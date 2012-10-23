Как правильно не выйти замуж



Мы никак не можем поверить в то, что женщина бывает счастливой и без обручального кольца.



Ольга Бакушинская о пользе и вреде брачной статистики



Еще лет двадцать назад загадочное «замужем» было главным карьерным достижением женщины. И не только карьерным, но и творческим. Вообще считалось, что это главный экзамен сразу на все – красоту, ум и успех. Особенно в провинциальных городах.

Я помню историю, как моя подруга, когда-то покинувшая малую родину и прошедшая трудный путь в столице от «лимиты» до финансового директора иностранной компании, сентиментально посетила встречу выпускников. Лет через пятнадцать после выпуска. Не все мальчики выжили, некоторые полегли в пьяных драках. Девочки выжили все, но многие выглядели не очень. Лишний вес, замученный вид, облупившийся лак. Словом, финансовый директор могла среди них резвиться, как мисс мира в сельпо.

И что вы думаете? Ей крайне сочувствовали – и, кажется, искренне: «Как? Ты не замужем?» Да, она была не замужем. Какие-то неудачные истории, а в целом – нежелание видеть рядом с собой явно постороннюю по духу личность. А близкая личность не нашлась: с женихами в стране напряженка. Статис­тика неутешительна, на всех не хватит, и надо хватать любого… Стоп. Давайте разберемся.

Я тоже в курсе про «десять девчонок» и «девять ребят». И это только про девчонок, когда девочки становятся тетями, пропорция увеличивается до… Скажем, до семи к десяти. При этом четверо из семи давно женаты, а остальные плавно переходят из категории «пьет» в категорию «покойник». Что делать? А что тут сделаешь? Помните мудрые слова: «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, терпение, чтобы принять то, что я не могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Это реальность нашей страны. Она такая и вряд ли изменится в текущих поколениях.

В подобной ситуации женщины предпринимают героические усилия. Ходят на курсы гейш, эротических приворотов и просто сексуальных техник. Да, именно. В Москве популярны курсы сексуальных техник, которые обещают, что, если дама будет хорошо учиться, первый же затащенный в постель «трофей» уже никуда не денется. Подсядет на наркотик ее «практик». И танцев у шеста. Никому в голову не приходит себя спросить: к чему мне этот «орден»? Любой, лишь бы мой. Вы готовы жить с человеком, которого не любите и который не любит вас? Просыпаться с ним в одной постели по утрам? Заботиться о нем, терпеть вполне невинные привычки, которые в любимом умиляют, а в нелюбимом раздражают? Копить годами глухое недовольство, которое выльется в бесконечные скандалы и неуважение друг к другу? И все это ради очень сомнительного статуса «все как у людей».

К сожалению, не работает. В браке если что и работает, так только большая любовь на старте, которая помогает преодолеть и притирку характеров, и бытовые мелочи, и бессонные ночи с младенцами. Когда младенцев производят на свет поженившиеся непонятно почему, перманентно находящиеся в плену общественных стереотипов граждане – ожидайте сюрпризов в виде некрасивого развода. С дележкой этих самых детей, угрозами и судами. В этой ситуации остается пожалеть только отпрысков – они ни в чем не виноваты, в отличие от взрослых людей в умственной коме.

Женщины меня, конечно, спросят: а что делать, если никак? Годы идут, и все меньше шансов встретить того, с кем действительно и хочется, и можется завести семью. Сейчас объясню. Есть такое слово – достоинство. С ним у большинства из нас плохо, но надо тренировать.

Я говорю всем женщинам, которые начинают нервничать и суетиться с криками: «Как? Где? Куда бежать?» Никуда. Оставайтесь собой. Не запирайтесь в отчаянии в четырех стенах, но и не записывайтесь в спортивный клуб «потому, что там мужчины», запишитесь для себя и своей радости здорового, красивого тела. Родите ребенка, если хотите ребенка. Возьмите из детского дома. Живите единственную жизнь, создавая радостные поводы себе и окружающим.

Ваша жизнь не станет лучше, если вы будете равняться на чужой успех. А дальше – кто знает… Когда Кейт Миддлтон вышла замуж за наследника престола, ей было около тридцати. У нас такие считаются вполне безнадежными «старушками».

Отклики читателей «Семь уроков – не предел»

Сейчас школьная система нацелена на результат. Причем сиюминутный. Вот сейчас нужна оценка, а там трава не расти. Ведь от этих оценок зависит зарплата педагога. Чем выше у него в классе успеваемость, тем выше доход. Нет, я ни в коем случае не хочу обидеть учителей. Они подстраиваются под систему. Вопрос к чиновникам: зачем решили сломать старый подход к образованию, толком не зная, как будет работать новый?!

Алина Карлова, 33 года, психолог, г. Саратов



Соглашусь с Ольгой Бакушинской: сейчас детей в школах перегружают порой ненужными знаниями. На каникулах я водила сына в кино, цирк, на прогулки. А он сказал мне: «Мама, можно я больше никуда не пойду? Я хочу просто почитать книгу и побыть один!» И я поняла, что дети в школе устают так, что и отдых для них становится… обузой.

Людмила, 37 лет, г. Екатеринбург



Иллюстрация: Виктор Балабас





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