|
Вы поедете на бал?
|Мария ВРОНСКАЯ
|
Как встретишь Новый год, так его и проведешь! А значит, ваше счастье зависит от выбора вечернего платья!
Отправляясь на поиски наряда, надо точно представлять, где вы будете его «выгуливать». Для торжественного приема или бала нужно длинное элегантное платье спокойного кроя, без излишних фривольностей и легкомысленных деталей. А для зажигательной вечеринки вполне подойдет укороченное коктейльное.
Помните: вечерние платья очень капризны и требовательны. Они не терпят одиночества. А значит, придется потратиться на достойные аксессуары – изящные туфельки, миниатюрные сумочки и украшения.
Законы привлекательностиПрихватите с собой в магазин туфли на каблуке. Без них не понять, хорошо ли смотрится на вас наряд.
Никогда не покупайте вечернее платье, если оно вам не совсем по размеру – оно обязано сидеть идеально!
Крупные узоры, воланы и прочие украшательства – для стройных девушек. Женщинам полным лучше избегать масштабных рисунков и излишнего декорирования. Подойдут однотонные платья темных насыщенных тонов.
В угоду красоте и экстравагантности нельзя жертвовать комфортом. Если вам будет неуютно в платье, окружающие непременно это заметят.
Золотой векЕсли вы опасаетесь выглядеть слишком вызывающе в золотом платье, остановите свой выбор на лаконичном фасоне. Строгие формы уравновесят чрезмерный блеск, а ощущение праздника создадут сумочка или серьги-звезды.
Marks&Spencer
Aldo
Monton
Aldo
Пан БархатСовременный барочный стиль Золушек XXI века воплощен в красно-бордовом платье из атласа и бархата. А пока принц не увенчал вашу голову короной, придется ограничиться шелковым алым ободком.
BGN
Aldo
Aldo
Monton
Восточная сказкаПлатье, декорированное вышивкой в восточном стиле, прекрасно сосуществует со сверкающим фиолетовым беретом и украшенной бисером сумочкой. Ориентальные мотивы поддержат серьги, кольца или подвеска с крупными камнями.
Mango
Aldo
Mascotte
Mascotte
Серебро и изумрудыИзысканный блеск изумрудной сумочки и сдержанное мерцание серебряной ткани будут свидетельствовать о вашем тонком вкусе. Из украшений достаточно крупных сережек – подвеска или ожерелье могут конфликтовать с вышивкой на платье.
TopShop
TopShop
Karen Millen
Богиня в красномЯркое длинное платье – смелая заявка. Если вас не смущает тотальный красный, дополните наряд алыми туфельками и сумочкой. Если же для вас это слишком, возьмите оригинальный золотой клатч.
Marks&Spencer
Mango
Monton
Marks&Spencer
Стиль Надежды ЧЕЛНОКОВОЙ-ТАВТИНОЙ
|Следующая
|
Добро пожаловать
на официальный сайт
Телесемь
|
|
Сейчас 642 гостей онлайн