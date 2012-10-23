Собака бывает кусачей



Как вести себя один на один с агрессивным псом?



Агрессия крайне редко проявляется без причин. Соблюдая простые правила, можно предупредить ее.

Чего не стоит делать: Подходить близко к территории обитания бродячих псов.

Проявлять страх при встрече с животным.

Кричать и делать резкие движения.

Поворачиваться к собаке спиной и бежать от нее.

Вступать в перепалку с хозяином, если таковой имеется.

Загонять пса в угол.

Отнимать пищу или дотрагиваться до нее.

Трогать щенков и беременных самок. Если собака проявляет агрессию: Постарайтесь взять себя в руки. Cобаки чувствуют страх.

Медленно отходите назад, покидая территорию собаки. Не смотрите слишком пристально ей в глаза, это может спровоцировать атаку – животное воспринимает такой взгляд как вызов.

Если пес вас преследует, остановитесь и резким тоном, но не крича, скажите «Фу!». При этом смотрите ему на уши или хвост.

На всякий случай медленно и без паники снимите верхнюю одежду и обмотайте ею руку (это защитит вас во время возможного нападения).

Если пес повалил вас на пол, свернитесь в клубок, закройте лицо и шею руками.

В крайнем случае ударьте костяшками пальцев по носу – это болевое место у собаки.

Если вас окружила стая диких собак, не стоит бежать, это усиливает инстинкт преследования, они побегут за вами. Чаще всего помогает угрожающий жест, как будто вы поднимаете с земли камень или палку. Можно поднять эти предметы и кинуть в стаю. Обычно дворовые псы этого боятся и разбегаются.

Если собака укусила: Слабое кровотечение не надо сразу останавливать – вытекающая кровь вымывает из раны слюну животного, а значит, и микробы.

Место укуса промойте разведенным в воде хозяйственным мылом, а рану обработайте 3%-ным раствором перекиси водорода. Не используйте для обработки спирт, йод или одеколон – они могут сжечь ткани, из-за чего процесс заживления будет проходить медленнее.

Наложите стерильную повязку и обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Собака может быть переносчиком бешенства. Да и рану врачи обработают профессиональнее.

Дурные признаки Хвост нервно подергивается.

Уши направлены вперед.

Шерсть на спине ощетинилась.

Лапы напряжены, будто на пружинах.

Пес рычит или ворчит. Фото Russian Look/Picvario



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