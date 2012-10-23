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«Шелест»
 
Детективный сериал на канале НТВ. Герой готов на все ради поимки преступников.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Коробкин. В ролях: Владимир Зайцев, Сергей Чирков, Елена Корикова, Олег Тактаров, Сергей Генкин, Олег Васильков, Константин Фёдоров, Юрий Архангельский, Ольга Абрамова и другие.


Подполковник уголовного розыска Павел Шелестов или просто Шелест возглавляет отдел по раскрытию особо тяжких преступлений. В его ведении громкие дела об ограблении банков, инкассаторов, заказные убийства и похищения людей. Павел следует принципу Глеба Жеглова «Вор должен сидеть в тюрьме» и иногда действует незаконно, чтобы найти и обезвредить преступника.

Когда в отдел Шелестова приходит молодой оперативник Денис Макеев (Сергей Чирков), в коллективе назревает конфликт. Современный Шарапов Макеев выступает за правду и справедливость, что противоречит правилам работы Шелеста. Подполковник пытается наладить работу своих сотрудников, но его ждёт новый удар. В ресторане во время праздника начинается перестрелка. Неизвестные убивают шестерых сотрудников УгРо, и отдел собственной безопасности пытается выставить виновником трагедии Шелеста.

Найти преступников становится делом чести для подполковника. В ходе расследования он выясняет, что нападение на полицейских организовал его давний враг, авторитет Большов (Олег Тактаров). По иронии судьбы жена Большова Алина (Елена Корикова) влюблена в Шелеста. Они познакомились, когда на неё было совершено покушение. Но Алина даже не догадывается, что это покушение было организовано самим Павлом Шелестовым, чтобы поближе подобраться к её супругу. Ситуация накаляется, когда об этой незаконной операции начальника узнаёт молодой оперативник Денис Макеев...

«Мой герой - новичок в коллективе Шелестова. Денис - настоящий борец за справедливость, он привык работать только по закону. На предыдущем месте службы он сдал своих коллег, которые действовали в обход уголовного кодекса, - рассказывает актёр Сергей Чирков. - Перед съёмками, чтобы лучше понять профессию сыщиков, я общался с настоящими оперативниками. Хочу сказать, что эти люди - профессионалы. Они верны присяге и работают не ради денег».

Понедельник, 12 декабря

1-4 серии
Павел Шелест - подполковник, возглавляет отдел по раскрытию особо тяжких преступлений. После успешного завершения дела, Шелест и его ребята едут отмечать день рождения своего коллеги Игоря. В ресторане начинается стрельба. Погибает Игорь и еще шесть человек, все имеют отношение к руководству строительной компании. Майор Дубровин из отдела собственной безопасности, давний враг Шелеста, уверен, что в смерти оперативника виноват Шелест. Дубровин требует отстранить его от расследования. Но найти преступников для Шелеста дело чести. В команде Шелеста - новичок, Денис, он перевелся из Питера, ему сложно встроиться в работу отдела. Дубровин предлагает Денису рассказывать ему о нарушениях, которые допускают опера из отдела Шелеста. В неприязни, которую Дубровин испытывает к Шелесту, есть и личный мотив. Шелест был женат на его сестре. Жена Шелеста погибла, ее автомобиль взорвали.

Двое бандитов угрожая расправой, требуют, чтобы владелица ресторана Алина продала им свое заведение за 25% его стоимости. Они хотят увезти Алину в неизвестном направлении. Но вмешивается проезжавший мимо Шелест. Отбив у бандитов женщину, он узнаёт в ней жену бандита, который взорвал в машине его жену и скрылся за границей. Уходя, Шелест оставляет Алине свою визитку. На другой день бандиты устраивают погром в ресторане Алины. Она провела жуткую ночь в страхе, а днем должна была явиться на подписание документов о передаче ресторана бандитам. Алина позвонила Шелесту, и Павел велел ей снять номер в гостинице и не показываться нигде. Он будет решать проблему...

Вторник, 13 декабря

5-8 серии
Убит оперативник майор Тимощук. На видеозаписи все выглядит как дорожная подстава. Оперативники отдела Шелеста вычисляют владельца машины Аляева и арестовывают его. Выясняется, что несколько лет назад Тимощук закрывал Аляева за случайное убийство. Аляев защищал свою девушку от трех отморозков. Тимощук ему тогда помог, и тому смягчили наказание. Помогать оперативникам вызывается бывший напарник убитого...

Шелест полностью раскручивает дело. Он находит заказчика убийства директора строительного рынка. А это даёт ему возможность найти убийцу Тимощука и спасти невинного человека от тюрьмы. Но Дубровин не дремлет...

Убит один из городских чиновников - заместитель префекта Сомов. Убита также и его жена. Камеры зафиксировали, что убийц было трое: двое парней и девушка. Рабочая версия оперативников группы Шелеста - ограбление. Но кто мог навести бандитов на квартиру скромного на первый взгляд чиновника? Тот, кто это сделал, должен был быть в курсе его нетрудовых доходов. Шелесту становится известно, что Сомов курировал строительство торгового центра, и хотел приобрести дом. Пока группа Шелеста занимается расследованием, те же преступники убивают банкира Угрюмова и его родственников.

Чтобы поймать бандитов на месте преступления, Шелест просит своего друга, владельца салона дорогих автомобилей, разыграть придуманный им рискованный план.

Среда, 14 декабря

9-12 серии
В лесу около дороги находят труп девушки. Перед смертью девушка была изнасилована. Это уже третья жертва за последний месяц - всех жертв находили на одном и том же участки дороги. Все три девушки похищены в одном и том же парке. Поступает сообщение о похищении еще одной девушки. Найдены её телефон и сумка. Пропадает еще одна девушка. Группа Шелеста связывается со следователем, который раньше вел дело. Тот придерживается версии, что совершенные преступления дело рук трех отморозков, один из которых сын полковника МВД Коростылева, а другой сын банкира. Подозреваемых задерживают. Полковник Коростылев выпускает убийц и требует посадить Шелеста.

Владелец фирмы «ДОРСТРОЙ» - Шатров убит снайпером возле своего загородного особняка. Шелест с группой допрашивают начальника охраны и жену Шатрова. В это время Денису сообщают, что похищен его шестилетний сын. Мальчик жил с мамой, бывшей женой Дениса и ее новым мужем, который, как выясняется, был компаньоном Шатрова. Похитители требуют выкуп. В ходе следствия устанавливается, что к убийству и похищению причастен племянник друга криминального авторитета Большова.

Четверг, 15 декабря

13-16 серии
В лесу найдены трупы двух офицеров МВД, которые пропали три месяца назад. Группа Шелеста выясняет, что погибшие были тесно связаны с исчезновением нелегальных рабочих со стройки торгового центра. Ходу расследования мешают высокопоставленные покровители преступников. Вечером в парке жестоко избивают жену Димона. Денис из ревности выгоняет Дашу, срывается и до полусмерти избивает свидетеля. Сергей и Даша приезжают в дачный поселок на задержание, но попадают под шквальный огонь. Даша и Сергей ранены. Даша в тяжелом состоянии. Сергей сообщает Шелесту, что у них в отделе завелась «крыса». Шелест полностью раскручивает дело о рабочих стройки торгового центра, разоблачив продажных оперов.

В это время опера под руководством Дубровина находят трупы тех, кто избил жену Димы. Дубровин уверен, что расправились с ними Шелест и Дима. На основе показаний свидетелей Дубровин арестовывает обоих. Тем временем Большов возвращается из Испании, чтобы разобраться с Шелестом. Большов находит Алину в квартире Шелеста и похищает ее. Дубровин больше всего на свете хочет поймать Большова. Но он понимает, что без такой приманки, как Шелест, найти того невозможно. И он выпускает Шелеста из тюрьмы, но идет вместе с ним. К ним присоединяется и Денис. Авдей дает распоряжение - уничтожить Большого, но его не могут найти, а когда находят Алину и уничтожают её охрану, появляется Большов и убивает людей Авдея. Свидетелей против Шелеста и Димона тоже хотели убить, но их спасли молодой следователь и Денис, и теперь они готовы свидетельствовать в пользу Шелеста и Димы...

НТВ, понедельник–четверг

Фото: кадр из сериала


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