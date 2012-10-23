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Все в сад
|Алена СМИРНОВА
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Как помочь ребенку привыкнуть к новому коллективу? Как научить его общаться со сверстниками?
На вопросы читателей отвечает Екатерина Трошина, детский психолог, аналитический психотерапевт.
Хочу отдать ребенка в 2 года в детский сад. Как понять, готов ли он к этому?
Ольга СОМОВА, 29 лет, парикмахер
– Если он может заниматься чем-то самостоятельно, то, оставшись на целый день в саду, не будет сильно переживать. Если ребенок ходит за вами хвостиком, ему будет сложно привыкнуть к саду.
Ребенок начал ходить в детский сад и стал чаще болеть. Может, это психологическая проблема?
Екатерина СИДОРОВА, 30 лет
– Все дети болеют – так у них вырабатывается иммунитет. Но, если ребенок болеет часто, возможно, это защитная реакция организма на переживания и тревоги, связанные с посещением детского сада. Чаще болеют дети, которые не выражают свой протест через слезы и истерики. Они стараются быть послушными и не расстраивать родителей. А болезнь дает передышку эмоциям: ребенок остается дома с мамой. Привыкая к саду, он болеет реже. Если такая «болезненность» не проходит в течение полугода, следует показать ребенка детскому психологу.
Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детсаду?
Светлана ЗУБОВА, 32 года, продавец
– В первую неделю отводите ребенка ненадолго, чтобы малыш мог адаптироваться. Забирайте его до дневного сна. Через несколько дней увеличьте время пребывания в детском саду. Каждый раз интересуйтесь, как прошел день, с кем он играл, что проходили на занятиях.
Воспитательница детского сада моим малышом довольна. Но дома каждый вечер он закатывает истерики, топает ногами. Что это значит, ведь раньше такого не было?
Нина ЕРМАКОВА, 34 года, корректор
– Ребенок уже понимает, что в садике есть определенная форма поведения и от того, как он будет ей следовать, зависит отношение к нему. Дома же он «отдыхает», и это выражается в виде капризов и непослушания. Задайте ему вопросы: «Почему ты так себя ведешь? Ты на меня злишься?» Вряд ли он на них ответит четко, но по разговору вы сможете понять, в чем дело.
Перед сном мы сына всегда укачивали. Год назад переселили его в отдельную комнату, но по-прежнему сидим у кроватки. В саду он днем уснуть не может. Воспитатели говорят, что это мы его приучили. Является ли это проблемой?
Елена НИКОЛАЕВА, 30 лет, менеджер
– Нет. Идет процесс отделения ребенка от мамы, и он может длиться долго. Нельзя просто сказать: «Все, выключаем свет, и ты спишь». Делать это можно, только договариваясь с ребенком. Сначала сократите время общения перед сном. Говорите, что вы по нему скучаете, но вас ждут дела. Надо пробуждать у детей чувство ответственности, тогда они быстрее становятся самостоятельными.
Можно ли давать дочери в сад ее любимую куклу?
Светлана НОСОВА, 31 год, дизайнер
– Конечно, даже нужно. Но предупредите, что кто-то из детей может попросить у нее куклу поиграть или даже отобрать. Ситуация, что на ее вещь претендует кто-то еще, не должна стать для нее неожиданной. Объясните, как она должна действовать, что сказать обидчику. Ни в коем случае не драться, не плакать. А сказать другому ребенку, например, следующее: «Тебе понравилась моя кукла, можешь поиграть с ней, но потом верни, потому что это моя игрушка и она пойдет со мной домой».
Ребенку трудно дается заучивание стихов, поэтому ему не дают роли на детских утренниках. Он из-за этого переживает, что делать?
Нина ТРОШИНА, 30 лет, экономист
– Начните тренироваться с легких стихов. Если у малыша получается, хвалите. Создавайте ощущение, что, если он не может запомнить стихотворение, – это временно, и скоро все получится. Если вы чувствуете, что ребенку не дает роли несправедливый воспитатель, то следует побеседовать с ним тет-а-тет.
Сын третий год ходит в сад, но не может наладить отношения со сверстниками. В чем может быть причина?
Ксения ГУСЕВА, 36 лет, кассир
– Поговорите с воспитательницей, подойдите к саду во время прогулки и понаблюдайте издалека, как она общается с вашим ребенком. Может быть, у сына сложно складываются с ней отношения. Остальные дети это чувствуют и сторонятся его. Только не выясняйте отношения с воспитателем в присутствии ребенка.
Фото PhotoXPress, ИТАР–ТАСС
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