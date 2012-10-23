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Человек настроения
Анна ВЕРГАЗОВА
 
Начало весны, вокруг грязно и сыро. Спасаемся от сезонной депрессии! Наш консультант – автор тренинга «Властелин состояний» Иван Ефимов

Люди у нас и так невеселые – в России каждый третий страдает депрессией. А в хмурые сезоны сюда еще добавляется «фотозависимая депрессия», и настроение вообще падает ниже плинтуса. Некоторым людям ничего не хочется, кроме как лежать на диване и грустить. Но вот это как раз самый быстрый путь к депрессии.

Сейчас нам нужно сбалансировать внутренний гормональный фон. Для этого есть много возможностей, главное – что-то делать. Условия для оптимизма уже заложены внутри нас. С точки зрения эндокринной системы настроение мы сможем моделировать себе сами, и очень быстро. Настроение – не только наши мысли, это химическая реакция в организме. Сначала нужно определить, какой гормон для вас самый важный.

Гормоны – наши друзья

СЕРОТОНИН – гормон тонуса, оптимизма, хорошего настроения. Моментально вырабатывается в организме после того, как мы съели шоколадку, арахис, банан, финики, грушу, хурму и другую еду с аминокислотой триптофаном.

ЭНДОРФИН – гормон счастья, радости, эйфории. Активно синтезируется как реакция на физическую нагрузку. 85% завсегдатаев спортзалов и бассейнов забывают о депрессиях.

ДОФАМИН – гормон драйва и удовольствия, желания. Благодаря ему в нас бьет ключом жизненная энергия, горят глаза, мы чего-то целенаправленно хотим и добиваемся.

ОКСИТОЦИН – гормон нежности и доверия, заботы. Возникает при прикосновении любимого человека, при контакте ребенка и матери. Ученые установили: для полного счастья человеку необходимы 8 поцелуев и 7 минут объятий в день.

АДРЕНАЛИН – гормон страха и НОРАДРЕНАЛИН – гормон ярости. Выступают в паре или подменяют друг друга. Хороши, чтобы взбодриться, прогнать сонное настроение.

ТЕСТОСТЕРОН, ЭСТРОГЕН – мужские и женские гормоны. Их дают любовь, секс, хорошее эротическое переживание. Избыток эстрогена делает нас женственными и очаровательными, тестостерона – сексуальными и азартными.

Мини-тест

Химия вашего счастья
У каждого из нас есть свой привычный способ получения удовольствия, так называемая базовая мотивация. Она – главный помощник в борьбе с депрессией. Всего есть 4 вида мотиваций, и все они могут нас стимулировать. Но, как правило, в человеке какая-то одна самая сильная. Давайте определим вашу по…
1) манере просыпаться;
2) любимым блюдам;
3) поведению в отпуске.

Вы – эндорфинщик Э
1) Ваш девиз – «Быть счастливым здесь и сейчас». Поэтому вы любите долго нежиться в постели, но при этом вас легко можно выманить оттуда ароматом свежесваренного кофе.
2) Любите все вкусное, диета для вас – пытка.
3) В отпуске обожаете ничего не делать, валяться на пляже, объедаться, выбираете 5-звездочные отели.

Вы – дофаминщик Д
1) «Вперед, граф, вас ждут великие дела!». Вы еще в постели, но уже мысленно набросали список интересных дел на сегодня.
2) Обожаете все новое, незнакомое, например блюда всех кухонь мира.
3) Любознательные дофаминщики не выносят безделья даже в отпуске, они поедут на все экскурсии, заберутся на интересную гору и познакомятся с соседями по пляжу.

Вы – адреналинщик А
1) Вы не встанете с постели, пока не вспомните, какие серьезные проблемы могут у вас возникнуть: нагоняй от начальника, выговор со штрафом в придачу.
2) Сесть на диету можете только под угрозой жизни или на крайний случай здоровья. Хотя предстоящей проблемы со здоровьем тоже для этого может оказаться маловато...
3) Вы можете ехать в отпуск – не важно, куда и что там делать. Главное, уехать от этих невыносимых коллег и дурацкой работы.

Вы – ценитель эротических гормонов, тестостеронщик Т
1) Всем способам просыпаться вы предпочитаете, чтобы вас разбудил неожиданный и очень приятный секс..
2) Обожаете менять рестораны – так же как партнеров по романтическому ужину.
3) Считаете, что лучший отпуск – это когда есть флирт, секс – побольше и поизобретательнее.

План спасения

Итак, что стоит сделать?
Выспаться. Почти невозможно чувствовать себя хорошо в состоянии недосыпа.
Кому помогает? Э Д А Т

Вкусно поесть. Любая диета – стресс, не надо себя сейчас вгонять в него искусственно. Сядете на диету после новогодних праздников.
Кому помогает? Э Д А Т

Найти физическую нагрузку. Когда грустно, валяться на диване – худшее, что можно придумать. Нужно усилием воли гнать себя в спортзал или хотя бы сделать комплекс по видеокассете. А еще есть бассейн, фитнес, танец живота, дискотека, йога, прогулка по свежему снегу. Те, кто начинает утреннюю пробежку, скоро обходиться без нее не смогут, как кофеманы без кофе.
Кому помогает? Э Т

Взглянуть в зеркало. Примите позу победителя – выпрямитесь, разверните плечи, улыбнитесь себе от всей души. Наше тело прочно связано с душевным состоянием. Трудно чувствовать себя плохо, если вы ходите веселой походкой и держите на лице улыбку.
Кому помогает? Э Д А Т

Продлить себе световой день. Усильте освещение в доме. Спланируйте расписание так, чтобы засветло оказаться на улице.
Кому помогает? Э Д А Т

Позвонить хорошему человеку. Очень помогает вырваться из неприятного контекста в разгар аврала или после тяжелой планерки.
Кому помогает? Э Д Т

Устроить шопинг. Это приятное занятие способно развеять самую серую тоску!
Кому помогает? Э Д Т

Купить новые духи. Новые духи – новая жизнь. Запахи – вещь магическая. Это единственный стимулятор, который не обрабатывается сознанием, а действует на настроение напрямую. Поиграйте с ароматами – свечи, лампа, ванна, запах свежевыпеченного хлеба. Считается, что мгновенно повышает настроение ваниль, но здесь все – дело вкуса.
Кому помогает? Э Д Т

Пойти в баню или сауну. Обновляется весь организм, в том числе эмоции. Действуют лучше любого антидепрессанта.
Кому помогает? Э Д А Т

Хобби: научиться чему-нибудь новому. Сейчас много курсов: бисероплетения, акварели, лечения снегом, готовки суши, португальского языка…
Кому помогает? Д

Уехать на выходные в другой город. Если уехать не получается, хотя бы спланируйте будущий отпуск. Дофамин вырабатывается уже в процессе ожидания удовольствия.
Кому помогает? Э Д

Помочь ближнему. Принесите хлеба старушке соседке, приготовьте мужу его любимое блюдо, погладьте кошку...
Кому помогает? Э Д А

Посмотреть сериал. Если вы адреналинщик – выбирайте криминальный фильм с убийством, например «След». Если дофаминщик – детектив в духе Агаты Кристи, где важно разобраться, кто убийца. Эндорфинщику подойдет балет или мюзикл, эротоману – мелодрама или ромком.
Кому помогает? Э Д А Т

P. S. Гормоны меняют нам не только настроение, но и характер. Избыток адреналина – человек неуправляемый и сварливый, недостаток – вялый и апатичный. Много серотонина – жизнерадостный, мало – унылый зануда. Если контролировать эти процессы, ваше настроение со временем может стать вроде пульта от телевизора – когда для желаемого состояния достаточно нажать нужную кнопку.

Фото Russian Look/Picvario


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