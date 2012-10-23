Мы в социальных сетях


Внимание, новый конкурс!



Разыгрываем билет на двоих на фильм Кантемира Балагова «Теснота».
Подробнее...

Голосование

Вы счастливы в браке?
 

Астропрогноз

Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее...
 

Каждый новый день несет с собой новые события. Хорошие или не очень. Общий гороскоп на каждый день поможет вам выбрать оптимальный способ действовать. Подробнее...
 

Еженедельный эротический гороскоп расскажет вам о событиях в любви и личной жизни, которые могут произойти на этой неделе. Узнайте, что приготовили для вас звезды. Подробнее...
 

Последние комментарии


Во всем блеске!
Мария ВРОНСКАЯ
 
В Новый год уместен самый смелый и экстравагантный макияж. Наш консультант Эксперт по имиджу Дмитрий Кобахидзе

В новогодней палитре – разноцветная тушь, сияющие пудры и тени, накладные ресницы, стразы и пайетки.

Хит сезона – золотой макияж. Допустимы все оттенки: от самого светлого до насыщенно-темного, уходящего в бронзу. Мерцающую пудру можно нанести не только на скулы, но и на ключицы, область декольте, обнаженные плечи и руки.

Самое время использовать тени для век с блестками. Будьте аккуратны – они требуют невероятно деликатного обращения. Блестки на гелевой основе накладываются на веки в последний момент легкими вбивающими движениями. С сухими сверкающими тенями также надо быть очень осторожными – во время нанесения они могут осыпаться и прилипнуть к коже под глазами. Прежде чем делать макияж, положите слой рассыпчатой пудры под нижнее веко, а потом смахните его кисточкой вместе с лишними блестками.

Если в обыденной жизни вы не осмеливаетесь использовать накладные ресницы, рискните сделать это в Новый год. Предварительно прокрасьте собственные ресницы тушью и проведите вдоль линии их роста тонкую черту карандашом для глаз. Капните на искусственные ресницы немного специального клея, а затем пинцетом прижмите их к веку поверх нарисованной линии. Усилить эффект помогут стразы.

Блеск для ресниц, Oriflame

Лак для ногтей, CND

Румяна, Maybelline

Помада-карандаш, Oriflame

Мерцающий гель для тела, Oriflame

Уроки макияжа

Предлагаем вам вариант вечернего макияжа. Смотрите на фото и следуйте инструкции.

1 На очищенную и хорошо увлажненную кожу косметика ложится лучше. Специальным спонжем нанесите легкую тональную основу.
2 Зафиксируйте основу рассыпчатой или компактной пудрой.

Рассыпчатая пудра, Avon

3 Добавьте румяна на подбородок, виски и нос, подчеркните скулы – это смоделирует форму лица.
4 Нанесите тени и растушуйте их. На верхнее подвижное веко – по направлению к бровям, на нижнее – вдоль линии роста ресниц.

Тени, Avon

5 Ресницы обильно прокрасьте тушью. Одного слоя будет недостаточно, лучше два или даже три.

Карандаш для глаз, Faberlic, Тушь, Max Factor

6 Прорисуйте форму губ, нанесите первый слой помады, затем промокните губы салфеткой, припудрите их и нанесите еще один слой. Это обеспечит стойкость.

Помада, Mary Kay, Блеск для губ, Mary Kay, Карандаш для губ, Mary Kay

Фото RUSSLAN LOOK, Photas



Поделись с друзьями

Предыдущая   Следующая





Новости партнеров


Популярное

Читайте также

Мода и красота
Вы поедете на бал?
 Как встретишь Новый год, так его и проведешь! А значит, ваше счастье зависит от выбора вечернего платья! Подробнее...
 
Во всем блеске!
 В Новый год уместен самый смелый и экстравагантный макияж. Наш консультант Эксперт по имиджу Дмитрий Кобахидзе Подробнее...
 
Жизнь в розовом цвете
 Цвет мечтателей и влюбленных всегда будет актуален и востребован. Подробнее...
 
Весенняя косметичка
 Для каждого времени года – своя азбука ухода. «Телесемь» предлагает обновить арсенал красоты. Подробнее...
 
Глобальное потепление
 Температура на градусниках стремится вверх. Пришло время «разморозить» свой гардероб! Подробнее...
 
Зимнее настроение Валерии Ланской
 Актриса представила нашим читателям модные тенденции наступившей зимы. Стилисты «Телесемь» предложили Валерии примерить несколько образов. Подробнее...
 
Мехопанорама
 Мех ассоциируется у всех с роскошью, а значит, и с большими деньгами. Пора произвести переоценку ценностей. Подробнее...
 
Сюрприз от Деда Мороза
 Подарки к Новому году должны быть полезными и яркими, но на них необязательно тратить кучу золота. Подробнее...
 
Трикотажный ажиотаж
 Синоптики и дизайнеры обещают холодную зиму. Спрячемся от морозов в уютном и теплом трикотаже! Подробнее...
 
Прекрасная пара
 Уверенно двигаться по зимним дорогам можно только в красивых и модных сапогах. «Телесемь» подскажет направление. Подробнее...
 
Модный фейерверк
 Новый год дарит всем уникальную возможность блеснуть нарядами и не бояться быть слишком яркими. Подробнее...
 
Цвет ночи
 В главный праздник года макияж должен быть эффектным! Подробнее...
 
Copyright © 2002–2017. Телесемь
Добро пожаловать
на официальный сайт
Телесемь
Сейчас 640 гостей онлайн