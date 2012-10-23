Елки-палки!



Живая ель, конечно, хороша, но и искусственная справится с ролью главного украшения праздника не хуже.



Не говорите сразу категоричное «Нет!». Плюсов у ненатуральной красавицы немало.

Нет необходимости каждый год объезжать елочные базары в поисках единственной и самой-самой – пышной, ароматной, зеленой…

Неприятная обязанность выметать иголки изо всех углов комнаты исключена.Да и ваша любимая кошка вряд ли захочет грызть пластиковые иголки.

После праздника конструкция демонтируется и прячется на антресоли до следующего года.

Если и случится такая неприятность, что искрам бенгальского огня вздумается попасть на елку, то настоящая будет гореть ярко. А вот качественная искусственная – лишь тлеть. А значит, вам не грозит провести всю новогоднюю ночь, играя в пожарных.

Если вы или ваши близкие страдаете аллергией, лесная красавица явно не сможет стать для вас желанной гостьей. С ее ролью без риска для вашего здоровья справится пластиковая дублерша. А для создания запаха праздника можно использовать ароматические масла. Со снегопадом В емкости под елкой хранится «снег», который поступает через ствол к верхушке и рассыпается по принципу фонтана. Помимо этого елка умеет «петь» рождественские мелодии.

Фольгированная Сделана из мишуры. Прекрасно смотрится в лаконичном интерьере офиса или квартиры. Идеально подойдет для строго ультрамодного дизайна. Не требует украшений.

Светить всегда Модный тренд сезона – оптоволоконные деревья, переливающиеся разными цветами благодаря тоненьким нитям-световодам. Они настолько красивы сами по себе, что вполне могут заменить традиционную елку.

Спиральная Еще один вариант для людей с малогабаритной квартиркой. Такую ель можно подвесить на стену. Незамеченной она точно не останется.

Потолочная Если у вас дома есть маленькие дети и животные, которые так и тянутся попробовать на зубок украшения с елочки, подвесьте елку к потолку. Выберите такое место, где взрослые не будут задевать ее головой.

Перевернутая Сказать, что она экономит место, конечно, нельзя. Зато представьте удивленных гостей, которые ее увидят. Вы точно запомнитесь им на долгие годы необычным оформлением квартиры. Вы не поверите, но даже в природе есть ель обыкновенная инверса (перевернутая), похожая на плакучую иву.

Из перьев Такое украшение вряд ли подойдет тем, у кого есть маленькие дети и животные, которые все тянут в рот. Но для родителей с уже подросшим поколением станет интересной заменой обычной елки, радуя нежными пушистыми веточками.

Проверяем покупку Елки-«нелегалы» в отличие от сертифицированных могут гореть, выделяя при этом вредные химические вещества. Правильные елки изготавливают из нетоксичных полимеров со специальной пропиткой, которая препятствует возгоранию, – эта информация должна быть указана на упаковке.

Понюхайте приглянувшийся экземпляр. Неприятным запахом грешат елочки без сертификата качества.

Смело дергайте жесткие иголки и гладьте «против шерсти» мягкие. Если хвоя вернулась на место, не осыпалась – все в порядке.

Для длинных иголок предпочтительней жесткий материал, так елочка не помнется во время летнего хранения.



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