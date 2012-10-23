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Во всем блеске!
|Мария ВРОНСКАЯ
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В Новый год уместен самый смелый и экстравагантный макияж. Наш консультант Эксперт по имиджу Дмитрий Кобахидзе
В новогодней палитре – разноцветная тушь, сияющие пудры и тени, накладные ресницы, стразы и пайетки.
Хит сезона – золотой макияж. Допустимы все оттенки: от самого светлого до насыщенно-темного, уходящего в бронзу. Мерцающую пудру можно нанести не только на скулы, но и на ключицы, область декольте, обнаженные плечи и руки.
Самое время использовать тени для век с блестками. Будьте аккуратны – они требуют невероятно деликатного обращения. Блестки на гелевой основе накладываются на веки в последний момент легкими вбивающими движениями. С сухими сверкающими тенями также надо быть очень осторожными – во время нанесения они могут осыпаться и прилипнуть к коже под глазами. Прежде чем делать макияж, положите слой рассыпчатой пудры под нижнее веко, а потом смахните его кисточкой вместе с лишними блестками.
Если в обыденной жизни вы не осмеливаетесь использовать накладные ресницы, рискните сделать это в Новый год. Предварительно прокрасьте собственные ресницы тушью и проведите вдоль линии их роста тонкую черту карандашом для глаз. Капните на искусственные ресницы немного специального клея, а затем пинцетом прижмите их к веку поверх нарисованной линии. Усилить эффект помогут стразы.
Блеск для ресниц, Oriflame
Лак для ногтей, CND
Румяна, Maybelline
Помада-карандаш, Oriflame
Мерцающий гель для тела, Oriflame
Уроки макияжаПредлагаем вам вариант вечернего макияжа. Смотрите на фото и следуйте инструкции.
1 На очищенную и хорошо увлажненную кожу косметика ложится лучше. Специальным спонжем нанесите легкую тональную основу.
2 Зафиксируйте основу рассыпчатой или компактной пудрой.
Рассыпчатая пудра, Avon3 Добавьте румяна на подбородок, виски и нос, подчеркните скулы – это смоделирует форму лица.
4 Нанесите тени и растушуйте их. На верхнее подвижное веко – по направлению к бровям, на нижнее – вдоль линии роста ресниц.
Тени, Avon5 Ресницы обильно прокрасьте тушью. Одного слоя будет недостаточно, лучше два или даже три.
Карандаш для глаз, Faberlic, Тушь, Max Factor6 Прорисуйте форму губ, нанесите первый слой помады, затем промокните губы салфеткой, припудрите их и нанесите еще один слой. Это обеспечит стойкость.
Помада, Mary Kay, Блеск для губ, Mary Kay, Карандаш для губ, Mary Kay
Фото RUSSLAN LOOK, Photas
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