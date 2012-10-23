Игра в гости



В праздничные дни дом наводняют родственники и друзья. Как принять у себя всех желающих и сохранить душевное равновесие? Наш консультант Психолог Юлия Якуба



Как бы ни было велико искушение покончить с миссией гостеприимства за один прием, собрав у себя общую компанию из родных, друзей и коллег, делать это не рекомендуется. Чем разнороднее компания, тем меньше тем для разговора. Точнее, у всех этих людей есть только одна точка соприкосновения – вы. Вам придется взять на себя роль конферансье и провести «на сцене» весь вечер, при этом избежать неловких моментов все равно не удастся. Друзья окажутся в курсе семейных проблем, коллеги послушают рассказы друзей о вашей интимной жизни и глупостях, совершенных в подпитии. Это станет откровением для родственников, особенно пожилых.



Оптимально принимать гостей в три приема: родня, друзья и коллеги. Для каждой группы требуются свои развлечения, еда и алкоголь, хотя соблюдение универсальных правил чуть-чуть облегчает эту задачу.



Правило 1. В идеале перерывы между приемами гостей должны составлять не менее трех дней.

Правило 2. Стол имеет смысл собирать по формуле: количество блюд = количество гостей + одно. Но общее количество блюд на столе должно быть не меньше пяти.

Правило 3. Алкоголя лучше купить с запасом, но ни в коем случае не выставлять на стол все сразу.

Правило 4. Из развлечений, подходящих всем группам, можно порекомендовать караоке с призами. Призы всегда вносят приятное оживление.

Всем сестрам – по серьгам Основная трудность приема родни заключается в том, что кормить и развлекать придется людей разных возрастов. На столе должно найтись место диетическим и легко жующимся блюдам, а в квартире лучше предусмотреть место, где дети или пожилые родственники смогут ненадолго прилечь.



Основное достоинство заключается в том, что сценарий вечера предсказуем. Старшие родственники развлекут себя сами демонстрацией фотографий и сплетнями. А дети прекрасно нейтрализуются конструктором или любой другой игрушкой из серии «Сделай сам». Если детей больше одного, не стоит предлагать компьютерные игры, это неминуемо приведет к ссоре.



Друзья не станут возражать против фуршета на приличной одноразовой посуде. Со временем компания распадется по принципу «мальчики налево, девочки направо». Вмешиваться стоит только в том случае, если незамужние подруги потянулись к местам скопления женатых друзей, невзирая на присутствующих жен. Быстро собирайте весь коллектив вокруг себя, включайте музыку, объявляйте танцы, предлагайте игры.



Основная трудность заключается в том, что среди своих непременно окажется лишний – муж подруги или жена друга. На просьбу привести свою половину отвечать «нет» не принято. Остается только разбавить дружеский круг еще чьими-нибудь половинами, чтобы белая ворона не чувствовала себя одинокой.



Еще одна проблема может возникнуть именно потому, что все свои. Обязательно найдется пара, которая затеет конфликт и испортит всем праздник. При первых признаках грозы склочников нужно изолировать друг от друга. Не стесняйтесь прибегнуть к помощи других мужчин – попросите увести мужа в кухню и занять его разговором.



Собирая у себя коллег, следует в каждый момент помнить, что вы – на работе. Рассказ об успехе или провале мероприятия обязательно разойдется по офису, обернувшись плюсом или минусом вашей репутации. Если вы решились, вас ожидают генеральнейшая из всех уборок и масштабнейшая из всех готовок. Стол может быть фуршетным, но об одноразовой посуде забудьте. В отличие от родни и друзей коллег неприлично просить помочь что-то доготовить или досервировать, постарайтесь закончить все вовремя. Из развлечений подойдет, к примеру, дартс. Главное достоинство мероприятия – всеобщее намерение держаться в рамках. Главный недостаток – непредсказуемость.

Тест: Радушная ли вы хозяйка? 1 За сколько времени вы начинаете готовиться к приему гостей?

а) за месяц;

б) за неделю;

в) за день;

г) за час.

2 По какому принципу вы рассаживаете гостей?

а) мужчина – женщина;

б) по очередности прихода;

в) по интересам;

г) куда попало.

3 Предгостевая уборка включает в себя…

а) косметический ремонт;

б) проход по квартире с пылесосом и мокрой тряпкой;

в) распихивание вещей по шкафам;

г) распихивание пыли по углам.

4 Как вы собираете стол к приходу гостей?

а) готовлю по модной кулинарной книге;

б) колдую над коронными блюдами;

в) иду в ближайшую кулинарию;

г) делаю бутерброды и чай.

5 Если у приглашенных есть дети, вы…

а) убираю повыше все, что они могут разбить или сломать;

б) готовлю детский стол, покупаю подарки;

в) прошу оставить их дома;

г) надеюсь, они найдут чем себя занять.

6 Если гости пришли без предупреждения, вы…

а) делаю им тактичное замечание;

б) собираю ужин на скорую руку;

в) веду их в ближайшее кафе;

г) делаю вид, что меня нет дома.

7 В прихожей гости вручают вам цветы и подарки. Вы…

а) не разворачивая, восхищаюсь, благодарю и убираю с глаз долой;

б) говорю, что люди зря потратились, что я и так рада всех видеть;

в) заглядываю во все пакеты, благодарю и выставляю цветы в вазе на стол;

г) спрашиваю, сколько все это стоит.

8 За столом воцарилась унылая тишина. Ваши действия?

а) бодрым голосом завожу разговор о погоде или литературе;

б) бодрым голосом предлагаю перейти к следующей перемене блюд;

в) задаю кому-нибудь вопрос, предполагающий развернутый ответ;

г) жду, пока кто-нибудь что-нибудь скажет.

9 Мужчины спорят о политике. Вы…

а) высказываю мнение, основанное на прогнозах ведущих аналитиков;

б) бодрым голосом предлагаю перейти к чаю с тортом;

в) переключаюсь на развлечение заскучавших женщин;

г) ухожу на кухню и тихо пересиживаю спор с книжкой.

10 Как лучше намекнуть гостям, что им пора двигаться домой?

а) спрошу, не нужно ли кому-то из гостей завтра рано вставать;

б) предложу выпить на посошок;

в) заранее приготовлюсь к тому, что кто-то останется ночевать;

г) буду посылать им телепатические сигналы.



Если преобладает ответ «а»: ах, если бы вы получали от приема гостей хоть немного удовольствия! Но вы выкладываетесь по части соблюдения условностей, переживаете стресс, и на живое общение вас уже не хватает. Гости еще не пришли, а вы уже устали и ждете, когда же они уйдут. В итоге гости расходятся недовольными, несмотря на идеальную организацию.

ответ «б»: вы хорошая хозяйка. У вас в квартире всегда порядок, вы любите готовить и кормить, принимаете людей тепло, с удовольствием. Однако не предлагаете им ничего, кроме возможности вкусно поесть. Да и как можно рулить процессом общения, если вы проводите большую часть вечера на кухне, бросив гостей?

ответ «в»: вы не придаете значения условностям и не утруждаете себя подготовкой. Люди приходят к вам не есть, а общаться! Гостям придется смириться с пустым столом и художественным беспорядком, зато им гарантированно не будет скучно.

ответ «г»: вы не умеете принимать гостей и с непривычки быстро устаете от общества. Не зная, как попросить людей уйти, начинаете прятаться от них, отмалчиваться, и в конце концов они уходят с ощущением неловкости, которое надолго отвадит их от общения с вами.



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