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Елки-палки!
|Ася ТИМИНА
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Живая ель, конечно, хороша, но и искусственная справится с ролью главного украшения праздника не хуже.
Не говорите сразу категоричное «Нет!». Плюсов у ненатуральной красавицы немало.
Нет необходимости каждый год объезжать елочные базары в поисках единственной и самой-самой – пышной, ароматной, зеленой…
Со снегопадомВ емкости под елкой хранится «снег», который поступает через ствол к верхушке и рассыпается по принципу фонтана. Помимо этого елка умеет «петь» рождественские мелодии.
ФольгированнаяСделана из мишуры. Прекрасно смотрится в лаконичном интерьере офиса или квартиры. Идеально подойдет для строго ультрамодного дизайна. Не требует украшений.
Светить всегдаМодный тренд сезона – оптоволоконные деревья, переливающиеся разными цветами благодаря тоненьким нитям-световодам. Они настолько красивы сами по себе, что вполне могут заменить традиционную елку.
СпиральнаяЕще один вариант для людей с малогабаритной квартиркой. Такую ель можно подвесить на стену. Незамеченной она точно не останется.
ПотолочнаяЕсли у вас дома есть маленькие дети и животные, которые так и тянутся попробовать на зубок украшения с елочки, подвесьте елку к потолку. Выберите такое место, где взрослые не будут задевать ее головой.
ПеревернутаяСказать, что она экономит место, конечно, нельзя. Зато представьте удивленных гостей, которые ее увидят. Вы точно запомнитесь им на долгие годы необычным оформлением квартиры. Вы не поверите, но даже в природе есть ель обыкновенная инверса (перевернутая), похожая на плакучую иву.
Из перьевТакое украшение вряд ли подойдет тем, у кого есть маленькие дети и животные, которые все тянут в рот. Но для родителей с уже подросшим поколением станет интересной заменой обычной елки, радуя нежными пушистыми веточками.
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