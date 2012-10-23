Глобальное потепление



Температура на градусниках стремится вверх. Пришло время «разморозить» свой гардероб!



Теплая цветовая палитра – одна из главных тенденций весны. В зависимости от личных пристрастий и настроения выбирайте любую из понравившихся красок этого сезона. А их великое множество – дизайнеры смешали в своих коллекциях все нюансы коричневого, золотистого и рыжего. В новом модном меню самые аппетитные цвета: шоколадный, карри, ванильный, горчичный. Оторваться невозможно!

Сладкий микс Нежный шелк сливочно-бежевого топа пикантно контрастирует с мягкой фактурой велюрового пиджака цвета какао с молоком. Этот сложный, но привлекательный образ идеально завершат клетчатая жокейская кепка и шарф, небрежно обернутый вокруг шеи.

Camaieu Clockhouse, C&A British House British House Стильные будни Повседневный стиль тоже должен быть модным. Даже если мы выбираем обыкновенный джемпер, джинсы и пояс, надо, чтобы в этом ансамбле присутствовало что-нибудь интересное. Например, злободневный цвет – охристый или песочный, актуальный элемент декора – вязаные косы или переплетенные полоски кожи. И не забудьте про украшения!

Lily Fashion, Choco Style Pioneer, JS Casual Oasis Хищницам на заметку Коричневые тона обычно ассоциируются с умеренностью и консерватизмом, но, поверьте, они могут быть и очень соблазнительными. Светло-кремовые капри и воздушная блуза с леопардовым рисунком – изысканный и сексуальный комплект. И к тому же универсальный – подойдет как блондинкам, так и брюнеткам.

Sinequanone Sela Полный комплект Пестрое укороченное платье-туника в мелкий горошек составит отличную пару простеганным балеткам. В таком наряде сочетаются сразу все модные цвета сезона – от желтого и оранжевого до золотистого и темно-бордового.

Miss Gala Gotti, Choco Style Pepe Jeans Леди Совершенство Безупречный бежевый классический плащ-тренч и ультрамодная плетеная кожаная сумка – прекрасный выбор не только для этой весны, но и на все времена! Они прослужат не один год и станут отличным вложением денег.

Oasis Bershka Что нужно знать о базовых цветах теплой палитры Бежевый – с этим цветом надо быть осторожнее: обладательниц светлой кожи он сделает бледнее и невыразительнее. Зато подчеркнет привлекательность легкого загара.



Желтый – один из самых ярких цветов спектра способен оживить любой гардероб. Но старайтесь избегать его альянса с черным, психологи считают это сочетание слишком тревожным.



Коричневый – олицетворяет стабильность и надежность. Отправляясь на собеседование, наденьте костюм коричневого цвета, это произведет хорошее впечатление на работодателей.



Красный – чрезвычайно насыщенный и эмоционально наполненный цвет. Его стоит выбирать лишь в том случае, если вы не боитесь привлечь к себе повышенное внимание.



Оранжевый – надо использовать дозированно: в небольшом количестве он подчеркнет вашу жизнерадостность, а в избытке будет выглядеть вульгарно.



Стиль Надежды ЧЕЛНОКОВОЙ-ТАВТИНОЙ

Фото Николая ГУЛАКОВА



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