

Содержание серий с 27 по 31.

Режиссеры: Екатерина Гранитова-Лавровская, Алексей Гирба, Виталий Бабенко, Анна Писаненко, Игорь Ветров, Сергей Данелян. В ролях: Елена Митюкова, Иван Соловьёв, Станислав Эрклиевский, Елена Мельникова, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков, Никита Салопин, Анна Тришкина, Александр Асташёнок, Надежда Бахтина и др. 12 декабря - 27-я серия.

Ксюша решает остаться в Москве. Ахмат хочет жениться на Диане, для Потапова это - выгодная сделка. Тарас влюбляется в Яну. Стася советует Ксюше присмотреться к Косте. Диана злится на отца за сватовство. Потапов говорит Алисе, что не любит ее. Костя предлагает Диане расстаться на время - чтобы Ксюша не узнала об их романе. Василиса пророчит Ксюше славу ясновидящей. Катя отказывается платить Яне. Диана советует матери развестись с Потаповым. Костя привозит Ксюше фотографии Озерцов, чтобы она почувствовала себя как дома.

13 декабря - 28-я серия.

Елена ищет Даниле репетитора взамен Ксюши. Тарас переживает, что Яна его бросила. На самом деле, ее запугал Вадим. Стася пытается вызвать духа отца Ксюши. Данила изображает перед репетитором полного неуча. Диана злится из-за того, что отец приставил к ней Ромку. Малютин чувствует, что Ксюша зовет его, он просит его забыть. Диана имитирует приступ астмы и сбегает от Ромки. Катя слышит разговор Гордеевых о том, что их сыновья - приемные.

14 декабря - 29-я серия.

Катя просит Вадима помочь ей отыскать информацию о биологических родителях младших Гордеевых. Ромка разыскивает Диану - он обещал Потапову привезти ее домой. Илья должен лететь в Китай, Катя просит его остаться. Ксюша предсказывает в салоне, что известный журналист выйдет из комы. Диана прячется от Ромки у Кости, но тот ее находит. Катя устраивает разгром в своей спальне, чтобы Илья, вернувшись, понервничал за нее.

15 декабря - 30-я серия.

Илья видит разгром у Кати и подозревает, что ее увез Вадим. Ксюша узнает из новостей, что ее предсказание про журналиста сбылось, однако Василиса приписывает заслуги себе. Катя возвращается домой, они с Ильей ссорятся. Потапов хочет использовать Василису в исследованиях Гордеева, но Ромка говорит, что предсказания за нее делает Ксюша. Вадим приносит Кате информацию о настоящих родителях Ильи и Кости. Потапов поручает Малютину встретиться с Ксюшей. Малютин не знает, как поступить.

16 декабря - 31-я серия.

Алиса решает пойти к гадалке, чтобы узнать, что ее ждет с Потаповым в будущем. Малютин советует Ксюше никому не рассказывать о своем даре и убеждает Потапова, что Ксюша не ясновидящая. Ксюша хочет узнать о Малютине побольше. Катя встречается с биологическим отцом Кости и предлагает ему внезапно объявиться в жизни сына. Вечером, когда вся семья Гордеевых в сборе, Германов приходит к ним домой и называет Костю своим сыном.



«Россия 1», будни



Фото: кадр из сериала



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