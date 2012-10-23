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Все, что надо знать о психологических проблемах,
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вам расскажет Галина Тимошенко, психолог, ведущая программы «Понять. Простить» («Первый канал»)
Четырнадцатилетняя дочь стала встречаться с мальчиком, который на год ее старше. Я боюсь, что у них могут начаться интимные отношения и она забеременеет. Но она ничего не хочет слушать, говорит, что любит его, а я ее не понимаю.
Надежда ХОМЕНКО, 40 лет, г. Череповец
Для начала постарайтесь услышать ее. Вы чего-то боитесь и полагаете, что дочь должна сделать все, чтобы вам не было страшно. А кто должен помочь вашей дочери? Если вы смогли научить ее здраво мыслить, она и сама не забудет подумать обо всем необходимом. А если нет – ничего уже не поделаешь. Никакими запретами, страшилками и угрозами человека невозможно ни от чего удержать. Зато вполне можно добиться того, что она перестанет быть с вами откровенной, если увидит, что вы не желаете ее понимать...
Муж всегда ограничивал мое общение с подругами. В гости приходят только его друзья. Я чувствую себя одинокой. Жалею, что разрешила ему поставить себя в зависимость. Как быть?
Ирина СТАРКИНА, 30 лет, г. Химки
То есть сейчас наконец-то настало время, когда вам для жизни нужен еще кто-то кроме мужа? Теперь предстоит решить – вы действительно хотите общаться с подругами или просто боретесь за свою независимость? Если первое, то достаточно начать с ними снова общаться. Да, муж будет недоволен, но ему придется рано или поздно примириться с этим либо уйти. Его право, верно? А если вы просто боретесь за независимость – зачем она вам, если у вас все равно нет своих желаний и жизни?
Муж много времени проводит в Интернете и все меньше со мной и ребенком. Вечером садится за компьютер, приходит спать в 3–4 часа утра. Когда я ухожу на работу, а ребенок в школу, он еще спит. Можно ли изменить ситуацию?
Ирина КОНЕВА, 34 года, г. Подольск
Для начала выясним причины. Я вижу три возможных объяснения происходящему. Первое: вашему мужу скучно с вами, и он пытается убежать на виртуальные просторы. Второе: ему вообще скучно жить, и его сидение в Интернете – всего лишь способ побыстрее прожить свою жизнь, чтобы не мучиться от скуки. Третье: то, что он делает в Интернете, на самом деле его любимое занятие в жизни. Можно ли что-то изменить? Разберемся с каждым случаем. Если ему скучно с вами, значит, вам пора начинать самой интересно жить, чтобы стать интересным человеком – не только для него, но и прежде всего для себя. Если ему скучно жить – тем более: он все равно вашу жизнь ничем не украсит. А если он просто страстный компьютерщик, вам опять-таки остается искать для себя что-то, приносящее такую же радость, которую дает мужу Интернет.
Мой восьмилетний сын всегда получал на Новый год то, что хотел. Сейчас он хочет дорогой подарок, но материальное положение в семье не ахти. Я говорю ему, что лучше пожелать что-то другое. А он отвечает, что он как раз и попросил это у Деда Мороза, чтобы я не тратила деньги. Как выкрутиться?
Маргарита КОТОВА, 33 года, г. Курск
Легко: написать от Деда Мороза веселое письмо, в котором забавный дедушка мягко и убедительно обоснует, почему мальчику нужна именно та игрушка, которую вы готовы ему купить. Главное, чтобы объяснение было написано исходя из особенностей, вкусов и предпочтений сына, а само письмо выглядело волшебным…
Полгода назад муж, с которым я прожила 15 лет, ушел к другой женщине. За время совместной жизни у нас были общие друзья, с которыми мы отмечали праздники. Недавно я узнала, что он собирается идти к ним встречать Новый год с новой подругой. Я чувствую себя брошенной и всеми забытой. Как избавиться от чувства одиночества?
Анна СЕРОВА, 40 лет, г. Омск
А что вас больше волнует: то, что он будет в этой компании не с вами, а с ней, что вы не можете пойти в эту компанию, или то, что вам не с кем встречать Новый год? Если первое – то это не чувство одиночества, а оскорбленное самолюбие. Если второе или третье, то в вашей жизни не было ничего интереснее семьи – и тогда эту проблему нужно решать независимо от Нового года и от того, с кем его будет встречать бывший муж. Это же надо как-то особо постараться, чтобы остаться одинокой на планете, где живет больше шести миллиардов человек!
Дочь 17 лет просит отпустить ее в компанию встречать Новый год. Я не знаю, как поступить, ведь ночевать у подруг мы ей не разрешаем.
Елена СЕМЕНОВА, 38 лет, г. Калуга
Когда-то вы все равно начнете ей это разрешать – так почему не в этот Новый год? Если вы сумели научить дочь благоразумию и ответственности за свои поступки до 17-летия – то почему бы ей и не отпраздновать этот Новый год с друзьями? А если не успели – то уже и не сможете…
Мой муж не хочет отмечать Новый год. Он уже меня предупредил, что мы никуда не пойдем и чтобы я никого не приглашала. А мне так хочется повеселиться. Как мне уговорить его?
Ольга ТРЕТЬЯКОВА, 32 года, г. Москва
А зачем уговаривать? В конце концов у каждого человека свое представление о том, как отмечать праздник. Вам нравится встречать Новый год в компании – на здоровье! Доставьте себе это удовольствие. Может, он и согласится пойти с вами. Впрочем, может, и нет – имеет право… А если вам важнее быть в этот день с мужем – значит, придется встречать Новый год дома. Вам не кажется, что это довольно честно?
Я уже 5 лет встречаюсь с мужчиной. Когда его или моя мама куда-нибудь уезжает, мы живем с ним, а потом разъезжаемся. Я хочу, чтобы у нас была настоящая семья. Мы уже столько лет вместе, неужели любимый во мне сомневается?
Светлана КРЮКОВА, 32 года, г. Москва
Вероятно, он в отличие от вас не считает, что эти пять лет были всего-навсего испытательным сроком перед свадьбой. Конечно, можно попытаться уговорить его жениться, но зачем?! Определитесь, что для вас значит понятие «настоящая семья». Входит ли в него женитьба по принуждению? Неплохо бы выяснить, как представляет себе настоящую семью он.
Собираюсь замуж за вдовца. Уже полгода мы живем в его квартире. В ней лежат вещи его покойной жены, висят ее фотографии. Иногда мне кажется, что он не любит меня, а просто хочет заглушить боль утраты. Как мне объяснить любимому, что, пока он делает из дома мемориал, он не сможет отключиться от прошлого?
Ирина С., 35 лет, г. Москва
Если он знает, что вам это неприятно, и ничего не меняет – значит, видеть фотографии умершей жены для него важнее, чем строить отношения с вами. Вопрос в другом: что для вас важнее – любить или быть любимой? Если любить – то какая разница, висят эти фотографии или нет. А если быть любимой – то, возможно, вы просто выбрали не того человека...
Случайно в Интернете встретилась с мужчиной, с которым рассталась много лет назад. Он написал, что до сих пор меня любит, и предложил свидание. Но весь вечер рассказывал о своей работе (сетевой маркетинг по продаже косметики), агитировал меня заняться этим. Я так и не поняла, хотел ли он меня увидеть или преследовал только коммерческий интерес?
Юлия ЛЕПС, 31 год, г. Уфа
По вашему письму невозможно найти никаких признаков того, что в вас заинтересованы. Вопрос: вам самой этот человек по-прежнему нравится? Если да, то почему бы вам не воспользоваться возможностью работать вместе? Или вы не можете позволить себе влюбиться без гарантий, что вам ответят взаимностью?
Мы с мужем обожаем вкусно поесть, поэтому я постоянно готовлю. Но недавно поняла, что и ему, и мне стали малы все вещи. Мы договорились худеть вместе. Я перестала готовить, покупаю только овощи и фрукты. Но у меня не хватает силы воли, и тайком от мужа я нарушаю диету. Как быть?
Нина ИЛЬЧУК, 39 лет, г. Омск
Может, если так трудно соблюдать диету, лучше сменить гардероб? Ведь, обманывая, вы рискуете испортить отношения с мужем. Хотя есть и еще один вариант: необязательно от семейных пиров переходить на полное голодание – худеть можно более щадящими методами.
Из моего кошелька дома стали пропадать деньги. Я знаю, что это работа 14-летнего сына. Но он не сознается. Как объяснить, что без спроса брать нельзя?
Ольга ТИТОВА, 42 года, г. Барнаул
Во-первых, не стоит провоцировать сына, оставляя кошелек на видном месте. Во-вторых, можно ввести в семье жесткий режим экономии, мотивируя это тем, что деньги стали пропадать и поэтому их не хватает. В-третьих, через какое-то время после введения «чрезвычайных мер» можно просто обговорить с сыном, сколько денег ему нужно на карманные расходы и насколько эта сумма соответствует вашим возможностям.
Я никогда не была на содержании у любимого мужчины. Он, конечно, дарил мне подарки, возил отдыхать, но на ежедневные нужды я зарабатывала сама. Сейчас я потеряла работу. Надеялась, что он меня материально поддержит, но он делает вид, что ничего не происходит. Как обратить его внимание на мои проблемы?
Татьяна ВЛАСЕНКО, 34 года, г. Бийск
А почему нельзя просто попросить, чтобы он вам помог? Может, по опыту ваших с ним прежних отношений он просто сделал вывод, что для вас крайне существенно от него ни в коем случае не зависеть, и даже не подозревает, что ситуация изменилась? Возможно, что, даже если он откажет, вы все равно захотите остаться с ним: ведь совершенно не факт, что главная роль мужчины в отношениях – быть опорой и спонсором.
Мой сын женился, я была против. Теперь, когда я прихожу к нему в гости, невестка уходит. Родился внук, я давно пересмотрела свое отношение к невестке. Как мне наладить с ней контакт?
Ирина ТРЕМАСОВА, 50 лет, г. Самара
Вам просто надо встретиться с невесткой и честно признаться, что вы были неправы. Только для такого «налаживания контакта» очень важно быть готовой действительно признать свою неправоту и не ждать того, что невестка кинется вам на шею. Вы сделаете все, что в ваших силах, а дальше решение будет принимать она. Ведь вы ей тоже можете быть не слишком симпатичны, и вовсе не факт, что она собирается свое отношение пересматривать.
Я 5 лет сидела дома с маленькими детьми. Потом вышла на работу, стала делать карьеру. У мужа, наоборот, дела пошли плохо. Он ничего не зарабатывает, живет за мой счет. Когда я говорю, что мне трудно содержать всех, он отвечает, что пять лет меня кормил...
Анна МАЛЬЦЕВА, 33 года, г. Псков
Вам необходимо решить, готовы ли вы продолжать его содержать. Если да, то к мужу не может быть претензий: для вас удовольствие от совместной жизни с ним значимее, чем необходимость зарабатывать самой. В противном случае нужно разводиться. Не угрожать разводом, а действительно разводиться.
Я замужем пять лет. Все говорят, что пора обзаводиться ребенком. Но я пока хочу работать, ездить отдыхать! Как объяснить это близким?
Анна, 27 лет, г. Орел
Чего на самом деле вы хотите – объяснить свою позицию или чтобы все признали вашу правоту? Зачем вам чье-то согласие, если вы уверены, что правы? Или вы как раз в этом не уверены – и именно поэтому надеетесь, что вас поддержат? Но если вы почему-то сочтете, что у слона три ноги, и найдете еще троих, думающих так же, это ведь не изменит количество ног у слона…
Мой возлюбленный сильно занят работой, мы редко видимся. Пытаясь отвлечься, я планирую дела. Когда он звонит и назначает встречу, никогда не спрашивает, могу ли я в это время. Я оказываюсь в затруднительном положении. Как быть, ведь отказывать ему я не хочу?
Светлана, 30 лет, г. Клин
Если основная часть вашей жизни проходит в ожидании его звонков, тогда почему вы оказываетесь в затруднительном положении, когда он звонит? Либо у вас есть своя жизнь, и тогда вы уважаете и его жизнь тоже. В таком случае вы находите время, удобное вам обоим. Но для этого нужно научиться и отказывать. Либо вы живете только в ожидании его звонков – тогда придется мириться с тем, что время для встреч назначает он. Правда, при этом вы теряете право на какие бы то ни было упреки – вы ведь сами выбрали такую позицию.
Муж изменил. Потом говорил, что подобное больше не повторится. Но измены не прекратились. Каждый раз муж просил прощения и клялся, что впредь не обманет. Что делать? Я больше не могу ему верить.
Ольга, 34 года, г. Химки
А не надо верить. Главное решить, готовы ли вы терпеть это и дальше. Вполне вероятно, что в вашей совместной жизни столько хорошего, что за возможность ее продолжать можно и заплатить необходимостью терпеть измены. А если есть и другие проблемы, то измена – всего лишь сигнал об их наличии. Есть ли смысл обижаться на барометр за то, что на улице падает давление?
Я встречаюсь с мужчиной 10 лет (у нас есть общий ребенок). Но вместе мы не живем, он приезжает на выходные. Помогает по хозяйству, занимается с ребенком. Но со своими родственниками не знакомит. Чем можно это объяснить?
Алла, г. Воронеж
Тем, что он не хочет большего, чем у него уже есть. А что не устраивает вас? Вы действительно так уж хотите дружить с его родными? Или вы хотите замуж? А он знает чего вы хотите? Если знает, и все остается по-прежнему – значит, так будет и дальше. Зачем что-то менять, если вы и так продолжаете с ним отношения? А если не знает, то как он догадается, что вас что-то не устраивает?
Мы с мужем приняли решение расстаться, но пока вынуждены проживать вместе. Какую манеру общения мне выбрать? Если я с ним общаюсь дружески, он считает, что меня все устраивает, и разъезд оттягивается..
Софья К., 37 лет, г. Москва
А может, вас и вправду все устраивает? Тогда зачем прилагать усилия, чтобы разъехаться? Сложности возникают тогда, когда поступки мужа противоречат вашим нормам. Судя по тому, что решительных мер по разъезду вы все-таки не предпринимаете, эти противоречия не столь сильны. Значит, ваш выигрыш от пребывания после развода с мужем в одной квартире больше проигрыша.
После развода я переехала к маме вместе с 5-летней дочкой. Недавно стала встречаться с мужчиной. Однажды не пришла домой ночевать. Мама закатила мне истерику. Я не могу ее понять: с одной стороны, она хочет, чтобы я устроила свою жизнь, с другой – каждая моя отлучка из дома вызывает у нее гнев.
Ольга Н., 36 лет, г. Омск
Мамины истерики почему-то мешают вам устроить личную жизнь. А почему? Есть ваше желание – встречаться с мужчиной, который вам нравится. И есть желание мамино – чтобы вы оставались с ней. Или чтобы общались с мужчиной только под ее контролем. Или – встречались с тем, кого она сама вам подберет. Придется выбирать: строить свою жизнь так, как хотите вы, или так, как хочет мама. Только не забывайте: жизнь-то – ваша…
Со мной часто знакомятся мужчины на улице, в транспорте, берут телефон, обещают связаться и… не звонят. Может, я их отпугиваю неправильным поведением?
Галина ЧЕРЕПОВА, г. Нижний Новгород
А какое свое поведение вы считаете неправильным? Если до того, как дали свой телефон, – так, судя по тому, что мужчины его просят, им ваше поведение нравится. Если вы полагаете, что их не устраивает сам факт, что вы даете свой номер, – значит, они изначально не рассчитывали на такое развитие событий и не собирались встречаться с вами. Представьте: вы в магазине спрашиваете цену какой-то вещи. Значит ли это, что вы обязательно ее купите?
Муж никогда не говорит мне ласковые слова. Так было всегда. Он не изменился ни после свадьбы, ни после рождения ребенка...
Ирина, 31 год, г. Курск
А почему вы рассчитывали, что после свадьбы что-то изменится? Почему немногословный человек должен после бракосочетания немедленно стать красноречивым и нежным? В сущности, ваши огорчения оттого, что реки не начинают течь вспять только потому, что вам этого хочется. Может, и он надеялся, что после свадьбы вы перестанете ждать от него, чтобы он стал тем, кем он не является на самом деле. Вы же его надежд тоже не оправдали?
Моему любимому внуку 6 месяцев. Но я не могу с ним просидеть даже часа. У меня учащается сердцебиение, поднимается давление, я начинаю нервничать, приходится пить успокоительные. Что это, заболевание?
Валентина Викторовна, 57 лет, г. Москва
Есть много вариантов. Вы можете болезненно реагировать на то, что оказываетесь не в состоянии справиться с плачем малыша, на сам факт того, что «обязаны» сидеть с внуком. Вас может возмущать невестка или зять, у которых нет времени самим заниматься ребенком и они стремятся свалить это на вас. То есть по собственной воле вы бы с радостью общались с внуком, но вот обязательность этого угнетает. Вы можете очень тяжело переживать тот факт, что у вас – раз уж вы бабушкой стали – вроде теперь как бы уже нет права на собственную личную жизнь: раз бабушка, значит, старая… Вариантов много, выбирайте свой.
Я познакомилась с мужчиной и полюбила его. Он водитель, а я преподаю в университете. Нам хорошо вместе, но меня беспокоит разный уровень образования. Может ли это помешать отношениям в дальнейшем?
Дарья ИВАНОВА, 39 лет, г. Казань
Конечно, может, если вы будете постоянно сравнивать ваши с ним уровни и статусы. Соответственно, он тоже будет напрягаться оттого, что вы его стыдитесь, он вам не соответствует – и, значит, недостаточно вам нравится. Но если разница в уровнях образования не мешает вам сейчас, то почему должна начать мешать в дальнейшем? Мне кажется, что она уже сейчас мешает вам – иначе откуда бы мог взяться подобный вопрос? Через некоторое время все почти наверняка действительно изменится, просто потому, что страсть пройдет. Или вам кажется, что высшее образование – это знак качества, который автоматически переводит человека на некий более высокий уровень? Есть и еще один вариант: его образовательный уровень – не единственное, что вас не устраивает, но признаться в этом вы себе не хотите…
После рождения второй дочери муж сильно изменился. Он не спешит домой, может не прийти ночевать. А недавно заявил, что стал эгоистом и больше не любит ни меня, ни детей. Не могу понять, почему произошли такие перемены, ведь мы прожили вместе 10 лет!
Инна К., 36 лет, г. Тверь
А разве что-то изменится, если вы будете знать, почему это произошло? Видимо, дело в другом: вы просто не хотите верить в то, что он действительно больше не любит вас. Я думаю, сейчас никто не сможет сказать, так ли это на самом деле. Но если это так – вам придется решать, как жить теперь в новых обстоятельствах. А если не так – вам предстоит выяснить, как строить отношения дальше.
Мы с мужем приняли решение расстаться, но пока вынуждены проживать вместе. Какую манеру общения мне выбрать? Если я с ним общаюсь дружески, он считает, что меня все устраивает, и вопрос о разъезде откладывается. Да и мне начинает казаться, что меня все устраивает, пока его поступки не противоречат моим нормам, а ругаться с ним я не хочу.
Софья К., 37 лет, г. Москва
А может, вас и вправду все устраивает? Тогда зачем прилагать немыслимые усилия, чтобы разъехаться? Сложности возникают тогда, когда его поступки «противоречат вашим нормам». Судя по тому, что решительных мер по разъезду вы при этом все-таки не предпринимаете, эти противоречия не столь сильны. Значит, пока количество минусов от совместного проживания не превысит количество плюсов, разъезд не произойдет. Возможно, что даже если он произойдет, вы не испытаете от этого восторга. Соответственно, и ругаться нет оснований – все равно выигрыш от пребывания после развода в одной квартире больше проигрыша. Когда же минусы начнут преобладать – ругаться тем более бессмысленно: силы потребуются на срочный разъезд.
Дочь 14 лет связалась с дурной компанией. Стала прогуливать школу, врать, курить. Мы с ней неоднократно разговаривали, и ругали, и примеры из жизни приводили. Она вроде обещает, что изменится, выходит за порог дома и делает то же самое. Что посоветуете? Быть жестче, несмотря ни на что? Может, она просто нами манипулирует?
Татьяна Сергеевна, 39 лет, г. Серпухов
Ни один человек не связывается «с дурной компанией», если ему там плохо. Что-то ведь его привлекает! Это вам может казаться, что ничего хорошего в этой компании нет – дочь-то явно думает по-другому. Вы перечисляете ей минусы этой компании – а она видит плюсы. Поэтому выхода у вас два. Либо найти какой-то довод, который не для вас, а для вашей дочери будет выглядеть действительно очень-очень сильным минусом – таким, который в ее мировоззрении перевесит все плюсы компании. Либо создать в ее пребывании дома такие плюсы и в таком количестве, которые – опять же на ее взгляд! – будут весомее, нежели все то, что она получает в своей компании.
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