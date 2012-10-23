Место под солнцем



Как сделать карьеру, не вставая со стула? Надо правильно выбрать или обустроить себе угол в офисе! Наш консультант Ректор института НЛП Михаил Пелехатый



Вы пришли на работу – и вдруг не пойми с чего испортилось настроение. Что проиcходит? Дело в том, что наше самочувствие, работоспособность и даже карьерный рост напрямую зависят от того, где и как мы сидим. В каждом офисе есть «счастливые» рабочие места, с которых народ уходит исключительно на повышение, а есть неудачные – вот уже третий сидящий за «проклятым столом» уволился, и занимать это место никто больше не хочет.

Первобытные привычки Люди, работающие в офисе, представляют собой некую единую систему: вместе с мебелью, коллегами, окнами, коврами, статуэтками на столах. Эту систему изучает отрасль прикладной психологии – психотопография. Она известна людям с древности. Еще в первобытные времена человек сидел лицом ко входу в пещеру, откуда могла прийти опасность, а на сходках племени старался занять место повыше – самые высокие статусные «троны» были у вождей и их приближенных.

С тех времен у людей сложилось много представлений насчет собственной безопасности и комфорта. Весь этот багаж наших генетических убежденностей мы даже не осознаем – но он прекрасно работает и на подсознательном уровне.

Хорошо сидим! Куда бы человек ни попадал, он везде ищет себе так называемые внешние опоры – для надежности и стабильности. Нам нужно чувствовать себя в полной безопасности, обозначить другим границы своего присутствия – «захватить территорию» побольше и при этом еще чувствовать себя уютно, как дома.

Организовывая пространство вокруг себя, люди на бессознательном уровне сообщают о себе дополнительную информацию. Вещи, окружающие человека в офисе, могут многое рассказать про своего хозяина. Кто-то вешает детские рисунки, раскладывает плюшевых мишек, ставит букеты в вазах. Некоторые даже заводят домашних животных! Обилие сувениров на столе подсказывает, что человеку хочется теплоты и уюта, и ему лучше всего подходят коллективы «семейного типа», – когда на работу приходишь, как домой, а с коллегами можно обсудить любые секреты.

Большое кресло босса Мебель в офисе может помочь труженику подчеркнуть свою значимость в глазах других сотрудников. Для этого нужно только усесться с размахом – в большое кресло, за огромный стол, повесить за спиной портрет главы государства, дипломы и грамоты, напоминающие о личных заслугах. Именно так в свое время выглядели кабинеты влиятельных партийных боссов и многих директоров заводов. Гигантская мебель с порога сигнализировала посетителю: «Я большой человек», а портреты вождей: «Я тут не один, за моей спиной – государство». Заходя к такому начальнику, человек робел, смущался и взирал на босса снизу вверх – как того и требовалось.

Когда люди набирают авторитета «про запас», в этом есть смысл – выглядеть не тем, кто ты есть, а кем хочешь стать в будущем. Хотя тут все зависит от харизматичности сотрудника – чем ее больше, тем уютнее он чувствует себя в простой обстановке. Если человек очень уверен в себе и ему не требуется от мира подтверждение своих достоинств, то он может чувствовать себя королем, даже сидя на раскладном брезентовом стуле.

Если же рабочее место влияет на сотрудника сильнее, чем он на него, надо обустроить персональный офисный угол, чтобы в нем было надежно и уютно.

Если на работе рядом с вами: Дверь. Источник опасности, любых сюрпризов, неожиданностей. Лучше держать дверь перед глазами. Открытое пространство за спиной подрывает уверенность, добавляет мнительности, беспокойства и тревоги. Мы быстрее устаем и безотчетно раздражаемся, падает эффективность работы – дверь за спиной забирает на себя большой поток внимания.

Окно. Символ будущего. Окно – это как бы горизонты развития, выход в мир. С окном мы видим перспективы, становимся гибче и креативнее, лучше понимаем коллег. Для карьерного роста просто необходимо видеть окно – перед собой или боковым зрением. А вот спиной к окну сидеть не стоит – это то же самое, что спиной к двери.

Стена, шкаф. Защита и безопасность. Хорошо, если они находятся за спиной или сбоку (но не слишком далеко, лучше на расстоянии 50–100 см). Сидя рядом со стеной или шкафом, мы становимся сильнее и увереннее в себе, а если они находятся перед лицом – человек может чувствовать себя зажато и скованно, как будто попал в клетку.

Проход. Шаткое положение. Если рядом с рабочим местом есть сквозные проходы, другие люди будут заходить на вашу территорию, как бы нарушая границы. Сидящие на проходе будут раздражаться на «нарушителей» или чувствовать себя «временщиками», которые задержатся в этой компании ненадолго. Но зато «проходным» сотрудникам проще побездельничать во время аврала, у начальства к ним меньше претензий и т. д.

За стеклом. Стеклянная перегородка рождает чувство опасности и незащищенности. Как будто ваши тайные недоброжелатели или конкуренты сговорились и все время рассматривают вас под микроскопом. Срочно заводите на рабочем месте жалюзи или занавеску!

Колонна. Поддержка. Важно, где стоит колонна. Напомним, левое полушарие мозга отвечает за логику и разум, правое – за чувства. Если колонна слева – усиливается эмоциональность, решения принимаются по интуиции и сиюминутным порывам. Если справа – человек «умнеет»: он будет скрывать чувства, находить логические аргументы в споре, отстаивая точку зрения.

Угол. Максимальная безопасность. Сотрудник чувствует себя защищенным с двух сторон.

Р.S. Не все из нас могут организовать рабочее пространство по собственному желанию. Что делать, если офисные места в вашей компании распределены всерьез и надолго? Ученые нам в утешение сделали выводы: чем лучше офисное место, тем больше его обладателю приходится работать. И начальникам, имеющим большие кресла и отдельные кабинеты, приходится проводить в них все время – с утра до ночи.



Оформление Дмитрия ПОЛУХИНА

Фото Russian Look/Picvario



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