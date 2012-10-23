Шпаргалка для Деда Мороза



В новогодние праздники женщины как никогда надеются на что-то необыкновенно романтичное. Не столь важно, что именно вы преподнесете, главное – как вы это сделаете. Дамские капризы И не забудьте про праздничную упаковку – она создает новогоднее настроение. Сколько бы ни было у женщины колец, сережек и браслетов, ей всегда будет чего-то не хватать. Броский дизайн аксессуаров не оставит модницу равнодушной. Аксессуары для вечернего наряда дополните билетами в театр или на концерт.

Перчатки, Terranova Сумочка, Mascotte Браслет, SELA Серьги, Tatuum Кольцо, SELA Браслет, Zolla Забудьте об утверждении, что дарить парфюмерию и косметику – неблагодарное занятие. Набор-пазл позволяет подобрать декоративную косметику нужной цветовой гаммы. Приятным дополнением парфюму будут средства для ухода за телом с тем же ароматом. Бомбы для ванны, напоминающие елочные шары, наполнят ванну душистой пеной.

Палитра-пазл, Yves Rocher Парфюмерная вода, гель для душа и лосьон для тела In Bloom, Avon Подарочный набор, Lush Даже функциональная вещь может быть по-новогоднему праздничной. Главное, чтобы футляр для очков был со стразами, а порт­моне – из лаковой кожи ярких цветов.

Футляр для очков, Accessorize Портмоне, J lo Портмоне, Gillian, Domani Мужской подход Чтобы сделать хороший подарок мужчине, попытайтесь удивить его. Постарайтесь избегать стереотипов. Главное, чтобы подарок не был безликим. Как говорил писатель Генрик Сенкевич: «Ничто так не покоряет, не смягчает мужского сердца, как сознание, что его любят».

Редко кто из мужчин решается купить себе шляпу, хотя многие были бы не прочь почувствовать себя денди. Дополните подарок красивым шарфом и модными очками.

Если вы остановились на таких традиционных вещах, как банный халат, принадлежности для бритья или парфюм, не забудьте их красиво упаковать. В таком виде ваш сюрприз действительно станет подарком.

Шляпа, Marks & Spеncer Шарф, Zolla Очки, Sombrero, «Очкарик» Бритва, Series 3390, Braun Браслет, Zolla Туалетная вода Christian Lacroix Absynthe, для Avon Банный халат, IКЕА Мужчины любят технические новинки. Флешки давно стали привычной вещью. Но вот складной ножик, в который входит флешка USB с памятью 1 Гб, способен удивить.

А о севших батарейках поможет забыть MP3-плеер, работающий от динамо-генератора. Он может быть одновременно фонариком и зарядным устройством для мобильных телефонов.

MP3-плеер, «Экспедиция» Нож-флешка, «Экспедиция» Детский вопрос Дети мало играют. А обилие игрушек не только не решает, но и усугубляет эту проблему. Дочка или сын просят очередной кукольный домик или гараж для сто первой машины? Подарите конструктор – и воображение развивает, и для моторики полезно. Ребенок не очень любит читать? Значит, вы просто покупали ему не те книги. Попробуйте положить под елку книгу-панораму.

Школьнику не интересны игрушки? Настольные игры отличаются увлекательным сюжетом, ярким оформлением и нестандартными задачами. Можно смело приглашать в гости одноклассников!

Желаем мы того или нет, но детей привлекает все, что нравится их друзьям. Компьютерные игры и книги по мотивам новых фильмов или кукла – героиня мультсериала позволят ребенку быть на одной волне со сверстниками.

Кукла Winx, Believix Fairy, «Детский мир» Книга «Монстрология», «Махаон» CD, «Мелодия» Игра, Disney Книжка «Новогодняя кутерьма», «Книжный лабиринт» Как бы ни ругали мягкие игрушки, называя их бесполезными пылесборниками, дети их любят. Плюшевый друг может рассказать на ночь сказку или показать мультфильм. А кукла-младенец будет любимицей девочки долгие годы.

Медведь, Vivid Кукла Chou Chou, Zapf, все «Детский мир» Настольная игра будет любимым времяпрепровождением для всей семьи, а конструктор и машинка с дистанционным управлением понравятся не только сыну, но и его папе.

«Гараж» LEGO, «Лего Салон» Настольная игра «Вилла Палетти», интернет-магазин «Игровед» Машина, BAO Toys, «Детский мир» Фото предоставлены пресс-службами, Russian Look/Picvario



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