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Прекрасная пара
Мария ВРОНСКАЯ
 
Уверенно двигаться по зимним дорогам можно только в красивых и модных сапогах. «Телесемь» подскажет направление.

Как правило, женщины приобретают сапоги несколько реже, чем легкие летние туфли и босоножки, и поэтому выбирают их более пристрастно. И тут важно все – и эстетическая сторона, и комфорт, и соответствие современным тенденциям. Восприятие прекрасного и понимание удобства у каждого свое, но модные векторы задаются дизайнерами вполне конкретно. И если не следовать им, можно оказаться в далеком арьергарде. Ведь правильная обувь – это союз удобства и красоты. Стиль и комфорт в одной паре!

Великие имитаторы

Вы так любите носить туфли, что не желаете расставаться с ними даже в холодное время года? Специально для вас дизайнеры создали сапоги, нижняя часть которых имитирует изящные туфельки. Мягкое замшевое голенище сапог будет плотно облегать ногу и в сочетании с совпадающими по цвету колготами не отвлечет окружающих от созерцания красивой лаковой «обманки».

Shadey, Matisse

Zimaletto

Ременная передача

Всевозможные ремешки на обуви были хитами лета, а затем плавно переместились в зимние коллекции. В большинстве случаев они не несут функциональной нагрузки, зато оживляют сапоги и делают их более декоративными.

Oasis

Aldo

Alba

Будьте выше!

Сапоги на платформе или танкетке зрительно увеличивают рост, удлиняют ноги и делают вас стройнее. К вышеперечисленным достоинствам этой обуви можно добавить еще одно – она сейчас на пике популярности!

Alba, 11 990 руб.

Вокруг меха

Меховая оторочка добавляет кожаной обуви не только тепла, но и шика. Подобная комбинация разных материалов и фактур выглядит роскошно, особенно в стильных моделях, напоминающих жокейские сапоги.

Abro

Чудесное перевоплощение

Сегодня в большой чести вещи-трансформеры. Коснулось это и обуви: замшевые сапоги могут с легкостью превратиться в элегантные ботильоны. Кроме того, много внимания сегодня уделяется каблукам. Они становятся дизайнерским украшением, изюминкой, как, например, изящная шпилька из полупрозрачного пластика леопардовой расцветки.

Mascotte

Общая рекомендация

В этом году в зимних обувных коллекциях преобладают закругленные мысы и достаточно высокие, массивные и сужающиеся книзу каблуки. Такой силуэт универсален, он подходит практически к любой одежде и для любой фигуры.

Monton

Aldo

Витиевато, но легко

Одна из главных обувных тенденций этого сезона – сапоги со шнуровкой. Но чтобы их надеть, требуется немало времени и усилий. Поэтому многие модельеры решили облегчить жизнь модницам и снабдили такие сапоги еще и застежкой-молнией.

Alba

Валенки-валенки

В погоне за инновациями создатели обуви не забыли о тех женщинах, которые в большей степени руководствуются соображениями удобства. Для них в магазинах вновь появятся угги – мягкие невысокие сапожки из овчины, с вывернутыми наружу швами и на плоской подошве. Они популярны уже не первый год, пришли к нам из Австралии и по теплоте и удобству немного напоминают валенки. А для всех, кто опасается, что экзотические угги не выдержат российской слякоти, были придуманы забавные сапоги с внутренней отделкой из войлока. Тоже своего рода валенки, только спрятанные внутри белоснежной лаковой кожи.

Mascotte

Marks & Spencer

Стиль Надежды ЧЕЛНОКОВОЙ-ТАВТИНОЙ

Фото Николая ГУЛАКОВА


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