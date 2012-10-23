«Обратная сторона Луны»



Продолжение нового сезона детективного сериала.

Россия, 2015. Режиссер: Александр Котт. В ролях: Павел Деревянко (Михаил Соловьев), Светлана Смирнова-Марцинкевич (Катя), Иван Шибанов (Маньяк), Анатолий Горячев (Дымов), Андрей Шибаршин (Леха), Михаил Грубов (Костя), Алена Константинова (Маша Сказкина), Сергей Карякин (Саврасов), Маргарита Исайкова (Шурка), Арсений Перель (Ледяхов), Олег Алмазов (Котов), Сергей Галахов (Андрей), Ирина Марцинкевич (Екатерина), Петр Кудряшов (Геннадий), Ирина Нарбекова (мать Михаила), Дмитрий Бероев (Трофимов), Евгения Крегжде (Надя), Максим Виторган (Павел) 9 серия. Рыжий издалека наблюдает за похоронами, на которых собрались важные для Михаила люди. В деле о контрабанде Соловьев изобретательно вычисляет курьера и выходит на человека, «крышующего» преступников: это один из сотрудников отряда Дымова. Котов за городом выслеживает Рыжего, но попадает в ловушку.

10 серия. Отряд Дымова расследует самоубийство директора крупного завода. Михаил уверен, что это убийство, и выходит на след подпольной организации олигархов. Рыжий звонит Михаилу и сообщает, что Котов у него. Катя убеждает Михаила, что в школе под ее присмотром Шурка будет в безопасности. Но придя в школу, Соловьев видит Рыжего.

11 серия. Рыжий работает в школе, он - заслуженный учитель страны Павлов. Дымов по-прежнему не верит в существование маньяка, т.к. нет прямых доказательств того, что Котова убил Рыжий. Сомнения Михаила в признательных показаниях известного писателя помогают найти настоящих убийц. Михаила задерживает служба безопасности - учитель Павлов заявил об избиении.

12 серия. Рыжий-Павлов в школе завоевывает доверие Кати, призывая ее беречь Михаила. Изучая связи и действия пропавшего сотрудника НИИ Воды, Михаил раскрывает запутанную интригу преступления. Рыжий приходит к Михаилу домой и разговаривает с Шуркой.

13 серия. Страна потрясена диким и бессмысленным преступлением: на Красной площади убит часовой. Убийца, учитель Павлов, арестован. Это происшествие странным образом связано с гибелью женщины на выставке кошек. Все указывает на то, что организатором этих преступлений был Михаил Соловьев. Екатерина уговаривает Катю уехать, но та отказывается - она любит Мишу и хочет быть рядом с ним.

14 серия. В камере странно погибает свидетель, который давал показания против Михаила. Это позволяет доказать непричастность Соловьева к преступлениям, в которых его обвинили. Отряд Дымова расследует смерть на съемочной площадке: во время съемок «Войны и мира» в бутафорском снегу насмерть замерз человек. Рыжий в очередной раз доказывает, что он сильнее, и оставляет новую жертву.

15 серия. Отряд Дымова ведет дело об убийстве медсестры из онкологического центра. Михаил находит связь между футбольным матчем за первенство мира и событиями в онкоцентре. На матче присутствует Саврасов, Михаил пытается пробиться к нему, чтобы сообщить о Рыжем. Но в ложе Генсека разворачивается трагедия...

16 серия. Михаил арестован. Рыжий, угрожая оружием и взрывчаткой, берет в заложники детей и учителей в школе, среди которых - Катя и Шурка. Главное требование Рыжего - встреча с Михаилом. Дымов и отряд освобождают Михаила, все вместе они едут в школу. Прикрываясь Шуркой, Рыжий вынуждает Михаила двигаться к нужной точке...



Первый канал, понедельник–четверг



Фото: кадр из сериала



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