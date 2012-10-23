

НТВ начинает показ приключенческого детектива «Опекун» о расследовании таинственного дела о незаконном вскрытии могилы героя русско-турецкой войны.

Россия, 2015 г. Режиссер-постановщик: Карен Захаров. В ролях: Гела Месхи, Екатерина Климова, Елена Сафонова, Вячеслав Манучаров, Анатолий Кот, Юрий Беляев, Галина Петрова, Илья Любимов.

Из могилы героя русско-турецкой войны генерала Мещерякова похищены ордена, наградное золотое оружие и раритеты, представляющие материальную и историческую ценность. Распутать дело поручают майору полиции, начальнику следственного отдела РОВД Ольге Николаевой (Екатерина Климова).



Николаева опытна и хитра, но одинока, что беспокоит её мать. По дороге к ней Ольга попадает в странную аварию и получает травму головы. Очевидцем преступления становится молодой человек Иван (Гела Месхи). Он отвозит Ольгу в ближайшую больницу и загадочным образом исчезает.



Во время расследования Ольга выясняет, что за кражей драгоценностей стоят бандиты, профессор Лев Шельмак (Юрий Беляев) и его сын Артур (Анатолий Кот), а также наследники генерала Мещерякова - Софья (Елена Сафонова) и Игорь (Вячеслав Манучаров). Все они ведут «игру на опережение» и ищут фамильный клад из четырёхсот крупных бриллиантов. В расследовании Николаевой помогает Иван, который, оказывается, многое знает об этой запутанной истории.



«Зрителям непременно понравится наш детектив, - говорит Вячеслав Манучаров. - В нём сочетаются романтическая история влюбленных, детективные моменты в стиле Агаты Кристи, а ещё смесь мистики и фэнтези Стивена Кинга».



«С радостью вспоминаю съемки «Опекуна», - рассказывает Анатолий Кот. - На площадке царила прекрасная атмосфера, работать было легко и весело. Таких «отморозков» как мой герой Артур я ещё не играл. Это человек, у которого нет никаких принципов, его интересуют только его личные потребности».

Понедельник, 5 декабря 1-я - 4-я серии

Ольга Николаева, молодая амбициозная следователь, вместе со своим подчиненным Сашей Ромашкиным приступают к расследованию давнего дела - похищения из музея художественных ценностей. Согласно вновь открывшимся обстоятельствам, эксперт Лев Маркович Шельмак может быть причастен к их исчезновению из музея и вывозу за рубеж. Тем временем недалеко от деревни Мещеряково, где Шельмак живет со своим сыном, уголовником Артуром, и внучкой Алиной, обнаружены трупы двух местных мужиков.



По пути в Мещеряково Ольга попадает в ДТП. Ее спасает случайный свидетель происшествия Иван, представившийся Опекуном дороги - по собственной воле он следит за порядком на ней. Однако после того, как Николаева приходит в себя в больнице, врач Николай Петрович заявляет, что в клинику она добралась сама! Никто не видел Ивана. Выясняется, что по преданию, граф Мещеряков, много лет назад владевший усадьбой, спрятал в одной из могил свои фамильные драгоценности - военные награды, личную шпагу, портсигар и табакерку работы Фаберже. Вскоре в Россию из Англии прибывает Хелен Браун, чтобы приобрести выкопанные ценности. Но по пути в деревню Хелен тоже попадает в аварию и с помощью Ивана и Ольги оказывается в больнице. Николаева решает использовать ситуацию и встретиться с Шельмаком, выдав себя за Хелен...

Вторник, 6 декабря 5 - 8 серии

Николаева выясняет у Алины - зачем ей деньги, которые она требовала у Ольги за молчание. Оказывается, Алина хочет за взятку освободить свою маму Аллу Теплову из психиатрической клиники. Алина рассказывает Николаевой семейную легенду: когда-то предок Мещеряковых построил в Иринино богадельню для нищих и больных, на месте которой позднее возникла больница, а свое название поселок и больница получили в честь Ирины - возлюбленной графа.

В Иринино инкогнито прибывает Люся Фокина - Фока - в прошлом спортивный снайпер. Хотя Семен и не может вспомнить, откуда ему знакома Фока, он запрещает Алине общаться с ней. Девочка, по плану Николаевой, должна встретиться с Остапенко, электриком психиатрической клиники, и договаривается об организации побега матери. Но сама Ольга чуть не становится жертвой начальника охраны психушки...

Среда, 7 декабря 9 - 12 серии

Полковника Смирнова, курирующего дело Шельмака и Тепловой по линии областного УВД, интересуют подробности исчезновения Тепловой из психиатрической клиники. Смирнов уверен, что ее побег устроил Артур. Ольга понимает, что Смирнов ищет Теплову, чтобы получить от нее важную информацию.

Ольга пытается выяснить у Аллы, где могут храниться, похищенные Шельмаком-старшим, драгоценности графа. Она

советуется с Опекуном, как лучше проникнуть в дом Шельмака, чтобы найти тайник, на который указала Теплова. Иван берется помочь Ольге...

Четверг, 8 декабря 13 - 16 серии

Артура Шельмака похищают неизвестные - с мешком на голове его вывозят за город, где он попадает на допрос к Андрею, бывшему мужу Николаевой. Тот требует любой ценой найти и вернуть ценности.

Теплова с Алиной сбегают из квартиры Ольги и приезжают в свой дом, где их уже поджидает Артур. Силой он хочет узнать, где его отец хранил свои сокровища. Но, увы, ни мать, ни дочь ничего не знают.

Мещеряков привозит к дому Ситникова... пропавшие драгоценности. Ольга в ярости, но принимает помощь от своего возлюбленного. Чтобы арестовать Ситникова, она подбрасывает ценности в его дом. Но хитроумный Ситников скрывается через потайной ход. Он пробирается в тайное убежище, где его уже ждет группа захвата под руководством Смирнова.

Бобров хвалит Николаеву за успешное завершение дела о хищении ценностей из музея геральдики и восстанавливает ее в должности. Она же просит его помочь Тепловой - ускорить признание ее дееспособной.

Ольга осматривает останки возлюбленной графа - Ирины. Становится очевидно, что Ирина не утонула в пруду, как гласит легенда, а была застрелена! Ольга решает поймать главаря банды. Коллекцию графа задерживают на границе и возвращают в музей. Во время перезахоронения останков графа и графини Мещеряковых, Игорь возвращает бриллианты в могилу. Теперь душа его предков спокойна, а Ольга готова дать ему шанс завоевать ее руку и сердце.



НТВ, понедельник–четверг



Фото: кадр из сериала



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