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Собака бывает кусачей
Ася ТИМИНА
 
Как вести себя один на один с агрессивным псом?

Агрессия крайне редко проявляется без причин. Соблюдая простые правила, можно предупредить ее.

Чего не стоит делать:

  • Подходить близко к территории обитания бродячих псов.
  • Проявлять страх при встрече с животным.
  • Кричать и делать резкие движения.
  • Поворачиваться к собаке спиной и бежать от нее.
  • Вступать в перепалку с хозяином, если таковой имеется.
  • Загонять пса в угол.
  • Отнимать пищу или дотрагиваться до нее.
  • Трогать щенков и беременных самок.

Если собака проявляет агрессию:

Постарайтесь взять себя в руки. Cобаки чувствуют страх.
Медленно отходите назад, покидая территорию собаки. Не смотрите слишком пристально ей в глаза, это может спровоцировать атаку – животное воспринимает такой взгляд как вызов.
Если пес вас преследует, остановитесь и резким тоном, но не крича, скажите «Фу!». При этом смотрите ему на уши или хвост.
На всякий случай медленно и без паники снимите верхнюю одежду и обмотайте ею руку (это защитит вас во время возможного нападения).
Если пес повалил вас на пол, свернитесь в клубок, закройте лицо и шею руками.
В крайнем случае ударьте костяшками пальцев по носу – это болевое место у собаки.
Если вас окружила стая диких собак, не стоит бежать, это усиливает инстинкт преследования, они побегут за вами. Чаще всего помогает угрожающий жест, как будто вы поднимаете с земли камень или палку. Можно поднять эти предметы и кинуть в стаю. Обычно дворовые псы этого боятся и разбегаются.

Если собака укусила:

Слабое кровотечение не надо сразу останавливать – вытекающая кровь вымывает из раны слюну животного, а значит, и микробы.
Место укуса промойте разведенным в воде хозяйственным мылом, а рану обработайте 3%-ным раствором перекиси водорода. Не используйте для обработки спирт, йод или одеколон – они могут сжечь ткани, из-за чего процесс заживления будет проходить медленнее.
Наложите стерильную повязку и обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Собака может быть переносчиком бешенства. Да и рану врачи обработают профессиональнее.

Дурные признаки

  • Хвост нервно подергивается.
  • Уши направлены вперед.
  • Шерсть на спине ощетинилась.
  • Лапы напряжены, будто на пружинах.
  • Пес рычит или ворчит.
Фото Russian Look/Picvario


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