|
Сюрприз от Деда Мороза
|
Подарки к Новому году должны быть полезными и яркими, но на них необязательно тратить кучу золота.
КоллегамСоседи по офису, как правило, – народ невзыскательный. Они будут рады любой мелочи. Настоящая палочка-выручалочка – сувенир с новогодней тематикой: Дед Мороз, Снегурочка, елочка, снеговик, а еще лучше – Козу, символ года.
Это может быть фигурка из фарфора, свеча, шар со снегом или мягкая игрушка.
Статуэтка, «Брюссельские штучки»
Статуэтка, Mister Christmas
Игрушка, Assortie
ЗнакомымПорадуйте знакомых набором декоративной косметики. Чтобы не попасть впросак, выбирая косметику, обратите внимание на то, чтобы цвета были яркими, но ненавязчивыми, как раз в соответствии с модными тенденциями.
Любая девушка будет рада красивому аксессуару, который поможет дополнить образ, – заколке, брошке, кольцу, подвеске. Многие производители выпускают их коллекциями – это поможет вам подобрать сочетающиеся друг с другом украшения. Главное, чтобы они были сделаны из металла одного цвета.
Свечи ярких жизнерадостных цветов настроят на позитивный лад. Обратите внимание на аромат. Не стоит покупать свечи и ароматические палочки с ярковыраженным запахом – он может вызывать головную боль.
Статистика показывает, что именно в Росcии люди тратят больше всего денег на новогодние подарки родным, любимым, знакомым и бизнес-партнерам.
Брошь, Promod
Кулон, Promod
Заколки, Linziclip
Заколка, Bijoux Land
Ремень, Assortie
Свеча, «Брюссельские штучки»
Светильник, ИКЕА
Свечи, ИКЕА
Ваза, ИКЕА
Румяна, Avon
Жидкая подводка, Maybelline
Блеск для губ, MaxFactor
Лак, Orly
Румяна, L’Oreal
Тени, Faberlic
Тени, Pupa
Шар со снегом, Mister Christmas
ДетямМалыши не представляют праздника без сюрприза под елкой. Дарить что-то практичное типа фломастеров или одежды не стоит – такие вещи можно купить и в обычный день.
Выбирайте то, о чем ребенок давно мечтал: электронную книжку или интерактивный компьютер.
Звуковая книга, Disney
Носки, Calzedonia
Компьютер, Disney
Игрушка, ИКЕА
Халат, Marks&Spenсer
ПодругамСделайте подарок чуть раньше новогодней ночи. И тогда подруга сможет удивить близких идеальным макияжем или стильной прической, уложенной с помощью распрямителя волос.
Не прогадаете, если преподнесете в дар карту на посещение SPA-салона. Массаж, процедуры по уходу за телом и лицом, маникюр, педикюр поднимут ей настроение перед новогодней ночью.
Компактная пудра, Avon
Универсальный пульт, Le Future
Распрямитель волос, Braun
Часы-зеркало, Drivemotion
Не забудьте поздравить «нужных людей»: воспитателей детей или дантиста. Кстати подаренный необязывающий презент может сослужить вам службу и сохранить хорошие отношения. Подарите корзину фруктов – оригинально, красиво, необязывающе.
МужчинамЭлектронная книга, раскладной стульчик с сумкой-холодильником и термос станут прекрасным подарком для вашего любимого, «вынужденного» проводить время на рыбалке.
Электронная книга, Sony
Шар-гадалка, «Красный куб»
Стул, «Красный куб»
Термос, «Красный куб»
Только раз в годуДарить безделушку или банальный сувенир любимым людям не хочется. Придется серьезно подумать. Важно учесть особенности и пристрастия того, кого вы хотите порадовать.
Комплект белья можно подарить только близкой подруге, если вы уверены, что знаете не только ее размеры, но и вкус. Главное правило – преподнесите свой подарок с глазу на глаз или предупредите о том, что лежит в пакете и что не стоит разворачивать его прилюдно.
Как бы изменчива ни была мода, одним из главных аксессуаров в женском гардеробе остается сумка. Разноцветные клатчи, нарядные сумочки, украшенные пайетками, станут желанным подарком.
На себе, любимой, а тем более в праздники, экономить не хочется. Можно позволить то, о чем давно мечтали: стильные часы-браслет, блузку или туфли.
Цвет играет одну из главных ролей в восприятии подарка. По мнению психологов, лучше предпочесть яркие тона бледным, теплые – холодным, а нейтральные – активным.
Бусы, Promod
Блузка, Oasis
Часы, Swatch
Белье, Etam
Перчатки, Oasis
Клатч, Aldo
Туфли, Oasis
Клатч, Domani
Часы-браслет, Swatch
Ремень, Domani
Сумка, Mango
Фото RUSSLAN LOOK
|
Добро пожаловать
на официальный сайт
Телесемь
|
|
Сейчас 640 гостей онлайн