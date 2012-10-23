Охота к перемене мест



Работа вас не устраивает, и вы решили уволиться... А вдруг те же проблемы повторятся на новом месте? Наш консультант Руководитель кадрового агентства Тимофей Букрин



Представьте: вы уволились, а работу, удовлетворяющую вашим требованиям, так и не нашли. Значит, вы неправильно оценили ситуацию, себя в ней и свои шансы, поддались эмоциям в ущерб здравому смыслу. Прежде чем принимать решение, покопайтесь в себе и постарайтесь понять причины.

Причины реальные Нет перспектив роста

На нынешнем рабочем месте вы достигли максимума, дальнейшее развитие невозможно. Например, фирма небольшая, начальник – и владелец, и просто хороший специалист. Или вам ставят условную планку, которую вы не должны перепрыгивать, то есть в прямом смысле инициатива наказуема. Значит, реализовать себя на этом месте вы уже не можете.



Дела фирмы все хуже

Компания активно теряет клиентов, поступление денег уменьшается. Говорят, что скоро перестанут выплачивать зарплату. Сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска и т. д. Стоит ли идти ко дну вместе с фирмой?



Поменялись приоритеты

У вас пополнение в семье, и вы понимаете, что не сможете совмещать работу в этой компании с полноценным участием в воспитании малыша. Имеет смысл подыскать работу ближе к дому или заняться фрилансом.



Неадекватное ведение дел в компании

Вы слышите, как менеджеры обманывают клиентов как по мелочам, так и по серьезным вопросам. Начальство настоятельно советует красть информацию у конкурентов любыми способами. Не факт, что вас тоже не обманывают. А бывает и так, что руководство принимает неадекватные решения просто из-за некомпетентности.



Постоянные стрессы

Вы стали часто болеть, организм будто не пускает вас на работу. А выходя на нее, вы считаете минуты до окончания трудового дня. В выходные вы волнуетесь из-за дел, предстоящих на неделе. Отпуск не позволяет забыть о том, что скоро выходить на ненавистную работу. Даже высокая прибыль не приносит удовлетворения, а дружелюбные коллеги раздражают. Жить в постоянном стрессе невозможно и даже губительно для организма.

Причины сомнительные Маленькая зарплата

Узнайте, сколько предлагают специалисту с аналогичной квалификацией и стажем в других компаниях. Обязательно при этом обратите внимание на объем работы и ответственности. Как правило, за большую плату и делать приходится больше. Если же после проведения анализа рынка вы поняли, что вас недооценивают, просите повышения. И увольняйтесь только в случае отказа.



Начальник – сумасброд, коллектив – серпентарий

Если начальник действительно не прислушивается к вашему мнению, не доверяет вам, если должность, на которую претендовали вы, получил кандидат со стороны, то стоит выяснить причину. Что касается коллектива, то возможен моббинг – форма психологической травли сотрудника с целью его увольнения. Тут уж лучше поберечь здоровье. Но, с другой стороны, если вы меняете уже не первое место работы и везде сталкиваетесь с неприветливыми коллегами и начальником, который вечно недоволен, задумайтесь: вдруг все дело в вашем отношении к людям? Сходите к психологу, попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны.



Усталость, нет сил

Может, вы трудитесь не только за себя, но и за того парня? Стоит расставить приоритеты, понять, что важно в данный момент, а что может потерпеть и «отвалиться». Возможно, вы просто давно не были в отпуске. Если отдыхаете регулярно, а усталость остается, возьмите отгул на пару дней и устройте праздник ничегонеделания. Если это не помогает, и вы на грани нервного срыва, пора отказаться от этой работы, передохнуть немного и найти что-то более спокойное.



Одна рутина, никакого простора для творчества

Если вы готовы к большей ответственности, жаждете проявить свой потенциал, но должность не дает этого сделать, не обязательно искать что-то новое. Можно принять участие в конкурсах на замещение других должностей в вашей фирме. Пусть это продвижение не по вертикали, а по горизонтали, цель – смена деятельности – будет достигнута. Если же вы видите, что другим коллегам начальство дает интересные задания, а на вас не делает ставку, поручая лишь рутинную работу, то либо проявляйте инициативу, доказывая свою профпригодность, либо меняйте место работы. Возможно, стоит обратить взор на проекты с нуля на другом предприятии, где пригодятся ваши знания и скучать не придется.



Не устраивает профессия

Допустим, эту специальность вы выбрали под влиянием родителей и хотите работать совсем в другой сфере. Вполне возможно, что, перепробовав несколько других специальностей, вы захотите вернуться к своей основной. Но время будет упущено, зарплату вам смогут предложить уже невысокую из-за того, что вы зря потеряли годы практики. Если же вы давно увлекаетесь какой-то иной областью знаний, уже пытались в ней реализоваться и уверены, что это именно то, что вам нужно, увольняйтесь. Но лучше сначала попробовать совмещать.

На заметку По мнению экспертов, через пять лет работы в одной компании преуспевающий специалист должен подумать о переходе на более высокую должность или смене места работы. Если человек сидит на одном месте более 10 лет, многие работодатели расценивают это как нерешительность и неспособность принимать решения. Если же соискатель не задерживается на одном месте больше 1–2 лет, работодатели видят в этом личностные проблемы.

В некоторых областях смена работы даже полезна. Например, бухгалтер, который хочет вырасти и стать аудитором, должен знать досконально все участки бухгалтерии. Но смена работы меньше чем через год вызывает сомнения – значит, бухгалтер даже не подготовил годовой отчет. А вот IT-специалистам, техническим директорам, менеджерам по контролю качества лучше накапливать опыт, специализируясь на каких-то одних продуктах.



Фото FOTOBANK/Getty



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