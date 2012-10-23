«Обратная сторона Луны»



Новый сезон детективного сериала на Первом канале.

Россия, 2015. Режиссер: Александр Котт. В ролях: Павел Деревянко (Михаил Соловьев), Светлана Смирнова-Марцинкевич (Катя), Иван Шибанов (Маньяк), Анатолий Горячев (Дымов), Андрей Шибаршин (Леха), Михаил Грубов (Костя), Алена Константинова (Маша Сказкина), Сергей Карякин (Саврасов), Маргарита Исайкова (Шурка), Арсений Перель (Ледяхов), Олег Алмазов (Котов), Сергей Галахов (Андрей), Ирина Марцинкевич (Екатерина), Петр Кудряшов (Геннадий), Ирина Нарбекова (мать Михаила), Дмитрий Бероев (Трофимов), Евгения Крегжде (Надя), Максим Виторган (Павел)

Михаил Соловьев, путем невероятного перемещения во времени и пространстве, попадает в СС

СР. Но эта сверхдержава не похожа ни на одну социальную формацию в истории человечества: в ней все слишком хорошо, даже для антиутопии. Виноват в этом сам Миша, который некоторое время назад изменил часть прошлого, нарушив тем самым будущее. И теперь он, профессиональный сыщик, вынужден работать простым участковым, что не так уж плохо - в новой реальности почти нет преступности. Зато у Миши здесь есть семья: жена, дочь, и... Катя. Она, как настоящая девушка-судьба, всегда рядом с ним. Но Миша не собирается здесь задерживаться. Ему бы только поймать рыжего маньяка Павлова, который намерен превратить жизнь Миши в ад...

1 серия. Михаил Соловьев приходит в себя на больничной койке: его сбил на машине маньяк по прозвищу Рыжий. Надеясь больше узнать о происшествии, Михаил приходит на место аварии, где знакомится с майором Дымовым. Соловьев включается в текущее дело отряда Дымова, помогая найти пропавшего сотрудника американского посольства. Он успешно распутывает преступление, хотя многое в окружающей действительности кажется ему странным.

2 серия. Михаил узнает о пропаже из морга тела Рыжего и подозревает, что маньяк выжил. Соловьев приходит к Дымову, но тот не верит в рассказы о маньяках. Помимо работы над новым делом Михаил погружается в реалии своей «параллельной жизни», где есть жена Надя, дочь Шурка и... Катя, которую он полюбил в 1979 году. Рыжий находит способ связаться с Соловьевым и предлагает «перемирие»: пусть каждый из них живет

3 серия. Дымов берет Соловьева в отряд, но сначала намерен убедиться в его психической адекватности. В психиатрической клинике Соловьев видит старого психиатра, с которым встречался в 1979 году. Ученый рассказывает о своих исследованиях, но оказывается, что он не врач, а пациент клиники.

4 серия. Михаил разыскивает Котова, с которым он работал в 1979 году, и рассказывает обо всем происшедшем с ним и Рыжим. У Михаила роман с Катей, который видит и не одобряет ее мать Екатерина, вопреки всем разумным объяснениям узнавшая в Михаиле «своего» Мишу из 1979-го. Рыжий выслеживает Екатерину и Катю.

5 серия. Дымова подозревают в доведении до самоубийства молодой женщины. Михаил проводит расследование и находит настоящего преступника. Рыжий устраивает в театре провокацию, ставя под угрозу жизни зрителей, среди которых - все близкие Соловьеву люди, приглашенные Рыжим в театр от имени Михаила.

6 серия. Михаил и Котов приходят к ученику психиатра, чтобы проверить информацию, но Рыжий опережает их. Соловьев хочет быть с Катей и предлагает Наде развод. Надя не против, и готова все хлопоты взять на себя. Рыжий вызывает Михаила в библиотеку, где работает его мать. В одном из залов Михаил находит труп.

7 серия. Соловьев понимает, почему Надя с Шуркой воодушевлены, а Катя опечалена решением Михаила развестись. Отряд Дымова расследует дорожное происшествие, которое на поверку оказывается двойным убийством внутри группы мошенников. Михаил вычисляет настоящего убийцу, разгадав хакерскую схему - обстоятельство, с которым команда Дымова еще не сталкивалась.

8 серия. Михаил и Котов разрабатывают план, как остановить Рыжего. Параллельно Соловьев помогает раскрыть странное нападение на национального героя - первого марсонавта Алябьева. Котов выслеживает Рыжего на заброшенной пристани, но попытка схватить маньяка проваливается. Рыжий, издеваясь над запутанной личной жизнью Михаила, совершает новое убийство.



Первый канал, понедельник–четверг



Фото: кадр из сериала



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