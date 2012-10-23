Жизнь в розовом цвете



Цвет мечтателей и влюбленных всегда будет актуален и востребован.



Это один из самых неоднозначных и провокационных цветов модной палитры. Кто-то его обожает, а кто-то считает категорически неприемлемым для себя. А все потому, что вокруг розового цвета сложилось множество мифов и предубеждений. Разберемся, где правда, а где вымысел!

Розовый – только для юных девушек Спорно. Во многих случаях дамам элегантного возраста нежные оттенки розового просто необходимы хотя бы потому, что они очень освежают лицо. Наденьте бледно-розовую блузку или повяжите розовый шейный платок – и окружающие обязательно сделают комплимент прекрасному цвету вашего лица и спросят, где вы отдыхали.

Розовый плохо сочетается с другими цветами Это заблуждение. Разумеется, он не слишком гармонирует с холодными оттенками зеленого и синего, а также с такими насыщенными тонами, как оранжевый и алый. Ему нужно более спокойное и нейтральное соседство. У розового есть прекрасные союзники: белый, бежевый и черный. А сочетание розового с серым – это бесспорная классика!

Розовый полнит В этом есть доля истины. Как любой достаточно светлый цвет, розовый может визуально расширять фигуру. Особенно если вы любите блестящие ткани – шелк или атлас. Если вы опасаетесь показаться полнее, отдайте предпочтение матовым материалам и с осторожностью приобретайте юбки, брюки и жакеты тотально розовых тонов. Попытайтесь обрамить этот сложный цвет – набросьте поверх розовой блузки темный кардиган или выбирайте вещи со сложным рисунком.

Розовый подходит исключительно блондинкам Блондинка в розовом – образ почти вечный и неизменно привлекательный. Тут главное – не перестараться, чтобы не стать похожей на куклу Барби. Обладательницам светлых волос подходят практически все оттенки розового – и в одежде, и в декоративной косметике. Брюнеткам добавят сексуальности более насыщенные тона, например яркая фуксия!

Розовый цвет неуместен в мужской одежде Джентльмены, которые до сих пор избегают розового цвета, отстали от жизни. Он внедрился в мужскую моду несколько лет назад, и ничто не мешает представителям сильного пола щеголять в розовом трикотаже, рубашках и галстуках.

Mexx TopShop Zolla Calzedonia Gillian, Domani Bershka Sela Mexx Intimissimi Quelle Пудра-румяна, Avon Quelle Bershka Фото Николая ГУЛАКОВА



Поделись с друзьями

Предыдущая Следующая









