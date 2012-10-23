Во всем блеске!



В Новый год уместен самый смелый и экстравагантный макияж. Наш консультант Эксперт по имиджу Дмитрий Кобахидзе



В новогодней палитре – разноцветная тушь, сияющие пудры и тени, накладные ресницы, стразы и пайетки.



Хит сезона – золотой макияж. Допустимы все оттенки: от самого светлого до насыщенно-темного, уходящего в бронзу. Мерцающую пудру можно нанести не только на скулы, но и на ключицы, область декольте, обнаженные плечи и руки.



Самое время использовать тени для век с блестками. Будьте аккуратны – они требуют невероятно деликатного обращения. Блестки на гелевой основе накладываются на веки в последний момент легкими вбивающими движениями. С сухими сверкающими тенями также надо быть очень осторожными – во время нанесения они могут осыпаться и прилипнуть к коже под глазами. Прежде чем делать макияж, положите слой рассыпчатой пудры под нижнее веко, а потом смахните его кисточкой вместе с лишними блестками.



Если в обыденной жизни вы не осмеливаетесь использовать накладные ресницы, рискните сделать это в Новый год. Предварительно прокрасьте собственные ресницы тушью и проведите вдоль линии их роста тонкую черту карандашом для глаз. Капните на искусственные ресницы немного специального клея, а затем пинцетом прижмите их к веку поверх нарисованной линии. Усилить эффект помогут стразы.

Блеск для ресниц, Oriflame Лак для ногтей, CND Румяна, Maybelline Помада-карандаш, Oriflame Мерцающий гель для тела, Oriflame Уроки макияжа Предлагаем вам вариант вечернего макияжа. Смотрите на фото и следуйте инструкции.



1 На очищенную и хорошо увлажненную кожу косметика ложится лучше. Специальным спонжем нанесите легкую тональную основу.

2 Зафиксируйте основу рассыпчатой или компактной пудрой.

Рассыпчатая пудра, Avon 3 Добавьте румяна на подбородок, виски и нос, подчеркните скулы – это смоделирует форму лица.

4 Нанесите тени и растушуйте их. На верхнее подвижное веко – по направлению к бровям, на нижнее – вдоль линии роста ресниц.

Тени, Avon 5 Ресницы обильно прокрасьте тушью. Одного слоя будет недостаточно, лучше два или даже три.

Карандаш для глаз, Faberlic, Тушь, Max Factor 6 Прорисуйте форму губ, нанесите первый слой помады, затем промокните губы салфеткой, припудрите их и нанесите еще один слой. Это обеспечит стойкость.

Помада, Mary Kay, Блеск для губ, Mary Kay, Карандаш для губ, Mary Kay Фото RUSSLAN LOOK, Photas



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