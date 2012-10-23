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«Тайны следствия»
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Содержание серий с 12 по 16 декабря.
Детективный сериал
Утро:
12 декабря -«Смерть за кадром».
1-я серия.
Машу в очередной раз приглашают на запись телевизионной передачи. На сей раз, темой для обсуждения выбран вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Благодаря стараниям Старосельцева и деловитой женщины-редактора в студии собралась довольно разношерстная, но очень представительная компания: народный депутат, известный писатель, эксперт-психиатр, Швецова, в качестве юриста и прокурора, а также астролог, как представитель «высших сил».
После того, как стало известно о планирующейся записи, перед телестудией собралась толпа активистов, ратующих, как за отмену, так и за сохранение смертной казни...
2-я серия.
На место происшествия в телецентре прибывает судмедэксперт доктор Панов и сообщает собравшимся, что причиной смерти астролога стало отравление нитритом натрия. Желтоватые кристаллы этого вещества легко растворяются в воде и в... кофе. Все, кто находился на тот момент в студии, немедленно вспоминают о напитках, которые разносили гостям во время эфира. Депутат немедленно требует повышенного внимания к своей персоне, для него очевидно, что это - политическое покушение, и целью убийцы был именно он...
13 декабря -«Вопросы воспитания».
1-я серия.
Маша посещает родительское собрание в школе. В классной комнате, за партой, она неожиданно встречается с бывшим супругом. Андрея, как это ни странно, не на шутку волнует академическая успеваемость сына, и он явился в школу, чтобы предложить бывшей супруге отправить Костика на учебу в Англию.
Тем временем, к Маше обращается классный руководитель Костика. Они договариваются о встрече на следующий день, но в указанное время преподавателя не оказывается на месте. А всего через несколько минут выясняется, что во дворе школы участковым обнаружен труп учительницы. Таким образом, зампрокурора Швецова вновь становится свидетельницей преступления...
2-я серия.
Курочкин и Ольга обнаруживают в квартире убитой, внутри смывного бачка в туалетной комнате, странный сверток. Внутри него находится ничем не примечательная тетрадка с одной-единственной контрольной работой по биологии. Причем, работой явной безграмотной. Но именно эту ерунду покойная хранила, как зеницу ока, тогда как деньги и документы лежали у нее в доме почти открыто...
Тем временем, обстоятельства дела со всей очевидностью указывают на нового подозреваемого, им становится бывший супруг учительницы. Выясняется, что это именно он дал деньги на приобретение новой квартиры для дочери и бывшей жены, однако та не переставала устраивать скандалы и долг возвращать не спешила...
14 декабря -«Личный состав».
1-я серия.
Женя и Луганский собираются в свой законный выходной вывести своих супругов в театр. Но увы! Их ждет разочарование уже на пороге театра. И Машу, и Винокурова ожидают телефонные звонки с очередной криминальной новостью: ограблен и избит известнейший журналист, заместитель директора телеканала Армасов.
Понимается страшный скандал и большая шумиха в прессе. На милицию и прокуратуру спускают всех собак...
2-я серия.
В прокуратуру к Ковину является семейная пара с претензиями по поводу проведенного накануне у них на квартире обыска, в результате которого у них изъяли крупную сумму денег. В доказательство справедливости своих слов, они предъявляют постановление, подписанное самим Ковиным! Более того, в процессе разговора выясняется, что выемку денег производил некий следователь Буевич...
Тем временем Петя Буевич приходит в себя на больничной койке. Предыдущим вечером он, несмотря на уговоры Ольги, все-таки пошел самостоятельно проводить розыскные мероприятия, подставив в качестве живца... самого себя....
15 декабря -«Веселый слоник».
1-я серия.
По дороге с координационного совещания, Маша, Ковин и начальник РУВД случайно становятся очевидцами убийства. Очередное громкое преступление происходит практически у них на глазах: убит генеральный директор развлекательного комплекса «Веселый слоник» господин Марковцев. Он был застрелен прямо у подъезда собственного дома, а убийца немедленно скрылся.
Сразу же приступив к расследованию этого преступления по горячим следам, Маша и Винокуров застигают в квартире потерпевшего девушку. Её немедленно задерживают, но она на отрез отказывается давать какие-либо показания и вообще общаться с оперативниками...
2-я серия.
Финкельштейн, с разрешения Слона, дает показания следствию. Выясняется, что она проникла на квартиру покойного Марковцева для того, чтобы отыскать компромат на ее покровителя, который, якобы, у того имелся. Остается неясным, что именно за материалы хранились у Марковцева, и куда они пропали после убийства.
Расследование двигается по двум параллельным линиям. С одной стороны, Маша и Ковин выясняют, что Марковцев решил избавиться от своего опасного бизнеса и продал его «заклятому другу» Слона, другому криминальному авторитету - Колобанову. Другое направление ведут Кораблев и Старосельцев...
16 декабря -«Звуки музыки».
1-я серия.
Накануне восьмого марта прокурорским работникам и оперативникам из районного УВД выпадает редкая честь познакомиться с известными представителями шоу-бизнеса. Это знакомство происходит при довольно неприятных обстоятельствах: дело в том, что на месте очередного преступления оказывается задержанным по подозрению в убийстве некий Канавкин, родной брат популярной певицы Лауры...
2-я серия.
Лаура неожиданно дает показания против собственного мужа. Ее слова подтверждает Елецкий, выходит, что после очередной ссоры с конкуренткой своей супруги Громов в ярости вылетел из гримерной и застрелил Жанну из пистолета в упор.
На первый взгляд, картина преступления кажется совершенно ясной, однако детали событий совершенно не укладываются в сложившуюся схему. Эксперты не нашли на пистолете отпечатков пальцев Громова, более того, анализ одежды на предмет обнаружения следов пороха дал отрицательный результат.
Тем временем, Женя и Маша в суде замечают странности в поведении брата Лауры, Канавкина...
Вечер:
12 декабря -«С чистого листа».
1-я серия.
В преддверии свадьбы юная невеста Анна Гринёва и ее состоятельный жених Мальцев целиком посвящают себя приятным предпраздничным хлопотам. Анна сославшись на внезапное недомогание, просит отвезти её домой. Встревоженный будущий супруг окружает её заботой, но следующий поступок Анны повергает его в настоящий шок. Девушка решает кардинальным образом изменить внешность и перекрашивается из блондинки в брюнетку. Утроив Гринёвой скандал, Мальцев категорически требует, чтобы Анна вернула свой прежний облик. Но выполнить это требование девушка не успевает. Её труп находят спустя несколько часов на лестничной площадке их дома...
Соседи, вызвавшие полицию, рассказали оперативникам и Маше о скандале, произошедшем в квартире Мальцева, но сам соломенный вдовец оказывается вне подозрений...
2-я серия.
Едва оправившись от первого потрясения, отец Насти Самойловой рассказывает Кораблёву о своей покойной дочери и её ближайших подругах - Ане Гринёвой и Гале Серовой, с которыми они вместе уехали из Пскова. Самая активная из девушек, Серова, пользовалась в городе скверной репутацией. Директриса детского дома, в котором воспитывалась Галина, прямо сообщает Кораблёву, что в последний раз эту девушку видели на трассе, где она работала дорожной проституткой. Понимая, что найти скрывающихся «жриц любви» в Петербурге совсем непросто, Курочкин решает задействовать своего информатора - содержательницу подпольного дома терпимости Маргариту. Не очень доверяя связям своего коллеги, Кораблёв решает действовать более традиционным способом...
13 декабря -«Мальчик со скрипкой».
1-я серия.
У себя дома убит молодой математик Игорь Теплицкий, сосем недавно переживший серьезную автомобильную аварию, в результате которой он остался инвалидом. Его тело обнаруживает мать, успевшая вернуться домой еще до того, как пожар, подстроенный убийцей, уничтожил все следы.
Осмотрев тело, Панов делает категорическое заключение: убийца был высокого роста и задушил достаточно крупного Теплицкого стоя. Находящаяся я в прострации мать убитого все время толкует Курочкину про какого-то «мальчика со скрипкой». Маша поначалу не придает значения этим словам убитой горем женщины, но затем соцработник Дулеева, посещавшая мать Теплицкого, подтверждает, что в их доме действительно хранилась старинная картина с изображением мальчика, играющего на скрипке...
2-я серия.
Теплицкая госпитализирована в состоянии нервного срыва: теперь ей мерещатся убийцы на каждом шагу, и прежде всего она подозревает соседку. Между тем оперативники выясняют имя женщины, навещавшей покойного накануне смерти - это некая Инна Липатова. Оказывается, Инна, учившаяся с Теплицким в институте, воспитывает его сына. Незадолго до смерти Игорь выразил желание познакомиться со своим ребенком, но его убийство сорвало эти планы.
Поговорив с коллегами покойного, оперативники узнают, что его работа имела высочайшую научную ценность, поэтому Маша делает однозначный вывод: целью преступников была вовсе не картина, а ноутбук Теплицкого. Одним из подозреваемых становится математик с мировым именем Геннадий Мазарян, построивший свою работу на прямых цитатах из еще неопубликованного труда Теплицкого. Разоблачение со стороны молодого ученого могло стоить ему карьеры...
14 декабря -«Верное средство».
1-я серия.
На гаражной стоянке возле собственного автомобиля обнаружен труп бизнесмена Александра Лапшова. Поначалу Панов фиксирует множество внешних повреждений на теле покойного, что позволяет предположить насильственную смерть, но на вскрытии выясняется, что
Лапшов, вероятно, был закоренелым пьяницей, и его гибель была только вопросом времени. Но Маша не спешит с выводами. Она просит Ковина разрешения продолжить работу по этому делу.
Между тем жена Лапшова уверяет Кораблёва и Машу, что в последнее время перед смертью её муж ничего не пил, а напротив, вёл спортивный образ жизни, в то же время, здоровье супругу очень беспокоило Лапшову: он сильно нервничал и плохо себя чувствовал из-за конфликтов на работе. Сотрудники Лапшова подтверждают слова его жены: Александр действительно места себе не находил из-за постоянных ссор с одним из коллег - Тищенко, буквально изводившим его перед смертью...
Аннотация 6 серии (фильм третий - «Верное средство», часть вторая)
2-я серия.
С диагнозом «острое отравление» Ханину доставляют в дежурную больницу. По заключению Жирова, в бутылке коньяка, которым отравилась Ханина, содержались соли таллия. Однако отравление таким ядом происходит медленно и возможно только при достижении критической концентрации этого вещества в организме. Получив информацию от Жирова, Панов приходит к уверенному выводу, что именно от этого яда скончался и Лапшов. Первым на подозрении оказывается Тищенко, тем более, что помимо скверных отношений с Лапшовым и Ханиной и веского мотива, его с этим делом ещё связывают отпечатки пальцев, обнаруженные на злополучной бутылке. Но Швецова и Ковин решают проверить причастность к этой истории другого лица, получившего выгоду от гибели Лапшова - его жены. Как удаётся выяснить Маше, Лапшова в течение последних лет похоронила нескольких мужей, и со смертью каждого из них благосостояние безутешной вдовы только возрастало...
15 декабря -«Короткое замыкание».
1-я серия.
В собственной ванной обнаружен труп Марины Кузнецовой, погибшей, как представляется, от смертельного удара током из-за упавшего в воду фена. На первый взгляд, это происшествие выглядит несчастным случаем или самоубийством, однако кое-что сразу же настораживает Швецову, решающую приглядеться к смерти женщины повнимательнее, теми более, что в квартире покойной царит подозрительная чистота, и даже на штепселе от фена, воткнутом в розетку, отсутствуют отпечатки пальцев. Но, несмотря на тщательную уборку, Жирову всё-таки удаётся найти в квартире отпечатки пальцев дух мужчин и следы ботинок большого размера в прихожей. Сын покойной, с которым она, по словам соседей, очень сорилась перед смертью, срочно приезжает в Петербург и сообщает оперативникам, что ссора с матерью возникла из-за того, что во время их последней встречи она неожиданно отказала ему в финансовой помощи, несмотря на давнее обещание. От него же полиция узнаёт имя последнего любовника Кузнецовой...
2-я серия.
Руслана Гуревича оперативники находят без затруднений, благодаря помощи Жирова, но выясняется, что к смерти Кузнецовой этот прожигатель жизни не имеет никакого отношения. Его отпечатки не совпадают с найденными в квартире покойной, и в вечер её смерти он покинул «Кафе быстрых знакомств» об обществе другой спутницы. Между тем, записи камер наблюдения в автосалоне помогают Курочкину обнаружить первого поклонника Кузнецовой, этого человека уверенно опознаёт соседка покойной, в последнее время он постоянно навещал Марину с букетами в руках. На более свежем видео тот же «лже-Ширяев» ухаживает уже за другой дамой в летах. Эту новую потенциальную жертву - Ирину Зорину - удаётся вычислить с помощью персонала автосалона. Надеясь предотвратить новое преступление, оперативники отправляются к ней домой, и там им удаётся перехватить поклонника Зориной, оказавшегося мошенником в бегах по фамилии Берёза. По его словам, Кузнецову он не убивал, а напротив, пришёл к ней в тот роковой вечер, чтобы порадовать путёвкой в Италию, но, застав в ванной труп, спешно ретировался, прихватив с собой телефон покойной и какие-то мужские часы, найденные на прикроватном столике. Фотографию мужчины в таких часах Швецова находит среди снимков, переданных ей распорядительницей «Кафе быстрых знакомств» ...
«Россия 1», будни
Фото: канал «Россия 1»
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