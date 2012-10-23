Мы в социальных сетях


Внимание, новый конкурс!


Выиграй билет на троих на новогоднюю ёлку «МУЛЬТ в кино».
Подробнее...

Голосование

Вы счастливы в браке?
 

Астропрогноз

Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее...
 

Каждый новый день несет с собой новые события. Хорошие или не очень. Общий гороскоп на каждый день поможет вам выбрать оптимальный способ действовать. Подробнее...
 

Еженедельный эротический гороскоп расскажет вам о событиях в любви и личной жизни, которые могут произойти на этой неделе. Узнайте, что приготовили для вас звезды. Подробнее...
 

Последние комментарии


«Дар»

 
Содержание серий с 27 по 31.

Режиссеры: Екатерина Гранитова-Лавровская, Алексей Гирба, Виталий Бабенко, Анна Писаненко, Игорь Ветров, Сергей Данелян. В ролях: Елена Митюкова, Иван Соловьёв, Станислав Эрклиевский, Елена Мельникова, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков, Никита Салопин, Анна Тришкина, Александр Асташёнок, Надежда Бахтина и др.

12 декабря -

27-я серия.
Ксюша решает остаться в Москве. Ахмат хочет жениться на Диане, для Потапова это - выгодная сделка. Тарас влюбляется в Яну. Стася советует Ксюше присмотреться к Косте. Диана злится на отца за сватовство. Потапов говорит Алисе, что не любит ее. Костя предлагает Диане расстаться на время - чтобы Ксюша не узнала об их романе. Василиса пророчит Ксюше славу ясновидящей. Катя отказывается платить Яне. Диана советует матери развестись с Потаповым. Костя привозит Ксюше фотографии Озерцов, чтобы она почувствовала себя как дома.

13 декабря -

28-я серия.
Елена ищет Даниле репетитора взамен Ксюши. Тарас переживает, что Яна его бросила. На самом деле, ее запугал Вадим. Стася пытается вызвать духа отца Ксюши. Данила изображает перед репетитором полного неуча. Диана злится из-за того, что отец приставил к ней Ромку. Малютин чувствует, что Ксюша зовет его, он просит его забыть. Диана имитирует приступ астмы и сбегает от Ромки. Катя слышит разговор Гордеевых о том, что их сыновья - приемные.

14 декабря -

29-я серия.
Катя просит Вадима помочь ей отыскать информацию о биологических родителях младших Гордеевых. Ромка разыскивает Диану - он обещал Потапову привезти ее домой. Илья должен лететь в Китай, Катя просит его остаться. Ксюша предсказывает в салоне, что известный журналист выйдет из комы. Диана прячется от Ромки у Кости, но тот ее находит. Катя устраивает разгром в своей спальне, чтобы Илья, вернувшись, понервничал за нее.

15 декабря -

30-я серия.
Илья видит разгром у Кати и подозревает, что ее увез Вадим. Ксюша узнает из новостей, что ее предсказание про журналиста сбылось, однако Василиса приписывает заслуги себе. Катя возвращается домой, они с Ильей ссорятся. Потапов хочет использовать Василису в исследованиях Гордеева, но Ромка говорит, что предсказания за нее делает Ксюша. Вадим приносит Кате информацию о настоящих родителях Ильи и Кости. Потапов поручает Малютину встретиться с Ксюшей. Малютин не знает, как поступить.

16 декабря -

31-я серия.
Алиса решает пойти к гадалке, чтобы узнать, что ее ждет с Потаповым в будущем. Малютин советует Ксюше никому не рассказывать о своем даре и убеждает Потапова, что Ксюша не ясновидящая. Ксюша хочет узнать о Малютине побольше. Катя встречается с биологическим отцом Кости и предлагает ему внезапно объявиться в жизни сына. Вечером, когда вся семья Гордеевых в сборе, Германов приходит к ним домой и называет Костю своим сыном.

«Россия 1», будни

Фото: кадр из сериала

Читайте также:
Содержание серий с 15 по 19
Содержание серий с 23 по 27


Поделись с друзьями

Предыдущая   Следующая





Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости партнеров


Читайте также

Сериалы
«Обратная сторона Луны»
 Продолжение нового сезона детективного сериала. Подробнее...
 
«Дар»
Содержание серий с 27 по 31. Подробнее...
 
«Тайны следствия»
 Содержание серий с 12 по 16 декабря. Подробнее...
 
«Шелест»
 Детективный сериал на канале НТВ. Герой готов на все ради поимки преступников. Подробнее...
 
«Опекун»
 НТВ начинает показ приключенческого детектива «Опекун» о расследовании таинственного дела о незаконном вскрытии могилы героя русско-турецкой войны. Подробнее...
 
«Обратная сторона Луны»
 Новый сезон детективного сериала на Первом канале. Подробнее...
 
«Дар»
Содержание серий с 23 по 27. Подробнее...
 
«Тайны следствия - 16»
 Швецова вновь расследует запутанные дела. Подробнее...
 
«Казаки»
 Владимир Гостюхин в новом сериале «Казаки» на канале НТВ. Подробнее...
 
«Научи меня жить»
 12-серийный психологический детектив о загадочном серийном убийце на Первом канале. Подробнее...
 
«Время дочерей»
 История девушки, дважды потерявшей родителей. Подробнее...
 
«София»
 Премьера сериала о бабушке Ивана Грозного. Подробнее...
 
Copyright © 2002–2016. Телесемь
Добро пожаловать
на официальный сайт
Телесемь
Сейчас 622 гостей онлайн