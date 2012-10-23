Обратный отсчет



До часа Х осталось всего 14 дней. Как успеть привести себя в полный порядок перед новогодней ночью, рассказывает «Телесемь». За две недели ПОХОД В САЛОН

Срочно записывайтесь в салон красоты. Кстати, если у кого-то из ваших друзей или мужа не слишком богатая фантазия на подарки, помогите им эту проблему разрешить – пусть преподнесут вам подарочный сертификат на салонные процедуры. И не важно, что он будет вручен заранее, – главное, что вас он порадует.



Сладкое слово «массаж»

Для тела. Массаж можно сделать в турецком хаммаме, русской парилке или финской сауне. Лучше скомбинировать его с пилингом. В итоге вы не только расслабитесь, но и заметно улучшите цвет и состояние кожи.

Для лица. Легкий массаж поможет улучшить кровообращение и сделать кожу более гладкой и эластичной. Да и отечность под глазами станет менее заметной. Если во время процедуры мастер использует ароматическое масло, подходящее вашему типу кожи, то это еще больше повысит тонус мышц лица.



Под давлением

На долю ног в декабре выпадает много испытаний – надо же успеть везде! Решение от усталости и отеков – программа «Прессотерапия». На ноги надевают специальные «сапоги», которые заполняются воздухом. Давление и продолжительность процедуры подбираются индивидуально. Для борьбы с целлюлитом процедуру проводят также на животе, бедрах и спине. Для этого придется облачиться в «корсет».



Ванна в пузырьках

Идеальный вариант провести время с пользой и удовольствием – принять ванну с шампанским. Почувствуете наконец приближение праздника! Сначала вас отправят в сауну, затем сделают ароматический массаж и нанесут на тело глину, смешанную с шампанским. После этого – сеанс в огромной гидромассажной ванне, наполненной шипучим напитком и водой.



Очищаем кожу

Самое время сделать механическую чистку и глубокий пилинг кожи лица. Чтобы сошло покраснение, требуется несколько дней.



ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Доказано, что повышенные требования к своему телу и лицу вырастают по мере приближения праздника. Как минимум нужно: сбросить не меньше 3 килограммов, вернуть сияющую кожу, плоский животик и волнующее декольте.



ШАГ 1: переходим на действенную, но щадящую диету

Завтрак: несладкий кофе с молоком или зеленый чай. Если возникает непреодолимое желание что-то съесть, позвольте себе тост с медом.

Обед: 250 г отварного нежирного мяса с тушеными овощами, кусочек ржаного хлеба, чай с лимоном.

Ужин: 200 г отварного или запеченного цыпленка, кусочек хлеба, яблоко.

Перед сном стакан кефира или обезжиренный йогурт без добавок.



ШАГ 2: принимаем ванны для похудения

Проведите водные процедуры с добавлением 120 г питьевой соды, 150 г морской соли и нескольких капель лавандового спирта. После сеанса – под одеяло. При регулярном применении ванны вы вполне можете рассчитывать на избавление от 1 до 1,5 кг.

За неделю Пора подумать об очищении кожи. Если неделю назад вы не смогли выделить время для механической чистки и глубокого пилинга, сейчас уже не стоит делать их – покраснения и высыпания могут не пройти до праздника. Воспользуйтесь более щадящим способом: положите на лицо чистое полотенце, смоченное в горячей кипяченой воде. Через 5 минут, когда поры откроются, протрите его тоником. Затем возьмите ватный тампон, капните на него оливковое масло и обмакните в мелкую соль. Аккуратно разотрите проблемные участки кожи круговыми движениями. Ополосните лицо прохладной водой и нанесите увлажняющий крем.

За 3–4 дня Для тела. Бархатная кожа – вот чего вы должны добиться за этот короткий срок. Помогут в этом цитрусовые процедуры.

Мелко нарежьте 5–7 лимонов или 2 грейпфрута с кожурой, залейте кипятком и дайте настояться 2 часа. Вылейте полученную массу в ванну в горячую воду, добавьте еще 100 г меда.

Посидите в ванне минут 20 – этого хватит для увлажнения и питания кожи.



Для лица. Запомните девиз: «Срочно запастись влагой!». Каждый час опрыскивайте лицо термальной водой или минеральной водой без газа. Сделайте маску с косметической глиной, она богата минеральными солями и микроэлементами: 3 ч. л. глины, 3 ст. л. молока и 1 ч. л. меда. Наложите плотным слоем на 15–20 минут. Завершите процедуру увлажняющим кремом. Повторяйте каждый день. Не забудьте захватить зону декольте и шеи!

За сутки Для тела. Примите «душ красоты». Смешайте соль с медом или молотый кофе с водой. Получившимся домашним скрабом очистите тело. Это откроет поры и усилит кровообращение.

Для лица. Больше всего богаты витаминами в декабре хурма и киви – используйте их для масок!

31 декабря В этот хлопотный день нужно успеть поставить большую завершающую точку двухнедельному марафону красоты



9:00

Даже если вы стопроцентный «жаворонок», заставьте себя встать с постели не раньше 9 утра. Проснулись в 8.30? Тогда проведите эти полчаса с пользой – сделайте гимнастику. Начните с упражнений для глаз – не открывая их, вращайте влево-вправо, вверх-вниз и по кругу. Теперь потянитесь, разомните шею, плавно вращая головой, растяните позвоночник, поворачивая туловище, стараясь сохранить ноги неподвижно. Все упражнения проводите плавно, не напрягая спину.



9:10

Чтобы взбодриться, примите контрастный душ. Лицо протрите кусочками льда, приготовленными накануне из отвара липовых цветков, ромашки или шалфея, промокните полотенцем и нанесите питательный крем.

Чтобы кожа тела стала гладкой и нежной, подогрейте пол-литра молока (не доводя до кипения), а в другой посуде растопите на водяной бане 3 ст. л. меда. Растворите мед в молоке, добавьте немного оливкового масла и нанесите полученную смесь на тело. Когда она немного впитается, наденьте старую футболку или халат. С нанесенной маской можно заниматься дальше домашними делами.



9:30

Завтрак 31 декабря должен быть привычным и неторопливым. Морить себя голодом из-за предстоящего обильного вечернего застолья – настоящее преступление. Перед тем как приступить к еде, смочите ватный диск растительным маслом и протрите ногти, а на руки нанесите толстый слой жирного крема. После завтрака наденьте тканевые или полиэтиленовые перчатки, которые можно не снимать и во время подготовки к празднику: во-первых, вы напитаете кожу, а во-вторых, сбережете в чистоте руки – после чистки овощей вам не придется тратить время на то, чтобы привести их в порядок.



10:00

Конечно, все основные заготовки уже сделаны, но нужно еще сварить свеклу, почистить картошку, нарезать салат и смазать кремом коржи. Но сделать полезные маски можно и по ходу дела.

Для лица: разомните половинку банана и смешайте ее с 1 ч. л. молока. Нанесите на лицо на 20 минут, смойте теплой водой.

Для глаз: смочите в свежей чайной заварке или кипяченом молоке тканевые салфетки или косметические ватные диски и наложите их на нижние веки на 20 минут. Это снимет припухлость и осветлит синяки.



13:00

Даже если «золушкины» работы еще не закончены, пришло время сделать перерыв. Пора смыть нанесенную утром на тело маску из молока, меда и оливкового масла. Лучше не тереть кожу мочалкой, а использовать мягкую губку. Во время водной процедуры подставьте мелким струйкам лицо. Так вы получите эффект точечного водяного массажа – лицо заметно посвежеет.

После душа нанесите крем для тела.

Затем обязательно прилягте на 10–15 минут. Предварительно нарежьте апельсин тоненькими кружочками и положите их на лицо и шею. Эта простая маска витаминизирует кожу, снимает усталость и придает свежесть.



14:00

Перед тем как снова отправиться на кухню, вспомните о своих волосах. Увлажните их водой, нанесите укладочное средство и накрутите на папильотки или бигуди.



15:00

Пора вспомнить о руках! Если вы работали без перчаток и кожа потемнела от чистки овощей, вам поможет любая пищевая кислота. Отрежьте верхушку лимона и протрите ею руки. После этого сделайте экстренную маску для рук из натурального йогурта, оливкового масла или сметаны.

Теперь очередь маникюра. Чтобы рационально использовать время, перед маникюром нанесите на лицо маску: выжмите сок из натертого огурца, смочите в нем ватный диск и положите на лицо. Если кожа жирная, добавьте лимонный сок. Такая маска разгладит кожу, скроет мелкие морщинки и при этом не помешает красить ногти.



20:00

Перед тем как приступить к макияжу, помассируйте лицо и шею ломтиком свежего яблока. Это займет всего пару секунд, а эффект не заставит долго ждать – кожа сразу же подтянется, станет более розовой и помолодевшей.

После увлажняющего крема нанесите тональный крем, пудру и румяна. Затем возьмите три кубика льда и энергичными движениями пройдитесь по лицу. Каждый кубик используйте до момента, когда он начнет таять, – тогда ваш макияж не размажется в течение долгой ночи.

Наносите перламутровые тени с блеском – все-таки Новый год! Чтобы ресницы выглядели гуще, присыпьте их пудрой, а затем прокрасьте тушью. Для того чтобы помада держалась дольше, сначала покройте губы тональным кремом, затем слегка припудрите и первый слой обязательно промокните салфеткой.



И последнее: 31 декабря применяйте маски и прочие примочки только в том случае, если уверены, что их компоненты не вызовут аллергической реакции.



Фото FOTOLINK/Campiglio





Поделись с друзьями

Предыдущая Следующая









