его словам, он пару раз встречался с Лерой, но это ничего не значило, так как у него есть невеста.

Опера устанавливают личность странного парня с видеозаписи, это некий Андрей Чернов, проживающий на той же улице, где убитая. Узнав, что им интересуется полиция, Чернов сбегает из дома...



«Россия 1», понедельник–четверг



Фото: кадр из сериала



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