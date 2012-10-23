С соусом - все спорится!



Ольга Бузова вспомнила вкус детства.



– Когда я была маленькой, родители много работали, им некогда было стоять у плиты, – призналась «Телесемь» телеведущая. – Поэтому они не баловали нас с сестрой кулинарными шедеврами, а на столе чаще всего появлялись простые блюда. Готовить меня научили бабушки, у которых в Литве и Питере я часто гостила. Иногда думаю, что у меня итальянские корни, поскольку очень хорошо получаются соусы к спагетти. А еще я обожаю салаты! В них обязательно должны быть огурцы, зелень и только оливковое масло.

Салат с китайской капустой время приготовления 20 минут

количество порций 2

калорийность 1 порции 30 ккал



Понадобится: 150 г помидоров• 150 г огурцов • 150 г сладкого перца • 100 г китайской капусты • 60 г листьев салата • 20 г кедровых орешков • пучок петрушки • йодированная соль • оливковое масло.



Помидоры, огурцы, перец, китайскую капусту, листья салата и петрушку помыть и нарезать. Посолить, заправить оливковым маслом и посыпать кедровыми орешками.

Грибной суп время приготовления 40 минут

количество порций 2

калорийность 1 порции 715 ккал



Понадобится: 400 г белых грибов • 200 г картофеля • 100 г яичной лапши • 60 г моркови • 60 г сладкого перца • 1 луковица • 20 г зелени • 30 г оливкового масла • 2 лавровых листа • соль.



Грибы и картофель нарезать кубиками и варить 20 минут в подсоленной воде. Морковь, луковицу и перец измельчить, обжарить 3 минуты на оливковом масле. Зажарку добавить в суп одновременно с яичной лапшой. Положить лавровый лист и зелень. Дать настояться еще 5 минут.

Спагетти с соусом «Песто» время приготовления 35 минут

количество порций 2

калорийность 1 порции 700 ккал



Понадобится: 200 г спагетти • 30 г базилика • 25 г пармезана • 20 г кедровых орешков • 2 дольки чеснока • 60 г оливкового масла • соль.



Спагетти отварить в полутора литрах подсоленной воды. Кедровые орешки обжарить на сковороде без масла в течение 1 минуты. В отдельной посуде смешать их с измельченным чесноком и базиликом и взбить миксером до образования однородной массы. Пармезан натереть на мелкой терке и выложить в полученную смесь, залить оливковым маслом. Можно добавить 2–3 столовые ложки воды, в которой варились спагетти, и еще раз взбить миксером. Добавить соус в готовые спагетти.

Спагетти с соусом «Карбонаро» время приготовления 35 минут

количество порций 2

калорийность 1 порции 850 ккал



Понадобится: 200 г спагетти • 10 г оливкового масла • 10 г (1 долька) чеснока • 200 г копченой ветчины • 110 мл сливок • 2 яичных желтка • 45 г сыра пармезан • 20 г голубого сыра горгонцола.



Мелко измельченный чеснок обжарить на сковородке в оливковом масле на медленном огне в течение 2 минут. Добавить нарезанную соломкой копченую ветчину и готовить еще 5 минут. В отдельной миске тщательно взбить миксером сливки и желтки, вылить эту смесь на сковородку в ветчину с чесноком. Добавить горгонцолу и мелко натертый пармезан. В течение трех минут, помешивая, довести до готовности. Добавить готовый соус к отваренным в подсоленной воде спагетти.



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