Весенняя косметичка



Для каждого времени года – своя азбука ухода. «Телесемь» предлагает обновить арсенал красоты.



Перед тем как что-то обновлять, надо избавиться от того, что весной вам точно не пригодится:

плотный тональный крем и кремовые румяна – смотрятся весной громоздко;

подводка для глаз и жирные тени – при активном солнце тени будут сворачиваться, а подводка «плыть»;

питательный крем – защищал кожу от сухости и обветривания;

сильный пилинг – эту агрессивную процедуру лучше заменить на более мягкие скрабы и гоммажи;

средства для борьбы с морщинами – оказывают большую нагрузку на организм, которому и так не хватает сил после зимнего стресса;

помада на жирной основе – смотрится неаккуратно;

парфюмированный дезодорант – лучше заменить на средство без запаха. Макияж Используем легкие тональные средства на водной основе. Они ложатся тонким слоем и содержат увлажняющие компоненты.

Пастельные оттенки теней заменяем яркими оттенками. В фаворе – сиреневый, синий. Губы, напротив, подчеркиваем нежно-розовыми или персиковыми красками. От ярких лаков для ногтей отказываемся в пользу романтических.

Весной уход за губами начинается с гигиенической помады с солнцезащитным фактором. После этого – увлажняющая помада или блеск.

Лицо Главное – это увлажнение! Классический вариант весеннего ухода выглядит так:

очищение лица дважды в день гелем или молочком;

увлажняющие средства для лица и кожи вокруг глаз;

термальная вода через каждые 1,5–2 часа;

суперувлажняющие маски 2 раза в неделю;

ночной питательный крем с витаминами А, С и Е.



Долгожданное солнце коварно. Поэтому SPF вашего дневного крема должен быть не менее 15.

Волосы Пора обновить цвет! Стойкие крем-краски помимо своего основного назначения ухаживают за волосами и придают блеск!

Тело Антицеллюлитные средства позволят подготовиться к пляжному сезону и снабдят кожу необходимыми витаминами.

Авитаминоз и перепады температуры оставили свой след на руках. Понадобится лечебный крем, способный удерживать влагу.

Позаботьтесь о красивом оттенке кожи. Перед нанесением автобронзанта воспользуйтесь скрабом.

Экономим с «Телесемь» - Покупайте косметику не в крупных торговых центрах, а в магазинах, специализирующихся на продаже косметики.



- Покупайте понравившееся средство большими флаконами.



- Можно воспользоваться более дешевой российской косметикой, только имейте в виду: часто такое средство направлено на борьбу с какой-то конкретной проблемой (шелушение, сухость кожи и т.д.), поэтому содержит необходимые только для ее решения компоненты, западные же препараты одной баночкой борются сразу с несколькими «недугами». Если вам необходим комплексный уход, добавьте в дешевый крем эфирные масла или витамины – А, Е. Обратите внимание: добавлять масла нужно не во всю баночку, а только в ту часть, которой вы воспользуетесь в данный момент.



- Выкидывать «зимние» баночки – непростительное расточительство. Их можно использовать для ухода за руками. А если добавить в такой крем морскую соль, получите отличный скраб для ног.





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