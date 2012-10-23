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Весенняя косметичка
Ольга ПОЛОСИНА
 
Для каждого времени года – своя азбука ухода. «Телесемь» предлагает обновить арсенал красоты.

Перед тем как что-то обновлять, надо избавиться от того, что весной вам точно не пригодится:
  • плотный тональный крем и кремовые румяна – смотрятся весной громоздко;
  • подводка для глаз и жирные тени – при активном солнце тени будут сворачиваться, а подводка «плыть»;
  • питательный крем – защищал кожу от сухости и обветривания;
  • сильный пилинг – эту агрессивную процедуру лучше заменить на более мягкие скрабы и гоммажи;
  • средства для борьбы с морщинами – оказывают большую нагрузку на организм, которому и так не хватает сил после зимнего стресса;
  • помада на жирной основе – смотрится неаккуратно;
  • парфюмированный дезодорант – лучше заменить на средство без запаха.

Макияж

Используем легкие тональные средства на водной основе. Они ложатся тонким слоем и содержат увлажняющие компоненты.
Пастельные оттенки теней заменяем яркими оттенками. В фаворе – сиреневый, синий. Губы, напротив, подчеркиваем нежно-розовыми или персиковыми красками. От ярких лаков для ногтей отказываемся в пользу романтических.
Весной уход за губами начинается с гигиенической помады с солнцезащитным фактором. После этого – увлажняющая помада или блеск.

Лицо

Главное – это увлажнение! Классический вариант весеннего ухода выглядит так:
очищение лица дважды в день гелем или молочком;
увлажняющие средства для лица и кожи вокруг глаз;
термальная вода через каждые 1,5–2 часа;
суперувлажняющие маски 2 раза в неделю;
ночной питательный крем с витаминами А, С и Е.

Долгожданное солнце коварно. Поэтому SPF вашего дневного крема должен быть не менее 15.

Волосы

Пора обновить цвет! Стойкие крем-краски помимо своего основного назначения ухаживают за волосами и придают блеск!

Тело

Антицеллюлитные средства позволят подготовиться к пляжному сезону и снабдят кожу необходимыми витаминами.
Авитаминоз и перепады температуры оставили свой след на руках. Понадобится лечебный крем, способный удерживать влагу.
Позаботьтесь о красивом оттенке кожи. Перед нанесением автобронзанта воспользуйтесь скрабом.

Экономим с «Телесемь»

- Покупайте косметику не в крупных торговых центрах, а в магазинах, специализирующихся на продаже косметики.

- Покупайте понравившееся средство большими флаконами. 

- Можно воспользоваться более дешевой российской косметикой, только имейте в виду: часто такое средство направлено на борьбу с какой-то конкретной проблемой (шелушение, сухость кожи и т.д.), поэтому содержит необходимые только для ее решения компоненты, западные же препараты одной баночкой борются сразу с несколькими «недугами». Если вам необходим комплексный уход, добавьте в дешевый крем эфирные масла или витамины – А, Е. Обратите внимание: добавлять масла нужно не во всю баночку, а только в ту часть, которой вы воспользуетесь в данный момент.

- Выкидывать «зимние» баночки – непростительное расточительство. Их можно использовать для ухода за руками. А если добавить в такой крем морскую соль, получите отличный скраб для ног.


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