

В прямом эфире музыкального шоу пройдет четвертьфинал программы.



Приближается самый волнующий момент проекта. Теперь судьба оставшихся в проекте участников находится в руках не только их наставников. Немало зависит и от телезрителей. Напомним, как происходит отбор в четвертьфиналах. После предыдущего раунда – нокаутов – у каждого из наставников осталось по шесть участников. На этой стадии шоу они распределили их по тройкам. После того как три участника одной команды исполнят свои композиции, наставник решает, кому сколько отдать голосов: 20, 30 и 50%. А к ним уже суммируются проценты от зрительского голосования. У вас есть возможность спасти своего любимца. В полуфинал проходит только один из трех участников, набравший наибольшее количество голосов. И не всегда это фаворит наставника. Победитель определится накануне Нового года.



Первый канал, пятница, 16 декабря



Фото: Руслан Рощупкин/Первый канал



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