Мехопанорама



Мех ассоциируется у всех с роскошью, а значит, и с большими деньгами. Пора произвести переоценку ценностей.



Есть две хорошие новости! Во-первых, искусственный мех может выглядеть не менее привлекательно, чем натуральный. Во-вторых, аксессуары из натурального меха могут быть недорогими и при этом очень эффектными.

Согреваем душу! Меховой жилет – одна из самых модных вещей в наступившем зимнем сезоне. Его можно надевать поверх толстых свитеров или тонкого трикотажа. А можно вместе с совсем легкими шелковыми платьями, именно так мех носят многие голливудские звезды. Предпочтение лучше отдавать жилетам неброских оттенков серого, коричневого и черного, наиболее близким по цвету к натуральному меху.

Camaieu Motivi Monsoon Богатый выбор Многочисленные вариации на тему шарфа – декорированные мехом шелковые шали или накидки в стиле ретро – уютны, красивы и уместны как на зимней прогулке, так и на праздничном вечере. Помимо респектабельных интерпретаций этого аксессуара существуют и более экстравагантные, броских расцветок – такие шарфы можно дополнить такими же яркими перчатками или сумочкой.

Oasis J Lo H&M «Старое Мелково» Куда уходит детство Когда дело касается меховых головных уборов, дизайнеры зачастую ищут вдохновение в нашем ностальгическом прошлом. Так, если еще совсем недавно в моде были шапки, напоминающие модель, в которой щеголяла Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», то в этом году нам предлагают нарядиться в детские ушанки с козырьком и забавными меховыми помпонами.

J Lo Ручные звери Любой косметолог подтвердит: если вы хотите, чтобы ваши ручки оставались молодыми и красивыми, зимой их надо обязательно держать в тепле. А что в нашем недружелюбном климате лучше всего сохраняет тепло, как не рукавицы и перчатки из меха? Это тот идеальный случай, когда функциональность не вступает в противоречие с эстетикой. Ведь меховой декор способен украсить даже самую незамысловатую модель варежек.

Monton J Lo «Старое Мелково» Пушная охота Сумочка в охотничьем стиле отлично сочетается с другими аксессуарами из меха, а также с жакетами и жилетами. Но она хороша и сама по себе. Пожалуй, у нее есть только один недостаток – сезонность. Поздней весной, ранней осенью, а уж тем более летом ее носить нельзя. Зато в холодное и снежное время года она будет весьма кстати!

H&M Стиль Надежды ЧЕЛНОКОВОЙ-ТАВТИНОЙ Фото Николая Гулакова



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