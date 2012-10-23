

Содержание серий с 23 по 27.

Режиссеры: Екатерина Гранитова-Лавровская, Алексей Гирба, Виталий Бабенко, Анна Писаненко, Игорь Ветров, Сергей Данелян. В ролях: Елена Митюкова, Иван Соловьёв, Станислав Эрклиевский, Елена Мельникова, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков, Никита Салопин, Анна Тришкина, Александр Асташёнок, Надежда Бахтина и др. 5 декабря - 23-я серия.

Мать Ромки считает, что ее сын встречается со Стасей. Ксюша переживает из-за своего дара, Стася решает познакомить ее с хозяйкой салона магии. Катя чувствует в Ксюше угрозу для себя. Стася приводит Ксюшу к Василисе, но своим предсказанием Ксюша портит ей сеанс. Ромка признается матери, что он всего лишь курьер. Ксюша понимает, что Катя обманывает Илью, но Катя уверена, что Илья этому не поверит. Костя подслушивает телефонный разговор Кати с Вадимом.

6 декабря - 24-я серия.

Ксюша предупреждает Илью, что Катя его обманывает, но Илья не верит в ее видения. Потапов знакомит Диану со своим партнером, чтобы Диана развлекла его. Катя приглашает Илью к себе. Диана берет на свидание с Ахматом Ромку. Костя по наущению Кати от имени Ильи звонит Ксюше и просит ее приехать. Ахмат пристает к Диане, но им с Ромкой удается сбежать. Ксюша застает целующихся Илью и Катю. Диана на машине врезается в столб. Ксюша признается Илье в любви.

7 декабря - 25-я серия.

Илья не воспринимает Ксюшино признание всерьез. Диана дает взятку гаишнику. Расстроенная Ксюша отказывается работать у Гордеевых. Диана говорит отцу, что в происшествии с Ахматом и в аварии виноват Ромка, Потапов увольняет его. Костя утешает Ксюшу, везет ее к себе. Коммуналка отмечает день веселых неудачников. Илья чувствует, что Катя делает его хуже. Ромка и Стася целуются. Костя включает веб-камеру для Дианы и начинает соблазнять Ксюшу.

8 декабря - 26-я серия.

Костя понимает, что у Ксюши жар, и решает не пользоваться ее беспомощностью. Катя говорит Илье, что он ей очень нравится, а Вадиму - что Илья ей противен. Стася и Ромка ссорятся. Потапов вызывает Ромку и предлагает ему присматривать за Дианой. Благодаря видению, Ксюша с Костей спасают одну девушку от самоубийства. Катя встречает знакомую - проститутку Яну. Та угрожает рассказать Илье правду о Катином прошлом. Ксюша хочет вернуться в Озерцы. Василиса просит Ксюшу работать у нее.

9 декабря - 27-я серия.

Ксюша решает остаться в Москве. Ахмат хочет жениться на Диане, для Потапова это - выгодная сделка. Тарас влюбляется в Яну. Стася советует Ксюше присмотреться к Косте. Диана злится на отца за сватовство. Потапов говорит Алисе, что не любит ее. Костя предлагает Диане расстаться на время - чтобы Ксюша не узнала об их романе. Василиса пророчит Ксюше славу ясновидящей. Катя отказывается платить Яне. Диана советует матери развестись с Потаповым. Костя привозит Ксюше фотографии Озерцов, чтобы она почувствовала себя как дома.



«Россия 1», будни



Фото: кадр из сериала



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