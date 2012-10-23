Сбиваем градус



Как уберечь подростков от пьянства? Что противопоставить тяге к алкоголю? Что делать, если близкий человек выпивает? На вопросы читателей отвечал врач-педиатр, депутат Государственной думы Антон Беляков.

Недавно в одном сетевом магазине проводилась акция «Купи пять бутылок пива, шестая – бесплатно». Законно ли это?

Елена БОРИСОВА, 35 лет, г. Москва – Увы, законно. Но если в этом участвуют несовершеннолетние, то налицо нарушение правил торговли. Задача подобных акций – побудить человека купить больше пива, чем он планировал. Таким образом производители пытаются увеличивать объемы продаж.



Молодежь часто пьет алкогольные коктейли в банках. Не вредны ли они?

Ирина ТИМОХИНА, 37 лет, г. Химки

– Слабоалкогольные коктейли – напитки еще более вредные, чем пиво. За счет присутствия углекислого газа алкоголь моментально всасывается в кровь – и опьянение наступает очень быстро. Большое содержание сахара позволяет пить такие коктейли без закуски, что усиливает удар по организму. А самое страшное, что основные их потребители – подростки.



От сына иногда пахнет спиртным. Как убедить его не пить?

Нина ТИШКИНА, 37 лет, г. Екатеринбург

– Подростки начинают пробовать слабоалкогольные напитки уже в возрасте 10–12 лет. Мы проводили опросы среди школьников, и многие из них признались, что пьют пиво не потому, что оно им очень нравится, а потому, что хотят выглядеть взрослыми в кругу друзей. Поэтому не говорите ребенку: тебе рано пить, потому что ты еще маленький. Научите его в любой ситуации знать себе цену, иметь свою точку зрения, а не действовать по желанию толпы.

Яд или лекарство? Я слышала в одной передаче, что пожилым людям полезно выпивать натощак один-полтора стакана пива. Так ли это?

Наталья НЕНАШЕВА, 55 лет, г. Москва

– Некоторые мои коллеги-врачи считают, что в небольшой концентрации употребление алкоголя может ускорять обмен веществ в организме, который с возрастом замедляется. Но я не сторонник использования пива как терапевтического продукта. Тем более что с возрастом у многих начинаются проблемы с лишним весом. В крайнем случае лучше упот­реблять вино, но не более одного бокала в день, так как грань между полезной и вредной дозами очень тонка.



Муж каждую пятницу выпивает с сотрудниками, часто после этого продолжает дома в субботу. Все воскресенье он приходит в себя, чтобы в понедельник быть в форме. Есть ли причины для беспокойства, ведь всю неделю муж интенсивно работает и не пьет?

Алла КУЗЬМИНА, 33 года, г. Мытищи

– Есть. Сейчас многие люди из-за напряженной работы не позволяют себе пить ежедневно. И вся нагрузка приходится именно на пятницу. Это создает обманчивое впечатление, что человек выпивает редко. Но даже при такой схеме употребления спиртного устойчивость организма к алкоголю повышается, и для достижения эффекта требуются большие дозы. Пятничные пьянки не так безобидны, как кажется. Они могут обернуться серьезной проблемой. Поэтому проконсультируйтесь с врачом-наркологом.

Пьянству – бой! Около нашего дома подростки беспрепятственно покупают пиво и тут же пьют. Куда обращаться, чтобы прекратить это безобразие? Ведь продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена!

Татьяна ЗУБОВА, 33 года, г. Мытищи

– Я лично с группой подростков и их родителями проводил контрольные закупки в ларьках и снимал скрытой камерой действия продавцов. Увы, 9 из 10 без возражений отпускали пиво детям! Если эти люди не считают нужным соблюдать закон, а владельцы палаток не могут запретить своим работникам продавать спиртное несовершеннолетним, остановить спаивание нации можно только полным запретом продажи пива и коктейлей в легкодоступных местах.



Я работаю продавцом. На глаз порой невозможно определить возраст покупателя. Многие выглядят старше своих лет. Обязана ли я спрашивать документы?

Ольга КРАСИНА, 35 лет, г. Королев

– Если вы не уверены, что покупатель совершеннолетний, лучше отказаться от продажи спиртного. Иначе вас могут привлечь к ответственности. Чтобы обезопасить себя, самое простое – попросить предъявить паспорт.



Фото Russian Look/Picvario, Глеба КОРДОВСКОГО



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