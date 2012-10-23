Переполох по плану



Как успеть подготовить все необходимое для праздника всего за неделю? Подсказывает «Телесемь». 25 декабря Список добрых дел

Определитесь, сколько гостей вы ожидаете, и продумайте меню. Разделите лист бумаги на две колонки. В первую запишите блюда, во вторую – продукты, которые для этого потребуются.

Проверьте свои припасы. Внесите в список все, что найдете. Возможно, у вас появятся новые идеи праздничных блюд. Продукты, которых не хватает, выпишите на отдельный листок для похода в магазин.

Вспомните, кому вы не приготовили подарки. В запасе должны быть сувениры, конфеты, шампанское.

26 декабря План в действии

Купите алкогольные напитки, соки, консервы, замороженную и копченую рыбу, морепродукты, мясо, птицу, замороженные овощи, грибы, майонез, масло, муку, крупы, специи, чай, кофе, сахар. Необязательно всем «затариться» в один день, можно, возвращаясь с работы, заходить в магазин и покупать понемногу из списка.Многие гипермаркеты в предпраздничные дни работают круглосуточно.

Достаньте новогодние украшения, посмотрите, все ли цело. Проверьте, работает ли гирлянда. Привлеките к этому делу детей. Поручите мужу закупку бенгальских огней, хлопушек, пиротехники.

27 декабря День большого шопинга

Выбирайте только качественные продукты: яблоки и груши без ссадин и повреждений, виноград без белого налета, бананы – зеленоватые (за оставшиеся дни они дойдут). Огурцы не должны быть дряблыми. Помидоры дольше хранятся с хвостиками. Не забудьте купить бытовую химию. Придя домой, позаботьтесь о приобретенных продуктах. Рыбу перед укладкой в морозилку заверните в полиэтиленовую пленку, чтобы ее запах не отразился на других припасах. Колбасные изделия, копченую рыбу не храните в полиэтиленовом пакете, а заверните в пергаментную бумагу или фольгу. Чтобы копченая колбаса не засохла, смажьте срез яичным белком или жиром.

28 декабря Большая уборка

Помойте окна, пол, протрите пыль, пропылесосьте ковры, уберите лишние вещи. На кухне вымойте плиту, протрите полки, подоконник, кафель. Наведенный в этот день порядок нужно будет всего лишь поддерживать. Постирайте все грязные вещи. В доме на Новый год их не должно быть. Достаньте парадную скатерть, салфетки. Возможно, их надо погладить. Протрите посуду, столовые приборы, фужеры.

29 декабря Всего понемногу

Упакуйте подарки. Вымойте туалет, ванну, раковину, протрите зеркала. Нарядите елку, украсьте квартиру, создайте праздничную атмосферу уже сейчас. Продумайте свой новогодний наряд. Проверьте, есть ли у вас новые колготки или чулки, подходящее белье, украшения, косметика, лак для волос, чтобы в последний момент не хвататься за голову. Подготовьте одежду мужу и детям. Повесьте все выбранное на отдельные вешалки. Если родственники и друзья приедут к вам на Новый год с ночевкой, приготовьте постельные принадлежности.

30 декабря Все мысли – только о еде

Кое-что уже можно и нужно приготовить для праздничного стола. Сделайте последние покупки: колбасу, сыр, зелень, свежие овощи и фрукты. Отварите продукты для салата, почистите селедку. Сделайте заливное блюдо. Чтобы заготовки занимали меньше места в холодильнике, разложите их в пластиковые контейнеры с крышкой, а не ставьте в больших кастрюлях и мисках. Разморозьте мясо (гуся, молочного поросенка), из которого вы будете готовить праздничное блюдо. Приготовьте лед для коктейлей и для ведерка с шампанским. Продумайте украшение стола.

31 декабря В предвкушении

Утром по возможности подольше поспите.

10.00. Накройте стол скатертью, расставьте посуду, разложите приборы, украсьте.

11.00. Разложите фрукты в вазы. Купите хлеб и торт.

12.00. Почистите овощи, вымойте зелень.

13.00. Нарежьте салаты, но не заправляйте.

14.00. Помойте посуду, вымойте на кухне пол.

15.00. Сделайте основное блюдо. Подготовьте мясо: обмажьте его специями и оставьте мариноваться. Если блюдо готовится из кусочков, уложите их в форму и добавьте все необходимые компоненты.

16.00. Нарежьте мясные и рыбные закуски. Если место в холодильнике позволяет, сформируйте блюда и накройте их пищевой пленкой; если нет, сложите в отдельный контейнер нарезку, вечером ее останется только разложить по тарелкам.

17.00. Погладьте новогодние наряды.

18.00. Приведите себя в порядок к празднику. И не забудьте положить под елку подарки.

20.00. Поздравьте всех, с кем не увидитесь в новогоднюю ночь. Если переговорить со всеми времени не хватает, разошлите эсэмэски – ночью с их отправкой могут быть проблемы.

21.00. За час до прихода гостей ставьте блюда на стол. Как только освободится место в холодильнике, поместите туда шампанское и другие алкогольные напитки, требующие охлаждения. К этому времени вы должны быть уже одеты, причесаны, с маникюром и макияжем.

23.00. Встречайте гостей.

00.00. С Новым годом!



Фото: Thinkstock/Gettyimages.ru



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