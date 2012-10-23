Сюрприз от Деда Мороза



Подарки к Новому году должны быть полезными и яркими, но на них необязательно тратить кучу золота. Коллегам Соседи по офису, как правило, – народ невзыскательный. Они будут рады любой мелочи. Настоящая палочка-выручалочка – сувенир с новогодней тематикой: Дед Мороз, Снегурочка, елочка, снеговик, а еще лучше – Козу, символ года.

Это может быть фигурка из фарфора, свеча, шар со снегом или мягкая игрушка.

Статуэтка, «Брюссельские штучки» Статуэтка, Mister Christmas Игрушка, Assortie Знакомым Порадуйте знакомых набором декоративной косметики. Чтобы не попасть впросак, выбирая косметику, обратите внимание на то, чтобы цвета были яркими, но ненавязчивыми, как раз в соответствии с модными тенденциями.

Любая девушка будет рада красивому аксессуару, который поможет дополнить образ, – заколке, брошке, кольцу, подвеске. Многие производители выпускают их коллекциями – это поможет вам подобрать сочетающиеся друг с другом украшения. Главное, чтобы они были сделаны из металла одного цвета.

Свечи ярких жизнерадостных цветов настроят на позитивный лад. Обратите внимание на аромат. Не стоит покупать свечи и ароматические палочки с ярковыраженным запахом – он может вызывать головную боль.

Статистика показывает, что именно в Росcии люди тратят больше всего денег на новогодние подарки родным, любимым, знакомым и бизнес-партнерам.

Брошь, Promod Кулон, Promod Заколки, Linziclip Заколка, Bijoux Land Ремень, Assortie Свеча, «Брюссельские штучки» Светильник, ИКЕА Свечи, ИКЕА Ваза, ИКЕА Румяна, Avon Жидкая подводка, Maybelline Блеск для губ, MaxFactor Лак, Orly Румяна, L’Oreal Тени, Faberlic Тени, Pupa Шар со снегом, Mister Christmas Детям Малыши не представляют праздника без сюрприза под елкой. Дарить что-то практичное типа фломастеров или одежды не стоит – такие вещи можно купить и в обычный день.

Выбирайте то, о чем ребенок давно мечтал: электронную книжку или интерактивный компьютер.

Звуковая книга, Disney Носки, Calzedonia Компьютер, Disney Игрушка, ИКЕА Халат, Marks&Spenсer Подругам Сделайте подарок чуть раньше новогодней ночи. И тогда подруга сможет удивить близких идеальным макияжем или стильной прической, уложенной с помощью распрямителя волос.

Не прогадаете, если преподнесете в дар карту на посещение SPA-салона. Массаж, процедуры по уходу за телом и лицом, маникюр, педикюр поднимут ей настроение перед новогодней ночью.

Компактная пудра, Avon Универсальный пульт, Le Future Распрямитель волос, Braun Часы-зеркало, Drivemotion Не забудьте поздравить «нужных людей»: воспитателей детей или дантиста. Кстати подаренный необязывающий презент может сослужить вам службу и сохранить хорошие отношения. Подарите корзину фруктов – оригинально, красиво, необязывающе. Мужчинам Электронная книга, раскладной стульчик с сумкой-холодильником и термос станут прекрасным подарком для вашего любимого, «вынужденного» проводить время на рыбалке.

Электронная книга, Sony Шар-гадалка, «Красный куб» Стул, «Красный куб» Термос, «Красный куб» Только раз в году Дарить безделушку или банальный сувенир любимым людям не хочется. Придется серьезно подумать. Важно учесть особенности и пристрастия того, кого вы хотите порадовать.

Комплект белья можно подарить только близкой подруге, если вы уверены, что знаете не только ее размеры, но и вкус. Главное правило – преподнесите свой подарок с глазу на глаз или предупредите о том, что лежит в пакете и что не стоит разворачивать его прилюдно.

Как бы изменчива ни была мода, одним из главных аксессуаров в женском гардеробе остается сумка. Разноцветные клатчи, нарядные сумочки, украшенные пайетками, станут желанным подарком.

На себе, любимой, а тем более в праздники, экономить не хочется. Можно позволить то, о чем давно мечтали: стильные часы-браслет, блузку или туфли.

Цвет играет одну из главных ролей в восприятии подарка. По мнению психологов, лучше предпочесть яркие тона бледным, теплые – холодным, а нейтральные – активным.

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