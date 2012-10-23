Верно - неверно?



Так ли страшна измена, как говорят? Ответ на вопрос дает книга «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви».



Аллан и Барбара Пиз издали вместе и по отдельности уже несколько бестселлеров на тему межличностных отношений, один из которых – «Язык телодвижений». В книге «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви» авторы размышляют о сексе, любви и романтике, основываясь на научных исследованиях, данных экспериментов и анекдотах. В частности, развенчивают шесть популярных мифов об изменах!

Миф № 1. Изменника легко определить Человек, у которого возникает роман, сначала даже и не думает об измене. Возможно, в его системе ценностей вообще нет ей места, но в определенных обстоятельствах может возникнуть соблазн. Трудно устоять, когда вы только что поссорились с партнером, а на работе симпатичный коллега начинает делать сексуальные намеки… Конечно, есть люди, особенно склонные к случайным связям, но романы могут возникнуть у каждого из нас. Не обманывайтесь на собственный счет. Не думайте, что вот вы-то никогда не измените партнеру. Лучше подумайте о ситуациях и обстоятельствах, в которых это может произойти, и старайтесь их избегать.

Миф № 2. Монотонность длительных отношений ведет к роману Романы в первые два года брака случаются чаще, чем в любое другое время. В это время женщины задумываются, правильный ли выбор они сделали и не будет ли лучше жить с кем-то другим. На то, чтобы по-настоящему узнать партнера, уходит около двух лет. Если до брака у мужчины было множество романов, то и в первые годы семейной жизни он вряд ли изменится. Кроме того, склонность к подобному поведению порой закладывается в раннем детстве, и, став взрослыми, эти мужчины относятся к личным отношениям, как и раньше.

Миф № 3. Мужчина изменяет, когда несчастлив дома Исследовательница семейной неверности Ширли Гласс, автор книги «НЕ «просто друзья», выяснила, что люди, которые никогда не намеревались изменять своим партнерам, вступают в глубокие, страстные отношения, прежде чем успевают понять, что пересекли черту, отделяющую платоническую дружбу от романтической любви. Мужчинам достаточно заметить удобную возможность, чтобы в их мозгу произошла химическая реакция. Женщины, изменившие своим партнерам, признавались, что в течение года до начала романа ощущали эмоциональную неудовлетворенность и обдумывали вероятность романа на стороне. Чем больше эмоциональная пропасть между партнерами, тем выше вероятность возникновения внебрачной связи. Лучший способ сохранить семейный мир и покой – откровенный разговор о состоянии отношений.

Миф № 4. В этот раз все будет иначе Те, кто решает завершить роман на стороне браком, часто так думают. Химические изменения, происходящие в мозгу, заставляют людей поверить в то, что это навсегда. Однако 75% подобных браков завершается разводом. Но большинство вступающих в повторный брак считают, что они-то попадут в заветные 25%. Роман заставляет человека жить в иллюзорном мире, где не нужно оплачивать счета и мыть туалет. Потенциальные покупатели всегда в восторге от новой машины, но через год ее приходится периодически отправлять в сервис. И тогда она становится самой обычной машиной.

Миф № 5. Измену партнера всегда чувствуешь Большинство людей не замечают признаков измены, потому что их отношения основаны на убеждении в том, что партнер будет хранить им верность. Поэтому никто не ищет тревожных признаков. Когда симптомы измены становятся очевидными, многие предпочитают делать вид, что ничего не происходит, чем решать возникшую проблему. Женщины лучше замечают сигналы измены, вот почему более 80% разрывов происходит по инициативе женщин. Мужчины не столь восприимчивы. Они не обладают способностью выявлять противоречие между словами и поступками. Вот почему многие мужчины бывают потрясены, обнаружив, что партнерши им изменяют.

Миф № 6. Изменяют преимущественно мужчины Мужчины «беби-бума», то есть родившиеся до 1962 года, изменяют вдвое чаще, чем женщины того же поколения. Однако новые исследования показывают, что женщины в возрасте 20–30 лет имеют столько же романов, сколько и мужчины их возраста. Эти женщины чаще всего работают и финансово независимы, а следовательно, смелее рискуют личными отношениями. Около половины всех романов завязывается на работе.



Вывод, который предлагают читателю сделать Аллан и Барбара Пиз: «Чтобы быть счастливой с мужчиной, вы должны понимать его по-настоящему и немного любить. Чтобы быть счастливым с женщиной, ее нужно сильно любить и вовсе не пытаться понять».



Фото Fotobank/Getty



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