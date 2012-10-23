Зимнее настроение Валерии Ланской



Актриса представила нашим читателям модные тенденции наступившей зимы. Стилисты «Телесемь» предложили Валерии примерить несколько образов. Сезонная МЕХанизация Один из актуальных предметов гардероба для наступившей зимы – укороченный меховой жакет. Он создает идеальное цветовое трио со светло-серой короткой юбкой и оригинальными митенками, внося в образ нотку роскоши и одновременно игривости. Серебристо-серый жакет эффектно смотрится на фоне светло-голубой водолазки и в обрамлении шарфа цвета морской волны.



Валерия:

– Из этого наряда я взяла себе на заметку очень интересное сочетание цветов – серый и бирюзовый. Последний – мой любимый, я вообще люблю яркие цвета. Но такую шубу я бы в жизни не надела. Я люблю комфортные и удобные вещи, потому что постоянно в бегах. Возможно, на каком-то мероприятии в сочетании с вечерним платьем эти меха и были бы уместны. Но в качестве повседневного такой наряд был бы подходящим для офисного работника с более спокойным графиком, чем у меня.

Меховой жакет, Oasis Юбка, Tatuum

Митенки, Marks&Spencer

Водолазка, Marks&Spencer

Легинсы, Motivi

Шарф, Tatuum

Сапоги, Mascotte

Снегурочка Модная альтернатива шубе – легкая и удобная дубленка. Если же вы большая поклонница меха, дополните дубленку пушистой шапочкой и сапожками с меховой отделкой, как это сделала Валерия Ланская. Такой уютный наряд отлично подходит для прогулки по заснеженному парку или загородной поездки, но стоит сменить обувь на более традиционную – и получится вполне элегантный городской комплект.



Валерия:

– Шикарный вариант для зимней прогулки. В этом наряде я ничего бы не меняла! Так можно выйти погулять с собакой, отправиться кататься на коньках или на лыжах. Возможно, поиграть в снежки и вспомнить детство! Дубленочка – легкая и не сковывает движений, а шапка-ушанка прекрасно греет и дает возможность любой девушке почувствовать себя Снегурочкой.

Дубленка, Motivi Водолазка, J Lo

Брюки, J Lo

Унты, Marks&Spencer

Шапка, Accessorize

Яркое решение Экспериментируйте, не боясь необычных цветовых сочетаний. Насыщенные оттенки фиолетового, желтого и малинового дают неожиданно «сочный» эффект. Важные модные детали: объемный вязаный шарф, который не позволит замерзнуть даже в легком пальто, и изящные сапоги на шнуровке.



Валерия:

– Многие считают, что осенние и зимние наряды должны быть темных тонов, немаркие. Этот стереотип давно пора разрушить! В холодную зиму яркие цвета поднимают настроение. Но это очень рискованный наряд. Мне не нравится, что здесь использовано много разных цветов: юбка – бордовая, пальто – малиновое, шарф – фиолетовый. Я бы собрала все ближе к одному оттенку. Скорее всего, к малиновому. Мне нравится, как с ним сочетаются желтые колготки и водолазка. У сапог удобная колодка и очень красивый каблучок, но я люблю, когда обувь сидит плотно по щиколотке.

Шарф, Tatuum Водолазка, Monton

Пальто, Monton

Перчатки, Tatuum

Юбка, Monton

Сапоги, J Lo

Сумка, Oasis

Северное сафари Валерии Ланской удивительно идет блузка с леопардовым рисунком, который продолжает держаться в верхних строчках списка сезонных тенденций. Чтобы вещи столь экзотической расцветки не выглядели вызывающе, комбинируйте их с классической одеждой спокойных тонов, например с трикотажным бежевым кардиганом и светло-коричневыми брюками из плотной шерсти.



Валерия:

– Несмотря на то что леопард сейчас в моде, мне такая расцветка не по душе. Это не мое. На других людях смотрится прекрасно, сама же я себя в такой кофте чувствую некомфортно. А вот бежевый кардиган – идеален. Он теплый и уютный. Рукава три четверти – это всегда элегантно. Поэтому, несмотря на практичность, кардиган красивый. А это большая редкость. Обожаю прямые брюки, они визуально стройнят.

Джемпер, Marks&Spencer Кардиган, Tatuum

Ботильоны, J Lo

Брюки, Tatuum

Колье, Tatuum

Браслет, Tatuum

Просто блеск! Кульминация зимы – новогодние праздники, долгожданные, но всегда застающие врасплох. Поэтому лучше задуматься заранее, в чем вы будете встречать главную ночь в году. Совет «Телесемь»: выберите платье, щедро декорированное пайетками. Если позволяет фигура, то пусть оно будет коротким. Прелесть платья на Валерии еще и в том, что, несмотря на его внешний блеск и соблазнительность, оно делает актрису таинственной и романтичной – благодаря прозрачным вставкам, благородному черному цвету и изысканному силуэту.



Валерия:

– Мне очень понравилось платье. Это идеальный вариант для новогодней вечеринки! Пайетки очень выигрышно смотрятся в клубах. В этом сезоне они в моде. Полупрозрачность добавляет сексуальности, а неровный подол – игривости и легкости. Ни один мужчина не устоит! Но вместо искусственной меховой накидки мне бы хотелось что-нибудь более изысканное. Я понимаю, что не у всех есть возможность приобрести норку или песца, но тогда я бы вообще отказалась от накидки. Пусть лучше будут голые плечи, чем некачественная подделка.

Платье, Oasis Украшение, Tatuum

Меховой воротник, H&M

Туфли, Mascotte

Маска, Accessorize

Валерия о своем стиле – Я слежу за тенденциями, но важно, чтобы одежда подходила человеку. Можно надеть джинсы и какую-нибудь кофточку из сундука, добавить к ним ультрамодную вещь и выглядеть прекрасно и современно!

Конечно, как любая девушка, я люблю наряжаться. Туфли на шпильках, юбки и платья – это моя страсть. Предпочитаю либо высокий каблук, либо его отсутствие. Мне не нравятся средние каблучки: ни туда ни сюда. Люблю асимметричные формы платьев и юбок – от мини до макси. Как правило, делаю акцент на аксессуары. Обожаю их! При помощи оригинальной безделушки можно разнообразить любой, даже самый простой наряд. Например, черное платье и малиновый цветок в тон перчаткам – красиво и элегантно.

В будничной жизни, в связи с тем что у меня каждый день спектакли, предпочитаю комфорт и удобство. Сапоги на низкой подошве, брюки или джинсы, свитер. Причем брюки – на бедрах, но в разумных пределах: чтобы не выглядывало нижнее белье. Мне кажется, это вульгарно. Все должно быть скромно и элегантно.



Актуальный зимний макияж сделала Лере визажист Ирина Мазурина. Дневные краски Сначала наносим защитную основу – любой питательный крем.

Выравниваем цвет лица тональным кремом. На середину носа и переносицу, над бровями и под глаза наносим светлую пудру. Краевой контур лица корректируем средней пудрой, а вместо румян используем темную.

Зимний макияж должен быть естественным. Используем матовые тени натуральных оттенков. Светло-бежевыми выделяем уголок глаза и верх подвижного века. Коричневыми подчеркиваем внешний уголочек глаза, проводим линию по сгибу верхнего века. Растушевываем.

Аккуратно подводим глаза от внешних уголков по ресничному краю черными матовыми тенями или карандашом (верхнее веко – до середины, нижнее – на одну треть).

Ресницы красим черной или темно-коричневой тушью. Вечерние краски Основу наносим так же, как и при дневном зимнем макияже, но обязательно используем тональную основу для век. Так тени лягут ровнее и будут дольше держаться.

Аккуратно наносим по всей линии ресниц верхнего века черные матовые тени. Тщательно растушевываем кисточкой, чтобы на линии сгиба века черный цвет сошел на нет.

Черным карандашом прокрашиваем внутренние контуры глаза, чтобы не получилось белых пятен.

Можно на серединку верхнего века добавить черные мерцающие блестки.

Черной (не коричневой!) тушью аккуратно прокрашиваем ресницы.

Обязательно корректируем при помощи матовых теней линию бровей. Наносим румяна на скулы.

Для губ используем бесцветный блеск или помаду с естественным оттенком.

Фото Дмитрия ДРОЗДОВА

Стиль Надежды ЧЕЛНОКОВОЙ-ТАВТИНОЙ



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