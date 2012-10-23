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Вы поедете на бал?
Мария ВРОНСКАЯ
 
Как встретишь Новый год, так его и проведешь! А значит, ваше счастье зависит от выбора вечернего платья!

Отправляясь на поиски наряда, надо точно представлять, где вы будете его «выгуливать». Для торжественного приема или бала нужно длинное элегантное платье спокойного кроя, без излишних фривольностей и легкомысленных деталей. А для зажигательной вечеринки вполне подойдет укороченное коктейльное.

Помните: вечерние платья очень капризны и требовательны. Они не терпят одиночества. А значит, придется потратиться на достойные аксессуары – изящные туфельки, миниатюрные сумочки и украшения.

Законы привлекательности

Прихватите с собой в магазин туфли на каблуке. Без них не понять, хорошо ли смотрится на вас наряд.
Никогда не покупайте вечернее платье, если оно вам не совсем по размеру – оно обязано сидеть идеально!
Крупные узоры, воланы и прочие украшательства – для стройных девушек. Женщинам полным лучше избегать масштабных рисунков и излишнего декорирования. Подойдут однотонные платья темных насыщенных тонов.
В угоду красоте и экстравагантности нельзя жертвовать комфортом. Если вам будет неуютно в платье, окружающие непременно это заметят.

Золотой век

Если вы опасаетесь выглядеть слишком вызывающе в золотом платье, остановите свой выбор на лаконичном фасоне. Строгие формы уравновесят чрезмерный блеск, а ощущение праздника создадут сумочка или серьги-звезды.

Marks&Spencer

Aldo

Monton

Aldo

Пан Бархат

Современный барочный стиль Золушек XXI века воплощен в красно-бордовом платье из атласа и бархата. А пока принц не увенчал вашу голову короной, придется ограничиться шелковым алым ободком.

BGN

Aldo

Aldo

Monton

Восточная сказка

Платье, декорированное вышивкой в восточном стиле, прекрасно сосуществует со сверкающим фиолетовым беретом и украшенной бисером сумочкой. Ориентальные мотивы поддержат серьги, кольца или подвеска с крупными камнями.

Mango

Aldo

Mascotte

Mascotte

Серебро и изумруды

Изысканный блеск изумрудной сумочки и сдержанное мерцание серебряной ткани будут свидетельствовать о вашем тонком вкусе. Из украшений достаточно крупных сережек – подвеска или ожерелье могут конфликтовать с вышивкой на платье.

TopShop

TopShop

Karen Millen

Богиня в красном

Яркое длинное платье – смелая заявка. Если вас не смущает тотальный красный, дополните наряд алыми туфельками и сумочкой. Если же для вас это слишком, возьмите оригинальный золотой клатч.

Marks&Spencer

Mango

Monton

Marks&Spencer

Стиль Надежды ЧЕЛНОКОВОЙ-ТАВТИНОЙ
Фото Николая ГУЛАКОВА



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