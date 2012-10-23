Полина Дашкова: любишь? Вымой посуду!



«Телесемь» расспросила автора романа «Источник счастья» о том, где искать этот источник. ДОСЬЕ настоящие имя и фамилия: Татьяна Поляченко

родилась: 14 июля 1960 года в г. Москве

образование: Литературный институт им. М. Горького

карьера: автор 18 романов



ПРЕДПОЧТЕНИЯ

кино: Висконти, Лиозновой, Рязанова, Тарковского, Фосcа

блюдо: спаржа, креветки, баклажаны, зелень в любом виде

напиток: чистая вода, крепкий кофе, мятный чай О вечной молодости – В романе обрести бессмертие и вечную молодость помогают паразиты, живущие в мозгу. Теоретически такое возможно и в жизни. Это подтвердили биологи и врачи, с которыми я консультировалась. Дело в том, что паразиты (правда, не все) способны обновлять организм хозяина – «ремонтировать» дом, в котором живут. Не могу судить, к чему бы это привело на практике, но есть другие печальные попытки продлить молодость. Например, в 60-е годы, когда было открыто омолаживающее свойство гормона мелатонина, начался мелатониновый бум – люди пили таблетки в немереных количествах. А потом начались тяжелейшие осложнения. Универсального рецепта, о котором мечтали алхимики, нет. Да и не нужно его искать. Ведь если ты живешь дольше положенного срока, ты не можешь никого любить, потому что иначе тебе придется пережить своих детей, внуков. И ты лишаешься главного человеческого счастья.

О любимых местах – В Москве для меня это прежде всего дворы детства – Тверская, переулочки справа и слева от нее. Дворы моего самого раннего детства на Мещанке, где я прожила до шести лет, Капельский, Банный переулки. Есть много удивительных мест и в провинции. Этой осенью, например, я побывала в Ельце, с которым связаны имена Бунина и Пришвина. Пробыла там всего два часа, но творческой энергией зарядилась надолго. Это та Россия, которую мы себе даже не представляем, – мягкая, доброжелательная, уютная.

О дочерях – Моя младшая, Даша, – ей сейчас пятнадцать – хорошо рисует. Она ходит в театральную студию и киноклуб. Куда будет поступать, пока не знаю. Сейчас хочет стать мультипликатором. Старшая Аня окончила исторический факультет МГУ и сразу поступила во ВГИК на режиссуру неигрового кино. Пошла по папиным стопам. Он снимает документальные фильмы, у него своя студия.

О муже – Я замужем за человеком, которого очень люблю. Конечно, были разные периоды в жизни. Когда мы были юные, бесшабашные, каждый день разбегались. Я, чуть что, могла сказать: «Все, разводимся!» Со мной было тяжко. Но муж в этом смысле человек более спокойный и выдержанный. С годами мы оба изменились. Это нормально, я ценю это свойство – все время внутренне расти. Нам друг с другом всегда интересно.

О советах – Бывают ситуации, когда мужу нужно что-то для себя решить, нужен совет, тогда я вникаю в тему. С другой стороны, у меня бывает потребность прочитать написанный кусок и посмотреть реакцию. Но если он начинает что-то советовать, я, как правило, не слушаю. Кроме того, муж помогает мне в ситуациях бытового цейтнота, когда я не могу разгрести навалившуюся массу дел. Как говорила моя бабушка: «Любишь? Вымой за меня посуду!»

О ремонте – Мне очень важно, чтобы дома было красиво. Планировку нашей квартиры мы придумали вместе с мужем. Сначала обратились в дизайнерскую фирму, но то, что нам там предложили, было абсурдом, хотя стоило бешеных денег. Тогда мы взяли тетрадку в клеточку и сами начертили разные варианты планировки. Выбрали один, и по нему архитектор составила план для рабочих.

О диетах – Я уже много лет не ем мяса. Однажды мы отдыхали в Молдавии, и хозяева дома, в котором мы остановились, резали свинью. Я это увидела – и все, как отрезало. А уже потом поняла, что так лучше для моего здоровья и самочувствия. Психолог Владимир Леви делит людей на мясоедов, молочников и грызунов. Так вот я – молочный грызун. А муж и младшая дочь не могут без мяса. Поэтому готовить его все равно приходится.

О зависти – Когда-то давно я занималась балетом и до сих пор каждый день делаю балетную разминку. Никогда не пойду в тренажерный зал, не буду ни с кем консультироваться – человек сам знает, что ему лучше. У меня, например, из-за того, что я много сижу за компьютером, устает спина, и нужны упражнения для нее. А еще очень важно сохранять в себе позитивную энергию, уметь прощать и не поддаваться на провокации. Если тебе кто-то завидует и желает плохого – это его проблемы, а не твои.

О талисманах – В приметы стараюсь не верить. А вот талисман у меня есть – плюшевый медвежонок Ося, которого я везде с собой таскаю. Муж привез его из Лондона семь лет назад. Я вообще люблю игрушки, мне их часто дарят, а я их потом передариваю. Если кто-то приходит ко мне в плохом настроении, я дарю ему медведя. Но Ося – мой главный мишка. Во времена моего детства, когда игрушек было мало и они были страшненькие, я мечтала именно о таком.

О сказках – Мой любимый литературный герой – Пеппи Длинныйчулок. Это девочка, с которой все проблемы легко решаются, жизнь становится веселой и наполненной неожиданностями, а обычные вещи превращаются в сказочные предметы. В жизни такие люди не встречаются, всегда есть оборотная сторона медали – авантюризм, нехороший кураж, когда человек вляпывается в неприятности и тянет за собой других. Но сказка тем и хороша, что в ней остается только светлое, а темное отбрасывается.



Фото Russian Look, PersonaStars



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