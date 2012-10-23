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Зимнее настроение Валерии Ланской
|Дина БАБАЕВА, Мария ВРОНСКАЯ
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Актриса представила нашим читателям модные тенденции наступившей зимы. Стилисты «Телесемь» предложили Валерии примерить несколько образов.
Сезонная МЕХанизацияОдин из актуальных предметов гардероба для наступившей зимы – укороченный меховой жакет. Он создает идеальное цветовое трио со светло-серой короткой юбкой и оригинальными митенками, внося в образ нотку роскоши и одновременно игривости. Серебристо-серый жакет эффектно смотрится на фоне светло-голубой водолазки и в обрамлении шарфа цвета морской волны.
Валерия:
– Из этого наряда я взяла себе на заметку очень интересное сочетание цветов – серый и бирюзовый. Последний – мой любимый, я вообще люблю яркие цвета. Но такую шубу я бы в жизни не надела. Я люблю комфортные и удобные вещи, потому что постоянно в бегах. Возможно, на каком-то мероприятии в сочетании с вечерним платьем эти меха и были бы уместны. Но в качестве повседневного такой наряд был бы подходящим для офисного работника с более спокойным графиком, чем у меня.
Меховой жакет, OasisЮбка, Tatuum
Митенки, Marks&Spencer
Водолазка, Marks&Spencer
Легинсы, Motivi
Шарф, Tatuum
Сапоги, Mascotte
СнегурочкаМодная альтернатива шубе – легкая и удобная дубленка. Если же вы большая поклонница меха, дополните дубленку пушистой шапочкой и сапожками с меховой отделкой, как это сделала Валерия Ланская. Такой уютный наряд отлично подходит для прогулки по заснеженному парку или загородной поездки, но стоит сменить обувь на более традиционную – и получится вполне элегантный городской комплект.
Валерия:
– Шикарный вариант для зимней прогулки. В этом наряде я ничего бы не меняла! Так можно выйти погулять с собакой, отправиться кататься на коньках или на лыжах. Возможно, поиграть в снежки и вспомнить детство! Дубленочка – легкая и не сковывает движений, а шапка-ушанка прекрасно греет и дает возможность любой девушке почувствовать себя Снегурочкой.
Дубленка, MotiviВодолазка, J Lo
Брюки, J Lo
Унты, Marks&Spencer
Шапка, Accessorize
Яркое решениеЭкспериментируйте, не боясь необычных цветовых сочетаний. Насыщенные оттенки фиолетового, желтого и малинового дают неожиданно «сочный» эффект. Важные модные детали: объемный вязаный шарф, который не позволит замерзнуть даже в легком пальто, и изящные сапоги на шнуровке.
Валерия:
– Многие считают, что осенние и зимние наряды должны быть темных тонов, немаркие. Этот стереотип давно пора разрушить! В холодную зиму яркие цвета поднимают настроение. Но это очень рискованный наряд. Мне не нравится, что здесь использовано много разных цветов: юбка – бордовая, пальто – малиновое, шарф – фиолетовый. Я бы собрала все ближе к одному оттенку. Скорее всего, к малиновому. Мне нравится, как с ним сочетаются желтые колготки и водолазка. У сапог удобная колодка и очень красивый каблучок, но я люблю, когда обувь сидит плотно по щиколотке.
Шарф, TatuumВодолазка, Monton
Пальто, Monton
Перчатки, Tatuum
Юбка, Monton
Сапоги, J Lo
Сумка, Oasis
Северное сафариВалерии Ланской удивительно идет блузка с леопардовым рисунком, который продолжает держаться в верхних строчках списка сезонных тенденций. Чтобы вещи столь экзотической расцветки не выглядели вызывающе, комбинируйте их с классической одеждой спокойных тонов, например с трикотажным бежевым кардиганом и светло-коричневыми брюками из плотной шерсти.
Валерия:
– Несмотря на то что леопард сейчас в моде, мне такая расцветка не по душе. Это не мое. На других людях смотрится прекрасно, сама же я себя в такой кофте чувствую некомфортно. А вот бежевый кардиган – идеален. Он теплый и уютный. Рукава три четверти – это всегда элегантно. Поэтому, несмотря на практичность, кардиган красивый. А это большая редкость. Обожаю прямые брюки, они визуально стройнят.
Джемпер, Marks&SpencerКардиган, Tatuum
Ботильоны, J Lo
Брюки, Tatuum
Колье, Tatuum
Браслет, Tatuum
Просто блеск!Кульминация зимы – новогодние праздники, долгожданные, но всегда застающие врасплох. Поэтому лучше задуматься заранее, в чем вы будете встречать главную ночь в году. Совет «Телесемь»: выберите платье, щедро декорированное пайетками. Если позволяет фигура, то пусть оно будет коротким. Прелесть платья на Валерии еще и в том, что, несмотря на его внешний блеск и соблазнительность, оно делает актрису таинственной и романтичной – благодаря прозрачным вставкам, благородному черному цвету и изысканному силуэту.
Валерия:
– Мне очень понравилось платье. Это идеальный вариант для новогодней вечеринки! Пайетки очень выигрышно смотрятся в клубах. В этом сезоне они в моде. Полупрозрачность добавляет сексуальности, а неровный подол – игривости и легкости. Ни один мужчина не устоит! Но вместо искусственной меховой накидки мне бы хотелось что-нибудь более изысканное. Я понимаю, что не у всех есть возможность приобрести норку или песца, но тогда я бы вообще отказалась от накидки. Пусть лучше будут голые плечи, чем некачественная подделка.
Платье, OasisУкрашение, Tatuum
Меховой воротник, H&M
Туфли, Mascotte
Маска, Accessorize
Валерия о своем стиле– Я слежу за тенденциями, но важно, чтобы одежда подходила человеку. Можно надеть джинсы и какую-нибудь кофточку из сундука, добавить к ним ультрамодную вещь и выглядеть прекрасно и современно!
Конечно, как любая девушка, я люблю наряжаться. Туфли на шпильках, юбки и платья – это моя страсть. Предпочитаю либо высокий каблук, либо его отсутствие. Мне не нравятся средние каблучки: ни туда ни сюда. Люблю асимметричные формы платьев и юбок – от мини до макси. Как правило, делаю акцент на аксессуары. Обожаю их! При помощи оригинальной безделушки можно разнообразить любой, даже самый простой наряд. Например, черное платье и малиновый цветок в тон перчаткам – красиво и элегантно.
В будничной жизни, в связи с тем что у меня каждый день спектакли, предпочитаю комфорт и удобство. Сапоги на низкой подошве, брюки или джинсы, свитер. Причем брюки – на бедрах, но в разумных пределах: чтобы не выглядывало нижнее белье. Мне кажется, это вульгарно. Все должно быть скромно и элегантно.
Актуальный зимний макияж сделала Лере визажист Ирина Мазурина.
Дневные краски
Вечерние краски
Фото Дмитрия ДРОЗДОВА
Стиль Надежды ЧЕЛНОКОВОЙ-ТАВТИНОЙ
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