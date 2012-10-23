Украшаем дом

Получится венок. Обмотайте его гирляндой с белыми лампочками. Декорируйте цветами гортензии, ветками с красными ягодами, яблоками, мандаринами, оплетите композицию елочными бусами. Чтобы придать изделию зимний вид, подвесьте на веревочках рукавички, шерстяные носочки, игрушечных снеговиков. Венок можно поместить над столом как люстру. Эта композиция особенно подойдет для загородного дома.

Делаем елочку из брокколи

Брокколи разберите на соцветия и поварите 5 минут. Выложите в форме елочки на большую плоскую тарелку. Из красного сладкого перца вырежьте звездочки. Поместите одну на макушку елки. Плоды кумквата (маленькие цитрусы) разрежьте на половинки и разложите на елке как шарики. В качестве снега используйте творог. Из редиски без кожуры сделайте снеговика. Кусочек перца может стать носом.

Варим свеклу

Чтобы сократить время варки свеклы для праздничной селедки под шубой, положите ее в кастрюлю и варите не час, как обычно, а 30 минут. Слейте воду и поставьте свеклу под холодную струю. От перепада температур она дойдет до готовности.

Выбираем елочную гирлянду

Мощность электрогирлянды должна быть не более 65 Вт. Длина провода от лампочек до вилки – не менее метра. Выбирайте гирлянды с параллельным соединением, с проводами, переплетенными в косичку. Даже если одна из лампочек погаснет, остальные будут сиять. Перегоревшую лампочку замените, чтобы за счет возросшей нагрузки гирлянда не перегрелась. Светодиодные гирлянды потребляют меньше электроэнергии, поэтому они более долговечны и меньше выделяют тепловой энергии.

Покупаем фейхоа

Фейхоа обладает землянично-ананасовым ароматом и вкусом. В 100 г фейхоа – около 1 мг йода. Плоды собирают недозрелыми. Они доходят до кондиции и становятся вкусными уже в дороге. Зрелый плод – мягкий на ощупь. Если заметны темные пятна на шкурке, значит, фрукты начали подгнивать. Разрежьте фейхоа. У качественного спелого фрукта мякоть светлая, у испорченного – темная. Шкурку не выкидывайте, а порежьте на мелкие кусочки и заваривайте с ней чай – в кожуре этих растений содержатся мощные антиоксиданты.

Фото Russian Look/Picvario





Поделись с друзьями