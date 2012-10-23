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Трикотажный ажиотаж
Мария ВРОНСКАЯ
 
Синоптики и дизайнеры обещают холодную зиму. Спрячемся от морозов в уютном и теплом трикотаже!

Зимний сезон обещает стать настоящим праздником трикотажа. В моде самая разнообразная вязка – гладкая, «рисовая», ажурная, однотонная, многоцветная. Хотите – вяжите сами, хотите – покупайте готовые вещи в магазинах, тем более что выбор огромный: джемпера, пуловеры, куртки, кардиганы, платья, юбки и даже нижнее белье из мягкой шерсти, кашемира, альпака, ангоры. Кроме того, повсеместно используются всевозможные смесовые пряжи, например роскошное сочетание кашемира и шелка и более демократичные комбинации шерсти с хлопком или синтетикой. Большое внимание этой зимой уделяется вязаным аксессуарам – шапочкам, перчаткам, манжетам, гетрам, накидкам и прочим приятным мелочам.

Заплетаем косы

Белоснежные варежки настолько универсальны, что способны стать идеальной парой как белому укороченному трикотажному болеро, так и ультрамодному алому удлиненному свитеру-платью. К тому же все эти предметы роднит актуальная фактурная вязка – косы!

Naf Naf

Mexx

Naf Naf

Кардинальный кардиган

Словарь моды определяет кардиган как вязаный жакет длиною до бедер с застежкой на пуговицах и с V-образным вырезом. Видимо, модные энциклопедии нуждаются в обновлении, поскольку кардиган уже давно не ограничивается заявленной длиной, да и варианты вырезов у него меняются от сезона к сезону. В этом году дизайнеры предлагают разнообразные модели – с короткими рукавами и отворотами, объемные и приталенные, с отложным воротом и воротником-шалькой.

Massimo Dutti

Mango

Karen Millen

Мягкое обольщение

Удивительно, но шерстяное белье может быть не только теплым, но и весьма соблазнительным! Отличным примером такого альянса практичности и пикантности могут послужить изящные ажурные трусики и топик из тонкой пряжи, украшенные шелковыми бантиками.

Intimissimi

Дом, милый дом!

Дома, как нигде, хочется уюта и комфорта. Дополните домашний наряд мягкими вязаными тапочками-пинетками. Они согреют ваши ноги холодными вечерами.

Top Shop

Надежная защита

Те, кто боится ветра и ангин, не должны ограничивать свой трикотажный гардероб лишь традиционными шарфами и свитерами. Великолепной альтернативой станет оригинальная накидка с высоким воротом.

Lillies

Marks&Spenser

Ищем пару

Приобретая трикотажный головной убор, особенно такой стилеобразующий, как берет, стоит задуматься о том, с чем вы будете его носить. Прекрасно, если он будет гармонировать с вашей верхней одеждой, но не помешает подобрать к нему и подходящий по тону джемпер. Подобный комплект, выполненный в популярных этой зимой болотных оттенках, будет отлично смотреться на девушках с хорошим цветом кожи.

Sinequanone

Oasis

Promod

Стиль Надежды ЧЕЛНОКОВОЙ-ТАВТИНОЙ.

Фото Николая ГУЛАКОВА


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